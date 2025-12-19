ZALMAN社製水冷一体型CPUクーラー「ALPHA2 SE A」シリーズおよびサイドフロー型CPUクーラー「CNPS9X ECO DS」を発表

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、ZALMAN社製の水冷一体型CPUクーラー「ALPHA2 SE A」シリーズおよびサイドフロー型CPUクーラー「CNPS9X ECO DS」を発表いたします。

「ALPHA2 SE A」シリーズは、360mmサイズのラジエーターを搭載した水冷一体型CPUクーラーです。ポンプカバーに鮮やかなアドレサブルRGB LEDを備えており、マザーボードのLEDと同期が可能。高い冷却性能と低ノイズを両立するシャークフィンブレードのファンを備え、シングルフレーム設計と高耐久チューブにより組み立てやすさと信頼性を高めています。

「CNPS9X ECO DS」は、120mmファンを採用した高さ155mmのサイドフロー型CPUクーラーです。トップカバーにデジタルディスプレイを搭載しており、リアルタイムのCPU使用率やCPU温度を表示可能。TDP190Wまで対応し、ダイレクトタッチヒートパイプにより放熱効率を高めています。

ALPHA2 SE Aシリーズ

ポンプカバーにアドレサブルRGB LEDを搭載

ポンプカバーに鮮やかなアドレサブルRGB LEDを搭載。クーラントの流れを演出できるほか、マザーボードのLEDと同期することも可能です。

CNPS9X ECO DS

トップカバーにデジタルディスプレイを搭載

専用ソフトウェアを使用することで、トップカバーにリアルタイムのCPU使用率やCPU温度を表示できます。

製品概要

メーカー：ZALMAN

製品名：ALPHA2 SE A36 Black

カラー：ブラック

型番：ALPHA2 SE A36 Black

JANコード：8800263650880

アスクコード：HS1520

予想市場価格：9,980円前後（税込）

発売時期：2025年 12月19日

製品名：ALPHA2 SE A36 White

カラー：ホワイト

型番：ALPHA2 SE A36 White

JANコード：8800263650897

アスクコード：HS1519

予想市場価格：10,180円前後（税込）

発売時期：2025年 12月19日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/zalman/cpu-cooler/alpha2-se-a.html

製品名：CNPS9X ECO DS

カラー：ブラック

型番：CNPS9X ECO DS

JANコード：8800263650705

アスクコード：FN2627

予想市場価格：3,680円前後（税込）

発売時期：2025年 12月19日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/zalman/cpu-cooler/cnps9x-eco-ds.html

ZALMAN社 概要

ZALMAN社は、1999年に創業した韓国メーカーであり、優れた冷却技術とユーザーエクスペリエンスを提供しております。製品のデザイン、設計、低ノイズでPCを冷却するノウハウ、全て自社内で行っております。今後もPC内部環境を冷却する製品を開発し、お使いのPCの寿命を延ばす製品を提供します。

ZALMAN社は全世界でTOP10に入る、PC周辺機器と冷却機器のメーカーです。

URL：https://www.zalman.com/

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

