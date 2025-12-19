「これからのビジネスの『鍵』はここに！最先端コンピューターソリューション アプライドビジネスフェア（東北エリア特別開催）」開催のお知らせ

アプライド株式会社

アプライド株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：岡義治）は、2026年1月29日（木）にアプライド仙台営業所にて、法人様、個人事業主様、大学・専門学校様を対象とした「これからのビジネスの『鍵』はここに！最先端コンピューターソリューション アプライドビジネスフェア（東北エリア特別開催）」を開催いたします。本イベントでは、最新のAI技術、ビジネスコンピューター、ワークステーション、サーバーソリューションに関する展示・商談会と、専門家による無料セミナーを実施し、ビジネスの課題解決とDX推進を支援いたします。

【イベント概要】

（イベント名）：これからのビジネスの『鍵』はここに！最先端コンピューターソリューション アプライドビジネスフェア（東北エリア特別開催）

（主催）：アプライド株式会社 広域システム営業部 / 特機営業部 / SI営業部

（日時）：2026年1月29日（木）

展示会・商談会: 10:00～17:00 （終日 入退出自由 ※名刺をご提示ください） セミナー: 14:00～15:30（参加無料・事前ご予約制 ※定員15名様）

（会場）：アプライド仙台営業所（〒983-0039 宮城県仙台市宮城野区新田東3丁目3-5）

[最寄り駅：JR小鶴新田駅より徒歩5分 ※駐車場あり]

（対象）：法人様、個人事業主様、大学・専門学校様

（参加費用）：無料

【展示会・商談内容】

10:00～17:00 最新のビジネスコンピューターソリューションを実機展示とデモンストレーションでご紹介。専門スタッフが常駐し、貴社の課題に合わせた最適なご提案をいたします。

【無料セミナー内容】

- AIビジネスソリューション展示会（画像解析）: 生物・医用・材料研究のための次世代高度3D画像処理ソフトウェア『Dragonfly』や、2D画像解析ソフト『Image-Pro AI』を展示。メーカースタッフによる相談会も実施します。- AI外観検査オールインワンシステム展示: AI外観検査導入に必要な機材全てを備えたオールインワンシステム「A eye BOX」や、プログラミング不要のAI開発プラットフォーム「MENOU」を展示。導入プロセスをご体験いただけます。当日、検証用サンプルをお持ち込みいただければ、無料PoC（概念実証）も実施可能です。- MSI / アプライド AIサーバー展示: 高性能コンピューターメーカーMSI社とアプライドのコラボレーションによるHPC・サーバー製品群をご紹介。「CERVO AI Server」など、研究開発とAI時代を支えるソリューションをご提案します。- 最新ビジネスコンピューター展示: AI開発、CAD、CAE、動画編集などに最適な最新ワークステーションや、NVIDIA DGX SparkベースのAIスーパーコンピューター「EdgeXpert MS-C931」などの実機を展示。そのコンパクトさと性能をご確認いただけます。14:00～15:30 各分野の専門家が、ビジネスに直結する最新技術と活用法を解説します。セミナー１.（14:00～14:30）次世代高度3D画像処理ソフトウェア/動作推奨ワークステーション 【株式会社マックスネット】

【タイトル】 最新の画像解析ソフトウェア2製品を解説

【内容】 １.Comet Technologies Canada社製『Dragonfly 3D World with Deep Learning』：X線CT装置、電子顕微鏡画像の解析に最適な本ソフトウェアの主要機能（2D/3D表示、ノイズ除去、繊維・粒子解析）や活用事例、AIセグメンテーションの実際をご紹介。

２.Media Cybernetics社製『Image-Pro AI』：信頼と実績のある2D画像解析ソフトウェアの最新AI深層学習によるインスタンス・セグメンテーション機能を解説。

【講師】 株式会社マックスネット 上村 逸郎 氏

セミナー２.（14:30～15:00）製造業の課題解決・目視検査のAI化と内製化 【株式会社アプライド】

【タイトル】 製造業におけるAI外観検査の内製化をノーコードで実現する革新的なソリューション

【内容】 熟練作業者頼りだった目視検査を、プログラミング知識不要で誰でも簡単にAI化できるソリューション「MENOU」、さらに外観検査設備が一台にすべて集約されるオールインワンシステム「A eye BOX」をご紹介します。何度も調整が必要だった手動の外観検査が、ボタンひとつで全周外観検査対応できる手法を解説します。

【講師】 アプライド株式会社 広域システム営業部 田中 洋和

セミナー３.（15:00～15:30）最先端コンピューターソリューション 【株式会社アプライド】

【タイトル】 研究開発とAI時代を支えるHPCソリューション最前線 アプライド AIサーバー/HPC製品を解説

【内容】 AIの進化とともに求められる膨大なデータ処理、機械学習・ディープラーニングの高速化を支える、最新のAIサーバーおよびHPCソリューションについて解説。また、NVIDIA Blackwell GPUを中心に、CAD、CAE、動画編集の各業務で最適なGPUの選び方や、注目のAIスーパーコンピューター『NVIDIA DGX Spark』についてもご紹介します。

【講師】 アプライド株式会社 生産事業部 奥羽 倫典

【ご参加について】

展示会は開催時間中、ご自由に入退場いただけます。セミナーへの参加をご希望される場合は、弊社WEBお申し込みフォームからご登録頂き、開始時間までに会場へお越しください。

【アプライドビジネスフェア2026 セミナー・個別相談（2026年1月29日）】

《申し込みフォームアドレス》：https://applied-g.jp/seminar/business-seminar-20260129/

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

【株式会社アプライドについて】

アプライド株式会社は、最先端のコンピューターソリューションを提供する企業です。パソコンおよび周辺機器、HPC、AIサーバー、ワークステーションなどの製造・販売および海外メーカーからの商品仕入調達・販売企画・宣伝、ネットワークシステムの構築保守、ＡＩ・ＲＰＡシステム導入、リモートサポートサービス事業を手掛けています。

本件に関するお問い合わせ先

アプライド株式会社

担当部署: アプライド仙台営業所

電話番号: 022-782-2737 (受付時間 平日 9:30～18:00)

企業URL: http://www.applied-g.jp/