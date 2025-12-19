ZALMAN社製のミドルタワー型PCケース6製品、ミニタワー型PCケース4製品を発表

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、ZALMAN社製のミドルタワー型PCケース「P60」シリーズ、「CHRONIX V2」シリーズおよび「i3 NEO V2」シリーズの6製品と、ミニタワー型PCケース「P30 PINK/MINT V2」および「P10 NAMU」シリーズの4製品を発表いたします。

「P60」シリーズは、曲面強化ガラスパネルを備えたピラーレスデザインを採用し、背面コネクタ設計のマザーボードに対応。「CHRONIX V2」シリーズは、アドレサブルRGBファン3基とファンハブを搭載しており、底面に冷却効率を高めるメッシュパネルを採用しています。「i3 NEO V2」シリーズは、メッシュ加工のフロントパネルと4基のRGBファンを備えており、優れたエアフローを実現します。

「P30 PINK/MINT V2」は、人気の「P30 V2」シリーズのカラーバリエーションモデルとなっており、ケースと同色のアドレサブルRGBファンを搭載。「P10 NAMU」シリーズは、木製パーツを採用した印象的なフロントパネルを採用しており、どちらもコンパクトながら冷却能力に優れています。

P60シリーズ

曲面強化ガラスパネルを備えたピラーレスデザイン

トップからサイドにかけて曲面強化ガラスパネルを備えるピラーレスデザインを採用。背面コネクタ設計のマザーボードに対応しており、豊かなドレスアップを楽しめます。

CHRONIX V2シリーズ

アドレサブルRGBファン3基とファンハブを搭載

120mmサイズのアドレサブルRGBファンを3基搭載しており、ライティングとファンスピードを制御可能なコントローラーを装備。サイドにはリバースファンを採用するほか、インフィニティミラーデザインにより鮮やかなライティングを楽しめます。

i3 NEO V2シリーズ

エアフローを重視したフロントデザイン

エアフローを重視したメッシュ加工のフロントパネルを採用。サイドにはヒンジ付きの強化ガラスパネルを採用しており、簡単に内部へアクセスすることができます。

P30 PINK/MINT V2

サイドに2基のリバースファンを採用

サイドの120mmアドレサブルRGBファンはブレードの傾きを反対にしたリバース仕様を採用しています。ファンのライティング効果を見やすくすると共に、吸気のエアフローを生み出します。

P10 NAMUシリーズ

木製パーツを採用した印象的なフロントパネル

フロントパネルに木製パーツをアクセントとして採用した、温かみのあるデザインです。フロントとトップだけでなく、シュラウドの側面や右サイドパネルにも広いメッシュ部を設けており、外気を豊富に取り込めます。

製品概要

メーカー：ZALMAN

製品名：P60 Black / White

予想市場価格：各色19,780円前後（税込）

発売時期：2025年 12月19日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/zalman/middle-pccase/p60.html

製品名：CHRONIX V2 Black / White

予想市場価格：各色8,980円前後（税込）

発売時期：2025年 12月19日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/zalman/middle-pccase/chronix-v2.html

製品名：i3 NEO V2 Black / White

予想市場価格：各色7,880円前後（税込）

発売時期：2025年 12月19日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/zalman/middle-pccase/i3-neo-v2.html

製品名：P30 PINK V2

予想市場価格：14,480円前後（税込）

発売時期：2025年 12月19日

製品名：P30 MINT V2

予想市場価格：14,580円前後（税込）

発売時期：2025年 12月19日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/zalman/minitower-pccase/p30-v2.html

製品名：P10 NAMU Black / White

予想市場価格：各色10,780円前後（税込）

発売時期：2025年 12月19日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/zalman/minitower-pccase/p10-namu.html

ZALMAN社 概要

ZALMAN社は、1999年に創業した韓国メーカーであり、優れた冷却技術とユーザーエクスペリエンスを提供しております。製品のデザイン、設計、低ノイズでPCを冷却するノウハウ、全て自社内で行っております。今後もPC内部環境を冷却する製品を開発し、お使いのPCの寿命を延ばす製品を提供します。

ZALMAN社は全世界でTOP10に入る、PC周辺機器と冷却機器のメーカーです。

URL：https://www.zalman.com/

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

本ニュースリリースに関するお問い合せ先

株式会社アスク 担当：高木 宏

TEL：03-5215-5797、FAX：03-5215-5651

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階

Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/

株式会社アスク WEB URL：https://www.ask-corp.jp/