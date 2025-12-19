freeeとFor Goodがクラウドファンディングに挑戦した事業者の経営サポート連携を開始　クラウドファンディング挑戦後の事業運営を支援

フリー株式会社

■マジ価値サマリー（このお知らせでお伝えしたいこと）

- freeeとFor Goodはクラウドファンディング挑戦後の事業運営において、社会起業家の継続的な活動を目指し、経営のサポートに関する連携を進めていきます- freeeはFor Goodのクラウドファンディング実行者に向けて、創業手続きやバックオフィスに関するセミナーの実施、ならびに起業家の創業手続きの伴走支援を行います

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、株式会社ボーダレス・ジャパン（所在地：福岡県福岡市、代表取締役CEO：田口一成、以下「ボーダレス・ジャパン」）との包括連携協定にもとづき、新たに同社が運営するクラウドファンディングサービス「For Good」のクラウドファンディング実行者に向けた経営サポートに関する連携を開始します。本連携により、資金調達後の事業運営やバックオフィス業務のサポート体制を強化し、社会起業家の継続的な活動を後押しします。

■クラウドファンディング挑戦後の起業家へ、事業成長を支援し社会課題解決を推進

For Goodはボーダレス・ジャパンが運営する社会課題解決を目指すクラウドファンディングプラットフォームであり、全国の個人や団体が社会的影響を与えるための活動をサポートしています。For Goodはサービス開始から4年間で、地域活性化や環境保全、教育支援など、さまざまな社会課題に取り組むプロジェクトを支援し、世界中で2,000件以上のプロジェクトが誕生しました。

今回の連携により、freeeの起業に関する支援の知見を活かし、For Goodのクラウドファンディング実行者に向けて起業手続きやバックオフィス業務に関するセミナーを提供します。また、創業時は「起業ダンドリコーディネーター」(※1)による起業手続きの個別サポートや、freee会計利用時の限定特典の提供、事業用口座開設・法人クレジットカード・電子契約・創業融資サポートなどの各種サービスを通して、事業の立ち上げからその後の成長に向けて支援してまいります。両社は今後、社会課題の解決に取り組む起業家を支える共通の想いを持ち、社会起業家の誕生と成長に向けて貢献します。

※1:freeeが提供する起業の検討から会社設立の手続きまで、1対1で伴走する完全無償のサポート窓口を指します。登記場所、定款内容、資金調達、士業様のご紹介など、起業に関する様々なご相談にオンライン面談でお応えしながら、その方に必要な起業準備をサポートします。

https://www.freee.co.jp/launch/kigyo-dandori/

※2:freeeとボーダレス・ジャパンは2025年8月25日に包括連携協定を締結しています。

https://corp.freee.co.jp/news/20250825freee_borderless.html

■株式会社ボーダレス・ジャパン For Goodの事業代表 小松航大 氏コメント

クラウドファンディングは、想いある挑戦を社会に届ける大きな一歩ですが、本当のスタートは資金調達が終わったその先にあります。For Goodではこれまで、社会課題の解決に挑む多くの起業家や団体の立ち上がりを支援してきましたが、事業を継続し、成長させていく過程では、バックオフィスや経営基盤づくりが大きな壁になる場面も少なくありません。

今回のfreeeさんとの連携により、クラウドファンディング後の事業運営まで見据えたサポート体制を強化できることを、大変心強く感じています。社会を良くしたいという想いが、事務作業や手続きの負担によって止まってしまうことのないよう、両社の知見を掛け合わせながら、社会起業家が挑戦を続けられる環境づくりに取り組んでいきます。

■フリー株式会社 起業時代編集長 磯貝美紀 コメント

事業開始に向けての資金調達は、皆さんが苦労する最初のハードル。でも、最近は「クラウドファンディング」という形で、事業として始める前から多くの支援を集めて最初の一歩を踏み出す方も増えています。中でもFor Good様は、様々な社会課題に向き合うプロジェクトを中心的に掲載しているプラットフォームです。「スモールビジネスを、世界の主役に。」をミッションに掲げるfreeeとしても、スモールビジネスや、その先に広がる顧客への思いは同じ。今回の両社の連携を通して、ソーシャルグッドな挑戦の一つ一つが、少しでも軽やかに前に踏み出せるよう、支援していきます。

■株式会社ボーダレス・ジャパン 概要

会社名 株式会社ボーダレス・ジャパン

代表者 代表取締役CEO 田口一成

設立 2007年3月

所在地 福岡県福岡市中央区天神3-1-1 天神フタタビル4F ソーシャルベンチャーPARK福岡

ボーダレス・ジャパン：https://academy.borderless-japan.com/

For Good：https://for-good.net/forgood

■フリー株式会社概要

会社名 フリー株式会社

代表者 CEO 佐々木大輔

設立 2012年7月9日

所在地 東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 21階

https://corp.freee.co.jp/

＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞：https://www.freee.co.jp/kb/

＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/#job_list

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。