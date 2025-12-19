LiDAR×8K HDRで高精度スキャンを実現！空間3Dスキャナー「Eagle Series」販売開始【APPLETREE株式会社】

APPLE TREE 株式会社

APPLE TREE株式会社（所在地：大阪府大阪市/代表取締役社長：朴秀明）は、3DMakerproよりLiDAR技術と8Kカラーカメラを搭載し、リアルかつ高精度な空間データ取得を可能にする高性能空間3Dスキャナー「Eagle」と「Eagle Max」の販売を開始いたしました。

本製品は、3DMakerproが開発した高性能な空間3Dスキャナーで、高精度・広範囲・簡便な操作性を兼ね備えています。効率と精度を重視するプロフェッショナル向けに設計されており、データ取得から3Dデータの生成までをワンストップで対応。広範囲の3Dシーンもわずか数分で高精細にモデリング可能です。建築測量、映像制作、バーチャル展示など多様な分野において、業務全体の効率化と品質向上に貢献します。

Eagleの特徴

製品ページはこちら :https://apple-tree.co.jp/brand/3dmakerpro/eagle/■高精度・広範囲スキャンを実現する先進LiDAR

高性能LiDARを搭載し、反射率80％の条件下で最大半径70mの広範囲スキャンが可能。10m距離で±2cmの高精度を実現し、精密な3Dモデルを短時間で生成します。さらに、360°×59°の超広角視野により、市販モデルと比べて約30％広い範囲をカバー。1回の回転操作で部屋全体をまるごとスキャンでき、作業効率を大幅に向上させます。

■高性能カメラ搭載によるリアルなカラースキャン

最大4台の48MP高解像度フィッシュアイカメラを搭載し、8K HDR対応で鮮やかな色彩と豊かなダイナミックレンジを実現。撮影した画像をガウス分布で処理する独自技術により、高品質でリアルな3Dシーンを素早く生成できます。映像制作、ゲーム開発、バーチャル展示など、多様な用途に対応し、没入感あふれるパノラマツアーの制作を可能にします。

■すぐに使えるオールインワン設計

開封後すぐに使用可能で、面倒なセットアップやキャリブレーションは不要。準備時間を最大50％短縮し、効率的な運用をサポートします。3.5インチディスプレイを搭載し、スキャン中の状況を「点群」「写真」「点群＋写真の分割表示」の3モードでリアルタイムに確認可能。車両・三脚・ドローンなど多様なプラットフォームに対応し、さまざまな車両や移動環境におけるダイナミックな運用ニーズにも柔軟に対応します。

■専用ソフトで完結する、スムーズな3Dワークフロー

建築測量、映画制作、仮想展示会など幅広い用途に対応し、専用ソフトウェアにより、点群データの取得から最終的なビジュアル化までをスムーズに実行可能。付属の無償ポストプロセスソフトでは、点群データの編集・ノイズ除去で最適化が行え、作業効率を大幅に向上させます。出力形式はPLYやPNG＋OBJなどに対応し、非営利目的でのビジュアル共有は無料で利用できます。さらに、点群モデリングや測量に対応したスタンドアロン型モデリングソフトも標準で付属し、無料プランも用意されています。

税制優遇措置を活用した導入にも対応

製品ページはこちら :https://apple-tree.co.jp/brand/3dmakerpro/eagle/

本製品は、中小企業経営強化税制(A類型)の優遇措置に対応しています。税制優遇措置を活用することで、デジタル機器の購入にかかる費用の負担を大幅に軽減することができます。

税制優遇措置の詳細については、以下の特設ページよりご確認ください。

税制優遇措置について詳しく見る :https://apple-tree.co.jp/chusyo-keiei-zeisei/

会社概要

APPLE TREE株式会社

■所在地

大阪本社：

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル 18階

06-6710-9061



東京支社：

〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-4 VORT芝大門III 9階

03-6450-1163



■設立：

2012年10月



■事業内容：

3Dプリンターの販売・保守 / 3Dスキャナーの販売・保守・測定サービス /

3D関連ソフトウェアの販売 /3Dプリントシューズの販売 /

新製品の設計・開発支援 / 3Dプリント量産サービスビューロ



■各種ホームページ

APPLE TREE：https://apple-tree.co.jp

Markforged：https://apple-tree.co.jp/brand/markforged

FLASHFORGE：https://flashforge.jp

SCANOLOGY：https://3d-scantech.jp

STARAY：https://staray.co.jp

PollyPolymer：https://pollypolymer.jp