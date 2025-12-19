Thermaltake社製「MINECUBE Ultra ARGB Sync」シリーズ、「TT Sync V2 Controller」および「6.0 inch LCD Screen Kit」を発表

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、Thermaltake社製の水冷一体型CPUクーラー「MINECUBE Ultra ARGB Sync」シリーズと、ライティングコントローラー「TT Sync V2 Controller」およびPCケース用LCDパネルキット「6.0 inch LCD Screen Kit」を発表いたします。

「MINECUBE Ultra ARGB Sync」シリーズは、ポンプヘッドに3.95インチの4面LCDパネルを搭載する水冷一体型CPUクーラーです。解像度720×720に対応しており、4面の連動表示も可能。2種類のファンブレードを備えるアドレサブルRGBファンを採用しており、優れた冷却性能を実現します。

「TT Sync V2 Controller」は、最大14個のデバイス接続に対応するライティングコントローラーです。TT RGB PLUSまたは対応マザーボードのソフトウェアで一括制御可能できるほか、温度センサー内蔵デバイスにも対応しており、システムをまとめてコントロールすることができます。

「6.0 inch LCD Screen Kit」は、同社製PCケース「View 390 Air」シリーズに対応するLCDパネルキットです。6インチのLCDパネルを搭載しており、解像度1480×720に対応。お好みの画像やGIFアニメーションのほか、CPU温度などのシステム情報、時計や天気を表示可能となっており、PCケースのドレスアップをより楽しむことができます。

MINECUBE Ultra ARGB Syncシリーズ

ポンプヘッドに3.95インチの4面LCDパネルを搭載

3.95インチサイズの4面LCDパネルを備えた、キューブ型のポンプヘッドを搭載。解像度720×720に対応しており、お好みの画像やアニメーションのほか、CPU温度などのシステム情報を表示することが可能です。各面での個別表示はもちろん、4面を連動させた演出も楽しめます。

TT Sync V2 Controller

TT RGB PLUSまたは対応マザーボードのソフトウェアで一括制御可能

TT RGB PLUSまたはASUS、ASRock、GIGABYTE、MSI社製マザーボードのソフトウェアでライティングの一括制御が可能。最大14個のデバイスを接続できるほか、温度センサー内蔵デバイスにも対応しており、システムをまとめてコントロールすることができます。

6.0 inch LCD Screen Kit

システム情報やお好みの画像を表示可能

6インチのLCDパネルを搭載しており、解像度1480×720に対応。お好みの画像やGIFアニメーションのほか、CPU温度などのシステム情報、時計や天気を表示可能となっており、同社製PCケース「View 390 Air」シリーズのドレスアップをより楽しむことができます。

製品概要

メーカー：Thermaltake

製品名：MINECUBE 360 Ultra Black

カラー：ブラック

型番：CL-W481-PL12SW-A

JANコード：4711658546234

アスクコード：FN2667

予想市場価格：52,980円前後（税込）

発売時期：2025年 12月26日

製品名：MINECUBE 360 Ultra Snow

カラー：ホワイト

型番：CL-W482-PL12SW-A

JANコード：4711658546241

アスクコード：FN2668

予想市場価格：52,980円前後（税込）

発売時期：2025年 12月26日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/thermaltake/cpu-cooler/minecube-ultra-argb-sync.html

製品名：TT Sync V2 Controller

型番：CL-O051-PL00BL-A

JANコード：4711475647534

アスクコード：PS1679

予想市場価格：9,980円前後（税込）

発売時期：2025年 12月26日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/thermaltake/accessory/tt-sync-v2-controller.html

製品名：6.0 inch LCD Screen Kit

型番：AC-079-OO1NAN-A1

JANコード：4711658544834

アスクコード：CS9536

予想市場価格：15,480円前後（税込）

発売時期：2025年 12月26日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/thermaltake/accessory/6-inch-lcd-screen-kit.html

Thermaltake社 概要

Thermaltakeは1999年1月に台湾で設立され、「Thermaltake」というブランド名を携え世界市場へ製品の提供を続けてまいりました。Thermaltakeはシステムの効率改善、ユーザーのPCポテンシャルを最大に引き出す、美的で高品質製品を設計します。革新的なデザインと独特のスタイルを一貫し、Thermaltake製品はDIY市場での話題と、トレンドリーダーの関心を集める、世界中のユーザーに定評のあるメーカーです。「BCN AWARD 2025」PCケース部門において、最優秀賞を7年連続受賞いたしました。

URL：https://jp.thermaltake.com/

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

