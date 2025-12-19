ASUSより、初音ミクとコラボレーションした、MicroATXケース「ASUS A23 Hatsune Miku Edition」を発表

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、初音ミクとコラボレーションした、初音ミクを象徴するブルーグリーンとピンクのカラーリングを組み合わせた特別仕様のMicroATXケース「ASUS A23 Hatsune Miku Edition」を発表しました。2025年12月25日（金）より販売開始します。

製品ページ

https://www.asus.com/jp/motherboards-components/cases/asus/asus-a23-hatsune-miku-edition/(https://www.asus.com/jp/motherboards-components/cases/asus/asus-a23-hatsune-miku-edition/?utm_source=pr&utm_medium=link)

製品特徴

限定ミク仕様ヘッドセットフック

ネクタイをモチーフにしたこのフックを左側面パネルに掛けることで、ゲーミングスペースをすっきり整理できます。

フロントパネルのUSB TYPE-C

フロントI/Oには、最大10Gbpsの転送速度に対応したUSB TYPE-Cポートを搭載

幅広い互換性

360mm ラジエーター、長さ最大 380mm のグラフィックスカード、高さ最大 165mm の CPU クーラーに対応。

製品詳細

