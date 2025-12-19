【MYTREX】TikTok公式ショップ限定！年末年始の疲れをまとめてケアする「MYTREX RAKUNO 福袋 2026」数量限定発売

株式会社 創通メディカル

株式会社創通メディカル(本社:福岡県福岡市)が展開する、美容健康機器ブランド「MYTREX（マイトレックス）」は、2025年12月19日（金）より、TikTok公式ショップにて数量限定の福袋「MYTREX RAKUNO 福袋 2026」を発売いたします。

日頃のご愛顧に感謝を込めて、人気シリーズ「MYTREX RAKUNO」の商品を中心とした福袋企画を実施。 2025年の発売以降 、ご好評をいただいている MYTREX RAKUNOシリーズをメインに、定番＆人気アイテムを組み合わせたセット内容は、1年の疲れがたまった年末年始のセルフケアに最適。寒い季節を快適に過ごすための温めアイテムも含まれ、日々のセルフケアをサポートします。

TikTok公式ショップ のみ購入可能なスペシャルセットとなりますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。

■ 福袋企画概要

商品名：MYTREX RAKUNO 福袋 2026

発売日：2025年12月19日（金）

※数量限定なくなり次第終了

販売価格：税込 11,000円

販売チャネル：TikTok公式ショップ https://www.tiktok.com/@mytrex_official/

■ セット内容

福袋は以下のような組み合わせで構成されます。

★ メイン製品

MYTREX RAKUNOシリーズから、人気モデルを1点。

・MYTREX RAKUNO FIT：https://mytrex.jp/rakuno-fit/

・MYTREX RAKUNO LITE：https://mytrex.jp/rakuno-lite/

・MYTREX RAKUNO LUMBAR：https://mytrex.jp/rakuno-lumbar/

・MYTREX RAKUNO FIT PLUS：https://mytrex.jp/rakuno-fit-plus/

★ セレクトアイテム（4点以上／一部例）

メイン製品と組み合わせて使える、セルフケアを充実させるアイテムを厳選。

Pure Oil-in Cream Shampoo、CORE WARMER AIR、 POWER MUF、Eye Air、Medi Loop…

※内容は福袋ごとに異なります。

＜MYTREX RAKUNOシリーズ＞

『“ひとときのラク”が、あなたの毎日を変えていく。』をコンセプトに、立ち仕事・デスクワーク・育児・介護などで生じる肩や脚への“日常の小さな負担”に着目。短いひとときで速やかに感じられる“楽”を積み重ねることで、心身に前向きな循環を生み出すことを目指しています。

わずかな時間、MYTREX RAKUNOを取り入れるだけで、「今日はなんだか、ちゃんと休めた」と思える実感が得られ、からだがほぐれると同時に心にも余裕が生まれます。MYTREXは本シリーズを通じて、忙しい毎日にそっと“ラク”を届ける新たなセルフケアの選択肢を提案いたします。

■MYTREXについて

『MYTREX（マイトレックス）』は、「すべての技術は、実感のために」をコンセプトに、日々の習慣に自然と溶け込むセルフケアを提案する美容・健康機器ブランドです。効果がないもの、続けられないものはつくらないという信念のもと、確かな実感と使いやすさを追求しています。

2025年8月にはシリーズ累計出荷台数300万台を突破。

代表製品には、パワフル振動で本格ケアができるハンディガン『REBIVEシリーズ』、光美容でサロン級ケアを叶える『MiRAYシリーズ』、お風呂でEMSヒップトレーニングができる『AQUAシリーズ』、そして、美肌電流マイクロカレントを搭載した高機能シャワーヘッド『HIHO FINE BUBBLE+e』など、多彩なラインアップを展開しています。

さらに、着座姿勢で背中から腰にかけての本格リカバリーを叶える『REBIVE SEAT』や、“ながらケア”を可能にする『RAKUNOシリーズ』など、ライフスタイルに寄り添う新製品も続々と登場しています。

今後も、医療機器メーカーとして培った専門性と技術力を生かし、お客様に「驚き」と「感動」を届けるセルフケア体験を追求してまいります。

■公式オンラインショップ

https://mytrex.jp

■公式ECモール

EMS ショップ 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/leapgrow/

EMS ショップ Yahoo!ショッピング店 ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/s-pln/

創通メディカル Amazon 店 ：https://www.amazon.co.jp/mytrex

EMS ショップ auPay マーケット店 ：https://plus.wowma.jp/user/65851084/plus/

■公式 SNS

Instagram ：https://www.instagram.com/mytrex.official/

Twitter ：https://twitter.com/Mytrex_JP

LINE ：https://lin.ee/vJgGbXE

YouTube ：https://www.youtube.com/@mytrex7494

TikTok ：https://www.tiktok.com/@mytrex_official/

＜会社概要＞

社名：株式会社 創通メディカル

代表：代表取締役 薛 明鶴

法人設立：2017年9月

所在地：

【本社】福岡県福岡市博多区博多駅南3-1-10 アーバンセンター博多5F

【東京支社】東京都千代田区東神田2-2-5 PMO秋葉原III 4F

事業内容：エクササイズ用EMS医療機器、及び美顔器の企画・製造・販売

URL：https://st-medical.jp/