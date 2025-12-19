TAIAN、インパクトスタートアップ協会に加盟

株式会社TAIAN

ブライダル・バンケットビジネスに特化したサービスやソフトウェアを提供する株式会社TAIAN（本社：東京都新宿区、代表取締役：村田 磨理子、以下「当社」）は、一般社団法人インパクトスタートアップ協会（以下「ISA」）に賛同し、正会員として加盟したことをお知らせします。

加盟背景

当社は、多様な祝い事を先端テクノロジーで支える企業です。主力事業を展開するブライダル業界では、少子高齢化や労働人材不足をはじめとする人と社会を取り囲む課題により、業界存続に対して多くの議論がなされています。

今回、ISAの掲げる「インパクトスタートアップエコシステムの構築と持続可能な社会の実現」は、まさに当社が向き合う業界において目指すべき姿であり、正会員の皆さまの助力を得ながら推進してまいります。

ISAが発行したプレスリリースについてはこちらをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000109519.html

インパクトスタートアップ協会について

インパクトスタートアップは、「社会課題の解決」と「持続可能な成長」の両立を目指す企業体を指します。ISAは、インパクトスタートアップエコシステムを構築し、持続可能な社会の実現を目的とし、2022年10月14日に設立。

政財官と協働し、より良い社会を創出するためのポジティブ・インパクトを与えるスタートアップが数多く生まれ、継続的に成長していく環境を作ることを目指し、「共有」「形成」「提言」「発信」の4つの柱で活動を実施しています。

名称：一般社団法人インパクトスタートアップ協会（Impact Startup Association）

所在地：〒102-0082 東京都千代田区一番町8 住友不動産一番町ビル 7階

公式サイト：https://impact-startup.or.jp/

事業・提供製品について

当社では、主にブライダル業界に向けたサービスを展開する「婚礼宴会事業」と、法人向けにイベント関連サービスを提供する「法人イベント事業」の二種を展開しています。



＜婚礼宴会事業＞All in One婚礼宴会システム「Oiwaii（オイワイー）」

「Oiwaii」は、ブライダル業界に特化したクラウド型婚礼宴会システムです。ブライダルフェアへの申込みや広告経由での申込み、ご来場からご成約に至るまでの顧客情報、メニュー・オプションの見積り作成および受発注、挙式披露宴終了後の継続的な関係性構築までを一元管理することができます。

Web招待状・席次表「Concept Marry（コンセプトマリー）」

「Concept Marry」はWeb招待状とWeb席次表が連動した業界初のサービスです。ゲスト・カップル・ブライダル事業者それぞれの利用しやすさを目指し、式場ごとの特長にあわせたカスタマイズ対応や列席人数の柔軟な変更・反映などの機能を取り揃えております。ご祝儀・会費のオンライン決済サービスを搭載し、関連製品との連携も可能です。

＜法人イベント事業＞AIイベントプランナー「Canjii（カンジー）」

「Canjii」は、AIイベントプランナーが社内イベントの会場探し・企画・準備の効率化をサポートする幹事向けサービスです。多くのイベント幹事様を悩ませる、予算や参加人数に合致する会場探し・イベントコンテンツの発案・進行管理表の作成を「Canjii」がサポート。通常業務と並行するには手一杯な幹事様も「Canjii」と一緒に準備をすれば、チームの勢いを加速させるすてきなイベントが開催できます。

採用情報

当社では、「アツさとあたたかさで溢れる社会を実現する」というビジョンに向けて、お祝い×テクノロジーの新領域で、ともに挑戦していただける仲間を募集しています。

“祝い事”と“つながり”に着目する新領域スタートアップとして、ブライダル業界以外にも事業を広げ、テクノロジーを活用したお祝い経済圏を構築していきます。未踏の領域を切り拓き、日本の未来をアツく・あたたかくするNextユニコーンを一緒に目指しませんか？

現在、事業拡大に伴い多数のポジションで積極採用中です。 ご興味をお持ちいただけた方は、ぜひ当社採用ページよりエントリーをお願いいたします。

募集ポジションはこちら :https://herp.careers/v1/taianinc

株式会社TAIANについて

会社名：株式会社TAIAN（タイアン）

設立：2020年6月23日

所在地：東京都新宿区新宿一丁目34-16 清水ビル3F

代表者：代表取締役 村田 磨理子

URL：https://taian-inc.com/

事業内容：ブライダル・バンケット関連商品の開発および販売

婚礼宴会事業

- Web招待状・席次表「Concept Marry」https://concept-marry.taian-inc.com/- All in One 婚礼宴会システム「Oiwaii」https://oiwaii.taian-inc.com/- ブライダル事業者向けマーケティングWebメディア「ブライダルDXマガジン」https://www.blog.taian-inc.com/

法人イベント事業

- AIイベントプランナー「Canjii」https://canjii.jp/

株式会社TAIAN

株式会社TAIAN（タイアン）は、日本をアツさとあたたかさで溢れる社会にするため、人と人、人と社会の“つながり”やそれらの持つ意味を再認識できる“お祝い”を大切にしている会社です。『祝い事で社会的つながりを活発化させる』を掲げ、ブライダル業界およびバンケットビジネスに対してサービスを展開しています。