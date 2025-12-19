「PeopleX AI面談」、AIが企業固有の情報をもとに回答し、社員の質問・問合せに対応する機能を実装

株式会社PeopleX

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：橘 大地、以下：当社）は、当社が提供する対話型AIサービス「PeopleX AI面談」において、AIに企業固有の情報を学習させ、その情報を参照して回答させることのできる機能を追加いたしました。また、ログインする際の機能としてシングルサインオン（SSO）及び多要素認証（MFA）の提供も開始いたしました。

機能の概要・意義

「PeopleX AI面談」は、社員からの報告や相談、面談などに、人に代わりAIが応対するサービスです。社員はまるで人と話しているかのようにAIと対話することができ、導入企業は社内の1on1やキャリア面談、評価面談など、あらゆる面談をAIに委ねることが可能です。

事前の学習内容に基づく回答機能

本サービスにおいて、AIは、社員からの聴き取りを行ったり、社員の発言に対して内容に応じた受け答えをしたりすることが可能です。これに加えこの度、AIにあらかじめ企業固有の情報を学習させておき、その情報に基づいて社員からの質問や問合せに回答させることのできる機能を追加いたしました（RAG：検索拡張生成。正しい情報を探して、精度の高い回答を生成する仕組み）。

マニュアルや製品情報、社内ルールといった様々な情報をAIに学習させることができ、これにより、AIは自社の規程などに沿って適切に回答することもできるようになります。例えば人事制度について学習させておくことで、社内からの問合せ対応への人事担当者の負担を大きく軽減させ、また、社員の「どこに情報があるかわからない」といった状況を解消します。

利用イメージ

AI 「何か質問はありますか？」

社員 「出張に必要な申請について教えてください」

AI 「出張を命じられた場合は、出張日の2週間前までに所定の出張申請書を所属長に提出してください」

SSO・MFA

セキュリティ強化を実現するものとして、SSO・MFAの機能を設けました。これにより、不正アクセス・情報漏洩のリスクを低減し、より安全に本サービスをご利用いただくことが可能となりました。今後も安心してご利用いただけるよう、最新動向を注視しつつ機能開発・向上を行ってまいります。

SSO：

1回のログインで複数のサービスやアプリケーションにアクセスできる認証の仕組みです。これにより、ログインの手間を軽減できるとともに、アカウント情報の管理の簡素化により、強固なパスワードの設定が可能になります。

MFA：

本サービスへのログイン時に、複数の要素での認証を必要とするものです。これを利用するには、以下のような専用の認証アプリのインストールが必要です。

- Google Authenticator- Microsoft Authenticator

「PeopleX AI面談」について

「PeopleX AI面談」は、AIとの対話で面談を行うことのできるサービスです。AIが上司役となって行う1on1から、人事担当者視点でのキャリア面談まで、企業ごとのニーズに応じたあらゆる面談を実施でき、社員から適時に適切な情報を集めることができるようになります。

AIとの対話サービスであることから、時間や場所を問わず、面談相手との日程調整なしに個人のペースで面談することができます。

面談後は、録画データや文字起こしに加え、AIが自動でレポートを作成します。音声、テキスト、動画をもとに、主観やバイアスを排除し、常に客観的で一貫性のあるレポートを活用することが可能になります（レポート機能は後日提供予定）。

