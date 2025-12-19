【ついに日本でも会える！韓国の話題のスキンケア12GRABS】
韓国で注目を集めているスキンケアブランド 12GRABS（トゥエルブグラブス）。
韓国国内にとどまらず、米国やロシアをはじめとした海外市場でも評価が高まり、その独自の処方と感性が話題となっています。
そんな12GRABSが、12月よりQoo10にて購入可能となり、さらに来年1月からは全国のRE:MAKEショップでの展開も決定しました。
既存のK-ビューティーの枠を超えた感性、12GRABS
「Uncommon Comfort ― ありふれない安らぎ」を提案
12GRABSは、「Uncommon Comfort ― ありふれない安らぎ」をコンセプトに掲げるスキンケアブランドです。
画一化が進むK-ビューティーの潮流の中で、独自の視点と感性を軸に、他にはない存在感を放っています。新しい素材の探求や感覚的なデザイン、明確なブランドアイデンティティを大切にしながら、単なる機能性にとどまらないスキンケア体験を提案。
独自原料の開発やフォーミュラ設計を通じて、使うたびにブランドの世界観や哲学を感じられる“体験型スキンケア”を追求している点が大きな特長です。
肌印象を明るく整える
テン エレメンツ ビタ セラム
10種のビタミンコンプレックスを10％、ナイアシンアミドを5％配合したセラムです。
乾燥やくすみが気になる肌にうるおいを与えながら、なめらかで明るい肌印象を目指した設計となっています。
ビタミン由来成分が肌をすこやかに整え、外的要因による乾燥から肌を守るケアをサポート。
また、アミノ酸を配合することで、うるおいを保ちやすい肌環境づくりにも配慮しています。
ナイアシンアミド配合により、肌のキメや皮脂バランスが気になる方にも取り入れやすい処方です。
さらに、特許取得成分※を配合し、敏感に傾きやすい肌のことを考えた設計となっています。
高い保湿感を追求
オクタプル ヒアルロン モイスト エッセンス
分子サイズの異なる8種類のヒアルロン酸を配合した、高保湿タイプのエッセンスです。
ヒアルロン酸コンプレックスを50％配合し、角層までうるおいを届ける設計を目指しています。
異なる分子サイズのヒアルロン酸が段階的に角層へなじみ、みずみずしいうるおい感が続く使用感が特長です。乾燥によるつっぱりやごわつきが気になる肌を、やわらかくなめらかな肌印象へと整えます。
インナードライが気になる方や、肌のうるおい環境を整えたい方にも配慮した処方となっています。
話題の12GRABSは、12月よりQoo10で購入可能となり、来年1月からは全国のRE:MAKEショップでも展開予定です。
グローバルで支持されているその使い心地を、日本でもぜひ体感してみてはいかがでしょうか。