コンソールサーバー「SmartCS」シリーズより　新モデル「NS-2260」を発売

セイコーソリューションズ株式会社

セイコーソリューションズ株式会社（代表取締役社長：関根 淳、本社：千葉県千葉市、以下 セイコーソリューションズ）は、コンソールサーバー「SmartCS」シリーズの新モデル「SmartCS NS-2260」を本日12月19日より発売します。「SmartCS NS-2260」は、ネットワーク運用環境を長期的な視点で支えるハードウェアプラットフォームへと進化し、24時間365日フル稼働する社会インフラや通信ネットワークに不可欠な、安心・安全・安定運用に貢献します。

SmartCSシリーズは、国内トップシェアを誇るコンソールサーバーとして、多くの通信事業者やISP、データセンター事業者などで導入が進んでおります。その特徴は、最大48ポートのシリアルコンソール接続の収容にあり、ネットワーク障害発生時にも、確実に対象機器へアクセスできるライフラインの構築を実現しています。



新モデルNS-2260は、その信頼性と操作性を継承しながら、高い処理能力と柔軟な拡張対応機能を搭載することで、お客様の長期的な運用継続のサポートを強化し、システム運用の中核を担う新たな製品として開発されました。



ネットワーク障害発生時のアクセス確保に加え、運用管理を効率化するための自動化機能も搭載しています。Red Hat Ansible Automation PlatformやREST APIとの連携により、ネットワーク機器の初期設定や構成管理、障害対応などの定型作業を自動化できます。これにより、運用負荷の軽減やオペレーション品質の均一化、迅速な復旧対応を実現し、現場の効率化と信頼性向上に貢献します。

お客様からのネットワーク運用環境の安定化・効率化ニーズは高まっており、今後は、ネットワーク機器へのアクセス経路を統制し、操作ログを一元管理できるアクセス管理ソフトウェア「SmartJumper」と「SmartCS」の連携により、ネットワーク機器へのアクセス安全管理・効率化の実現を目指しています。「SmartCS」「SmartJumper」を中核とした“Smartシリーズ”として、ハードウェアとソフトウェアの両面からネットワーク運用管理ソリューションを強化し、お客様の運用環境における安心と効率を支えてまいります。

※本文中に記載されている製品名などは各社の商標または登録商標です。

コンソールサーバー SmartCS NS-2260

■コンソールサーバー「SmartCS」シリーズ：

https://www.seiko-sol.co.jp/products/console-server/

■アクセス管理ソフトウェア「SmartJumper」：

https://www.seiko-sol.co.jp/products/smartjumper/