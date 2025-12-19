相続税申告手続きの新たな選択肢 ― エピログ相続が『よくわかる相続 2026年版』に掲載

Inheritech株式会社日経ムックよくわかる相続2026年版

Inheritech株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：上村聡）が提供する相続税申告サービス「エピログ相続(https://www.epilog-souzoku.jp/)」は、このたび日本経済新聞出版発行の「よくわかる相続 2026年版(https://bookplus.nikkei.com/atcl/catalog/25/10/29/02292/)」にタイアップ記事として掲載されました。

本稿を通じて、相続税申告に係る複雑さや負担感に悩む多くの方に、「安心して自分で完結できる新しい相続税申告のあり方」を提案します。

■背景：相続の負担と社会的ニーズ

日本は急速な高齢化社会を迎え、相続や終活に関する関心と需要が高まっています。

多くの家庭で相続手続きは初めての経験となり、戸籍集めや登記、金融機関手続きなど、複数機関への訪問や膨大な書類対応が求められることも珍しくありません。

このような状況下で、安心して自分で完結できる相続税申告のあり方が求められています。

■エピログ相続のソリューション：安心して自分で完結できる新しい相続税申告のあり方

エピログ相続は、こうした社会背景を踏まえ、相続税申告の煩雑さをできる限り軽減し、ご自身で安心して相続税申告書を作成するスタイルを提案します。

今回のタイアップ記事では、エピログ相続の以下の特長をお伝えしています。

- 簡単な操作性一問一答形式の案内に従って入力することで、相続税申告書作成が可能- 土地評価もシステムで完結複雑な土地評価もシステムがサポート、個人でも申告可能に- 相続税理士が監修相続に精通した税理士が監修した信頼性の高いサービス- 相続の本棚で知識を補完相続に関する基礎知識を解説するコンテンツ「相続の本棚」が理解をサポート- 費用を抑えられる専門家への依頼よりも費用を抑えながら相続税申告が可能

■今後の展望

エピログ相続は、今回の出稿をきっかけに、安心して自分で完結できる負担の少ない相続税申告のあり方を提案し、また、タイアップ記事を通じて、多くの読者の皆様に新しい相続税申告のあり方への理解を深めたいと考えています。

■タイアップ記事概要- 媒体名：よくわかる相続 2026年版（日本経済新聞出版）(https://bookplus.nikkei.com/atcl/catalog/25/10/29/02292/)- 掲載形式：タイアップ記事- 掲載の目的：Webサービスによる相続税申告手続きの認知向上と、“安心して自分で完結できる新しい相続税申告のあり方”の普及

■ Inheritech株式会社について

相続専門税理士監修、一問一答形式で簡単に相続税申告書が作成できる、完全セルフ型相続税申告WEBサービス「エピログ相続」を開発・提供

【会社概要】- 社名： Ｉｎｈｅｒｉｔｅｃｈ株式会社- 本社所在地：東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号 桑野ビル2階- 代表取締役：上村 聡- 設立： 2022年10月11日- ホームページ：http://inheritech.co.jp/

問い合わせ先：https://www.epilog-souzoku.jp/

相続の本棚：https://hondana.epilog-souzoku.jp/