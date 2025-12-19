AI搭載イヤホン「BUTTONS CLIP」からホリデーシーズンにぴったりの新色Cream Whiteが登場！12月下旬順次発売

モダニティ株式会社

モダニティ株式会社 (代表取締役：VERIN REGIS PIERRE、所在地：東京都港区東麻布1-23-5 PMCビル3階) は、ロサンゼルス発の知性と上質を備えたテックブランドBUTTONS（バトンズ）から、最新のAI技術を搭載した次世代型オープンイヤーイヤホンBUTTONS CLIPの新色『Cream White（クリームホワイト）』が2025年12月下旬より順次発売されることをお知らせいたします。

HP：https://modernity.jp/products/buttons-clip

BUTTONS CLIPの新色『Cream White（クリームホワイト）』

新たに登場するクリームホワイトは陽の光を浴びて輝く真っ白な雪をイメージした上品なカラー。

立体モノグラム加工が施された本革と、Dパターン彫刻が美しい航空宇宙グレードのチタンで作られた専用ケースは、単なるイヤフォンケースの域を超え、ブランドバッグのように、日々のファッションに高級感をプラスしてくれる存在。バッグやポケットからケースを取り出す瞬間に上品さを演出します。

イヤホン本体は肌なじみの良いマットクリームカラーと、コントラストが美しいメタルシルバーのバイカラー。耳に装着するだけでおしゃれに音を纏うことができます。



また、BUTTONS CLIPはオープンイヤーのクリップ型ながらも、独自の指向性サウンド技術により音漏れしにくく、12mmチタン複合ドライバー搭載で非常に高音質なことが特徴。片耳約6.7ｇと、雪のように軽いので長時間の使用にも最適です。

新色モデルでも、専用アプリ「BUTTONS LAB」と連携したAI機能はそのまま健在。会議内容を自動でまとめる会議アシスタントや、音声メモの文字起こし・要約、リアルタイム翻訳など、日常からビジネスまでをさりげなく支える機能を搭載しています。さらにAIエージェント「HALI」は声や話す速さのカスタマイズにも対応し、使う人に自然に寄り添うスマート体験を実現します。

贈り物が増えるこのシーズン。機能的かつおしゃれで上品なAI搭載イヤホンBUTTONS CLIPは、大切な人へのギフトや、1年間頑張った自分へのご褒美としてもおすすめです。

お買い求めはこちらまで

・公式オンラインショップ(https://modernity.jp/products/buttons-clip)

・楽天オンラインストア(https://item.rakuten.co.jp/modernity/bn-0000/)

・Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G6JRSJM3)

・セレクトショップ

・ライフスタイルストア

・家電量販店

BUTTONS CLIP製品詳細

希望小売価格：33,000円（税込）/30,000円（税抜）

クリームホワイト／ゴールドブラウン／シルバーブラック



ドライバーサイズ：12mm

ドライバー：チタン複合デュアルマグネットドライバー

製品タイプ：オープンイヤー（イヤークリップ型）

マイク：デュアルマイク＋骨伝導センサー（VPU）

重さ：イヤホン（左右各） 約6.7ｇ

ノイズキャンセリング：ENC（環境ノイズキャンセリング）

操作方法：タッチセンサー式＋音声コマンド

防水性能：IP54

Bluetooth規格：5.4

対応コーデック：AAC、SBC

通信範囲：約10m

連続再生時間：本体最大5時間／ケース併用で最大20時間

充電時間：約20分で80％充電（急速充電対応）

充電タイプ：USB Type-C

ブランド情報

【BUTTONS】

BUTTONSは、2015年にロサンゼルスで設立された、最先端テクノロジーとファッション性を融合させたインテリジェント・ラグジュアリー・テックブランドです。AI搭載製品を中心に、今後はスマートグラス、リング、家庭用ロボティクスなどへエコシステムを拡張予定。グローバルに展開し、世界的モデルやセレブリティも愛用する“インテリジェント・ラグジュアリー”の先駆けとして注目を集めています。

公式サイト：https://modernity.jp/pages/buttons2025_new

【モダニティ株式会社】

■モダニティ株式会社について

“DESIGN MEETS TECHNOLOGY” をコンセプトに世界中から先進的なデザインと機能を兼ね備えた製品をセレクトし、質の高いライフスタイルを提案しています。

HP: https://modernity.jp/

メディアサイト: https://media.modernity.jp/

■モダニティ公式SNS

Instagram: https://www.instagram.com/modernity_jp/

Facebook: https://www.facebook.com/modernity.jp/

X (旧Twitter): https://x.com/modernity_jp

YouTube: https://www.youtube.com/@ModernityChannel

Pinterest:https://jp.pinterest.com/modernitystore/