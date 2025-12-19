【冬の職場換気論争】窓を開けない職場の8割超が冬のエアコン使用時「換気は望まない！」と回答

■冬のエアコン使用時の悩みは？

株式会社NEXER

寒さが厳しくなる冬の職場では、エアコンが欠かせないのではないでしょうか。

一方で、暖房を使いながらの「換気」をどう考えるかは、職場ごとに意見が分かれやすいテーマです。

感染症対策や空気の入れ替えが重要と分かっていても、外気を取り入れることで室温が下がったり、寒さを感じたりすることにストレスを覚える方も多いのではないでしょうか。

とくに、オフィスでは個人の体感温度の差や座席の位置によって快適さが左右されるため、エアコン使用時の環境調整は難しい課題といえるでしょう。

実際のところ、冬のエアコン使用時の換気について、どう考えているのでしょうか。

また、どのような点が「困る」「気になる」と感じているのでしょうか。

そこで今回は「エアコンフロンティア」と共同で、現在会社に勤めている全国の男女344名を対象に「冬のエアコン使用時の換気」についてのアンケートを行いました。

「冬のエアコン使用時の換気に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2025年12月3日 ～ 12月12日

調査対象者：現在会社に勤めている全国の男女

有効回答：344サンプル

質問内容：

質問1：あなたは現在、会社に勤めていますか？

質問2：職場での冬のエアコン使用時に換気のために窓などを開けることはありますか？

質問3：職場での冬のエアコン使用時に換気してほしいと思うことはありますか？

質問4：その理由を教えてください。

質問5：冬のエアコン使用時についての悩みはありますか？

質問6：どのような悩みですか？当てはまるものをすべて選んでください。（複数回答可）

質問7：特に大きな悩みをひとつだけ選んでください。

質問8：それが特に大きな悩みである理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

■86.1％が、職場での冬のエアコン使用時に「換気してほしくない」と回答

現在会社に勤めている全国の男女344名に対して、職場での冬のエアコン使用時に換気のために窓などを開けることがあるかを調査しました。

37.2％が「ある」、62.8％が「ない」と回答しました。

3社に1社しか冬のエアコン使用時に窓を開けて換気している会社はないことが分かりますね。

職場での冬のエアコン使用時に窓を開けて換気することがない方に対し、換気してほしいと思うことがあるかを聞いてみました。

13.9％が「ある」、86.1％が「ない」と回答しました。

それぞれの回答理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

「換気してほしいと思うことがある」回答理由

・風邪をひきたくないから。（30代・女性）

・空気がこもってしまう。（30代・男性）

・お弁当の匂いなどが気になる時。（40代・男性）

・人が多くなるともやっとするから。（40代・男性）

・空気が淀んでるなと思うことがあるから。（50代・女性）

・空気が悪くなって眠くなり作業効率が悪くなる。（50代・男性）

「換気してほしいと思うことはない」回答理由

・特に不満を感じたことはないから。（30代・女性）

・外気が入ってくるため。（30代・女性）

・空気清浄機があるので。（40代・男性）

・寒いから、窓は開けないで欲しい。（40代・女性）

・結構ドアの開閉が多いから。（50代・女性）

・室内温度を一定に保ちたいからです。（50代・男性）

「換気してほしいと思うことがある」と回答した方からは「風邪をひきたくない」「空気が淀んでいる」という意見があがりました。

「換気してほしいと思うことはない」と回答した方は「空気清浄機があるため換気は不要」「室内温度を一定に保ちたい」などと考えているようです。

寒い時期に暖かい部屋に冷気を入れたくない気持ちも分かりますね。

空気清浄機を使用していることから、換気が必要ないと判断する方もいるでしょう。

■47.2％が、冬のエアコン使用時についての最大の悩みは「空気が乾燥して喉や肌がつらいこと」と回答

冬のエアコン使用時についての悩みを調査しました。

25.9％が「悩みがある」、74.1％が「悩みはない」と回答しました。

どのような悩みがあるのでしょうか。

悩みに当てはまるものをすべて聞いてみました。

71.9％が「空気が乾燥して喉や肌がつらい」、42.7％が「足元が寒くて暖まりにくい」と回答しました。

約7割の方が空気の乾燥に悩んでいることが分かります。

半数近くの方は、足元の冷えにも悩んでいるようですね。

これらの中で特に大きな悩みを聞いてみました。

47.2％が「空気が乾燥して喉や肌がつらい」、23.6％が「足元が寒くて暖まりにくい」と回答しています。

これらがとくに大きな悩みである理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「空気が乾燥して喉や肌がつらい」回答理由

・乾燥して喉が痛くなったり風邪をひきやすいから。（30代・女性）

・唇が乾燥して割れてしまう。（30代・女性）

・喉の痛みは生活に支障が出るから。（40代・男性）

・インフルなどの感染症が心配。（50代・男性）

・息苦しい気がして体調が悪くなる。（50代・男性）

・喉がカラカラになる。（60代・男性）

「足元が寒くて暖まりにくい」回答理由

・足先が冷える。（30代・女性）

・足が寒くて集中出来ない。（30代・男性）

・個別のヒーターなどを導入することが困難なので、足元の寒さは常に感じています。何とかしてほしいです。（40代・男性）

・冷え性なので。（50代・女性）

・暖かすぎて睡魔に襲われるのが怖い。（60代・男性）

・足元が寒い、頭の方と足の方ではかなりの温度差があるので不快。（70代・男性）

「空気が乾燥して喉や肌がつらい」と回答した方は、乾燥によって喉が痛くなったり、唇が乾燥して割れてしまうなどの不調が生じていました。

乾燥していることで、感染症への心配も増しているようです。

「足元が寒くて暖まりにくい」と回答した方には、冷え性など足先が冷えて困っている方や、足元は冷えていても頭部分は暖かく、寒暖差に不快感を感じている方がいました。

頭が温かくなりすぎると仕事がはかどらなくなるかもしれません。寒暖差の少ない室内環境が望まれますね。

■まとめ

今回は「冬のエアコン使用時の悩み」に関するアンケートを行い、その結果について紹介しました。

職場での冬のエアコン使用時に換気のために窓などを開けることがある会社は、37.2％でした。

換気などのために窓を開けることがないと回答した方に対し、換気してほしいと思うことがあるか調査した結果、86.1％の方が「思うことはない」と回答しています。

換気をすることで、室内に冷気が入ってしまうことを懸念しているようでした。

空気清浄機を設置しているため、換気の必要がないと考えている方もいるようです。

また4人に1人は冬のエアコン使用時について悩みがあると回答しており、とくに「空気が乾燥して喉や肌がつらい」ことと「足元が寒くて暖まりにくい」ことに対して悩んでいました。

冬のエアコン使用により、空気が乾燥したり、場所によって室温が違ったりすることはありますが、オフィスに最適なエアコン選びをしてくれる専門業者もあります。

より快適な空間にしたい場合は、専門業者に依頼してみてはいかがでしょうか。

作業環境の改善につながるかもしれません。

