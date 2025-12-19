4chフィールドレコーダー/ミキサー/タイムコードジェネレーター『FR-AV4』に高度なオートミキサー機能を追加

ティアック株式会社

TASCAMは、32ビットフロート対応4チャンネルフィールドレコーダー/ミキサー/タイムコードジェネレーター『FR-AV4』に新たな機能を追加したファームウェアV1.10を公開しました。

本アップデートでは、会議やイベント、パネルディスカッションなど、複数マイクを使用する収録環境に適した高度なオートミキサー機能が追加されます。

製品本体

※ティアックストア税込販売価格

『FR-AV4』のオートミキサー機能はゲインシェアリング方式を採用。複数のマイク入力を自動的にバランス調整し、使用中のマイクを優先しながら、未使用のチャンネルをスムーズに減衰させます。これにより、不要な環境ノイズを大幅に低減し、ハウリングを抑え、話者を際立たせた自然でクリアなミックスを実現します。設定は本体から直接行えるほか、リモートコントロールアプリ『TASCAM RECORDER CONNECT』を使用したリモート操作にも対応。ビデオグラファーやコンテンツクリエイター、企業のAVチームなど、幅広いシチュエーションにおいて『FR-AV4』はさらに魅力的なソリューションとなります。

オートミックスの主な特長

・ゲインシェアリング方式を採用

・最大4チャンネル対応

・チャンネルごとのオン/オフ制御

・調整可能なウェイトパラメータで最適なバランスを実現

・オートミックス設定をユーザープリセットとして保存可能

・TASCAM RECORDER CONNECT※アプリによるリモートコントロール

・48kHzサンプリングレート対応

※V1.3.0以降での対応、別売のBluetooth(R)アダプター『AK-BT2』が必要

FR-AV4ファームウェアV1.10詳細およびダウンロードURL

『FR-AV4』https://tascam.jp/jp/product/fr-av4/support

仕様

製品サイトをご覧ください。

『FR-AV4』https://tascam.jp/jp/product/fr-av4/

オプション

『AK-BT2』https://tascam.jp/jp/product/ak-bt2/

『BH-4AA』https://tascam.jp/jp/product/bh-4aa/

TASCAMは、確かな音質と高い耐久性で長年に渡り支持され世界中の放送・録音現場に導入されています。その実績と経験を活かしプロフェッショナルのための音響に関わるトータルソリューションを提供するブランドです。