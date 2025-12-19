【kintone×AI】2025年の革命を総括。唯一の三ツ星パートナーCEOが語る2026年予測ウェビナー開催

Umee Technologies株式会社

組織を変革するインサイトアナリシス(TM)「Front Agent」を開発・提供するUmee Technologies株式会社（本社：東京都調布市、代表取締役：新納 弘崇）は、2025年12月25日（木）12:00より、オンラインセミナー『kintoneパートナー三ツ星のCEOと語るkintone×AIの1年～2025年振り返りと2026年のAI活用について～』を開催いたします。

本セミナーでは、kintoneアライアンスパートナーとして唯一「三ツ星」を獲得した弊社代表の新納が登壇し、kintoneユーザーおよび導入検討企業の皆様に向けて、「kintone × AI」によってビジネス現場がどのように変革したのか、その軌跡と2026年の展望について、ランチタイムに気軽に聴ける座談会形式で深掘りします。

お申込みはこちら :https://frontagent.umeecorp.com/seminar/20251225

kintone × AI革命の一年

2025年は、ビジネス現場における「kintone」と「AI」の融合が加速し、まさに「kintone × AI革命」とも呼べる変革の年となりました。業務効率化の枠を超え、データ活用による経営判断の高度化が進む中、多くの企業が次なる一手を模索しています。

年の瀬の多忙な時期ではございますが、こうした激動の1年を振り返り、来たる2026年に向けて新たな視座を提供するため、お昼休みにリラックスして参加いただけるウェビナーを企画いたしました。

本セミナーの目的は、単なる機能紹介ではなく、「現場で何が起きているのか」「次はどうなるのか」という実体験に基づいた知見の共有です。kintoneアライアンスパートナーとして最前線を走り続けてきた弊社CEOならではの視点で、これまでの歩みと未来への可能性を語り合い、参加者の皆様に来年に向けた期待感と具体的なヒントをお届けします。

アーカイブ配信について

年末のご多忙な時期ということもあり、本セミナーではライブ配信終了後にアーカイブ配信を行います。 お申込みいただいた方全員がアーカイブを視聴することが可能です。「当日は予定がある」「移動中や少し空いた時間に耳だけ傾けたい」という方も、ぜひ安心してお申し込みください。

セミナー詳細

セミナー名：kintoneパートナー三ツ星のCEOと語るkintone×AIの1年～2025年振り返りと2026年のAI活用について～

開催日時：2025年12月25日（木） 12:00～12:45

開催形式：オンライン（Teamsウェビナー）

アーカイブ期間：2026年1月5日（月）まで

参加費：無料

定員：なし

参加対象：

現在kintoneをご利用中のユーザー様

kintoneおよびAIツールの導入を検討されている経営者・担当者様

申込URL：https://frontagent.umeecorp.com/seminar/20251225

Front Agentとは

会話を録音するだけで、顧客の見えない本音を可視化し、組織を変革するインサイトアナリシス(TM)です。見えない本音から勝ち筋を導き出す特許技術、Deep Insight Engine(TM)を搭載。なぜ、お客さまは貴社を選ぶのか。なぜ、お客さまは購入しなかったのか。お客さまに選ばれつづけるために、Front Agentがお客さまとの会話からインサイトへと導きます。対面、Web会議、電話、あらゆる会話に対応し、kintoneやsalesforceのAIエージェント化も実現。サイボウズパートナー評価制度にて3つ星を獲得。

＜会社概要＞

会社名：Umee Technologies株式会社

代表者：代表取締役社長 新納 弘崇

URL ：https://umeecorp.com/

本社：東京都調布市調布ヶ丘1-5-1 国立大学法人電気通信大学内

東京オフィス：東京都港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビル5F

設立：2019年5月

サービスサイト：https://frontagent.umeecorp.com/

事業内容：「人の会話に向き合う時代」の実現をミッションに掲げ、会話から人の心理傾向を解析するDeep Insight Engine(TM) の研究開発を通じてソリューションを提供する国立大学法人 電気通信大学認定スタートアップです。