Salesforceユーザー向け名刺管理ソリューション「VectorFlux for BC」半年間無料キャンペーンを開始

株式会社GitHouse

株式会社GitHouse（本社：東京都新宿区、以下「GitHouse」）は、Salesforceユーザー向けの名刺管理ソリューション「VectorFlux for BC」において、半年間無料で利用できるプロモーションキャンペーンを本日より開始いたします。本キャンペーンにより、（6ヶ月かつ格安ではあるものの）導入コストを気にすることなく、名刺スキャンからSalesforceへのリード/取引先・取引先責任者/カスタムオブジェクトにレコード登録までの一連の作業を効率的に行い、営業データ入力のスピード向上を体験いただけます。

背景

多くの企業がCRMとしてSalesforceを導入していますが、営業担当者が日常的に名刺情報を入力する負担は依然として大きく、顧客データの欠損や入力遅れが発生しやすい状況が続いています。

また、名刺スキャンサービスは機能過多かつユーザー課金制のものが多く、これが導入障壁にもなっていると弊社は考えています。

GitHouseは「名刺をスマホで撮影するだけで、Salesforceに確実にデータを取り込める」というシンプルかつ低コストなソリューションを提供し、営業部門の生産性向上と顧客データ整備を支援しています。

VectorFlux for BCの特長

「VectorFlux for BC」は、名刺を撮影するだけでAIが情報を自動解析し、Salesforce上にリード/取引先・取引先責任者/カスタムオブジェクトにレコードを生成するソリューションです。- AIによる自動解析とSalesforce連携名刺をスマートフォンで撮影するだけで、AIが情報を自動解析し、Salesforceのリード/取引先・取引先責任者/カスタムオブジェクトにレコードを即時生成。- 多言語対応の高精度スキャン 日本語、英語、中国語、韓国語、欧州言語など幅広い言語に対応。海外取引の多い企業でも安心。- シンプルな操作性 Salesforceアプリ上で完結するため、外部アプリ不要。ITリテラシーを問わず簡単に利用可能。- 超低価格 1企業あたり月額3,000円（税抜）。圧倒的低コストで利用可能です。半年間無料キャンペーン概要

対象期間：2025年12月18日～2026年2月28日中のLP経由での登録

対象：新規で「VectorFlux for BC」を導入する企業 ※同業の方は対象外となります

内容：月額3,000円（税抜）～、スキャン300枚までの基本プランを半年間無料で提供

お申し込みフォーム：https://git-house.com/vectorflux-forbc-trial-application-form/

※プリンタや他名刺ツールとの連携、Salesforce内でのカスタマイズ（例：取引先責任者やカスタムオブジェクトへの登録、自動化処理）を希望される場合は別途オプション費用が発生します。

※スキャン枚数が301枚以上になった場合、当月内のスキャンが不可能となります。サービス内よりご契約いただければ、解除が可能となります。その場合、超過1枚あたり10円が費用として加算されます

※1企業あたり複数名様が利用され、合計枚数が301枚以上となった場合、利用を停止させて頂く可能性がございます

※サポート用メールアドレスを準備しているので、ベストエフォートではありますが不具合やご要望への対応も可能です

今後の展望

GitHouseはお客様の「利益向上」「業務工数・コスト削減」に寄与するサービスの開発を継続しており、今後も顧客データ活用を促進する新機能の開発を進めてまいります。今回のキャンペーンを通じて、より多くの企業にVectorFlux for BCの価値を体験いただき、企業のデジタル変革を後押ししていきます。

お問い合わせ先

会社名：株式会社GitHouse

所在地：〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-2-14 天翔高田馬場ビル310

URL：https://git-house.com/

メール：marketing@git-house.com