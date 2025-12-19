ÆüÀ¶°åÎÅ¿©ÉÊ¡¢ÅìµþÂç³ØÈ¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¼«Æ°È¯ÃíAI¡Ö¦Á-È¯Ãí¡×¤òÆ³Æþ～2Ç¯´Ö¤Î¼ûÍ×Í½Â¬¥·¥¹¥Æ¥àÈæ³Ó¤ò·Ð¤ÆÂ°¿Í²½¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Á´¹ñ¤ÎÉÂ±¡¡¦»ÜÀß¤Ø¤Î¡Ö¿©¡×¤Î°ÂÄê¶¡µë¤ò¸å²¡¤·～
¼«Æ°È¯ÃíAI¡Ö¦Á-È¯Ãí¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ï¥Ã¥Á¥å¥¦¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òinfonerv¡Ê°Ê²¼¡¢infonerv¡Ë¤Ï¡¢ÆüÀ¶°åÎÅ¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Î©ÎÓ ¾¡Èþ¡¢°Ê²¼ ÆüÀ¶°åÎÅ¿©ÉÊ¡Ë¤¬¡¢È¯Ãí¶ÈÌ³¤ÎÂ°¿Í²½²ò¾Ã¤È¶ÈÌ³Éé²Ù¤Î·Ú¸º¡¢ºß¸Ë¿å½à¤ÎÅ¬Àµ²½¤òÌÜ»Ø¤·¡Ö¦Á-È¯Ãí¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüÀ¶°åÎÅ¿©ÉÊ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÉÂ±¡¡¦Ê¡»ã»ÜÀß¤Ê¤É¤Ë¤ª¤±¤ëµë¿©¼õÂ÷»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍøÍÑ¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¾õÂÖ¤Ë±þ¤¸¤¿¿©»ö¤òËèÆüÄó¶¡¤·¡¢¡Ö¿©¡×¤Î°ÂÄê¶¡µë¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤ëÈ¯Ãí¶ÈÌ³¤Ï¡¢1ÁÒ¸Ë¤¢¤¿¤êÌó2,000¾¦ÉÊ¤ò°·¤¦¹âÅÙ¤Ê¶ÈÌ³¤Ç¤¢¤ê¡¢·Ð¸³¤È´ª¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿È½ÃÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¦Á-È¯Ãí¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ÎÈ¯Ãí¶ÈÌ³¤òAI¤ÇÉ¸½à²½¤·¡¢80¡ó¤ÎSKU¤ò¼«Æ°²½¡£Â°¿Í²½¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤È¶ÈÌ³Éé²Ù¤ÎÂçÉý¤Ê·Ú¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎÉÂ±¡¡¦»ÜÀß¤Ø¤Î¡Ö¿©¡×¤Î°ÂÄê¶¡µë¤ò¡¢¤è¤ê°ÂÄê¤·¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤ëÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüÀ¶°åÎÅ¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡Ö¦Á-È¯Ãí¡×Æ³Æþ¤Ë¤è¤êºß¸Ë¿å½à¤ÎÅ¬Àµ²½¤òÌÜ»Ø¤¹
¢£ Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¡§¹âÅÙ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÈ¯Ãí¶ÈÌ³¤ÈÂ°¿Í²½¤Î¿Ê¹Ô
ÆüÀ¶°åÎÅ¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢È¯Ãí¶ÈÌ³¤Ï5Ì¾ÂÎÀ©¤ÇÁ´7ÁÒ¸ËÊ¬¤òÃ´Åö¤·¡¢1ÁÒ¸Ë¤¢¤¿¤êÌó2,000¾¦ÉÊ¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È¯ÃíÂÐ¾Ý¤Ï¥ì¥®¥å¥éー¾¦ÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢²ñ¼Ò»Üºö¤Ë¤è¤ëµ¨Àá¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯¡¹¼è°·¤¤¾¦ÉÊ¿ô¤¬Áý²Ã¡£¶ÈÌ³¤ÎÆñ°×ÅÙ¤ÈÉé²Ù¤ÏÁý¤¹°ìÊý¤Ç¤·¤¿¡£
- È¯ÃíÃ´Åö¼Ô5Ì¾¡¢Á´¹ñ7ÁÒ¸Ë¡¢1ÁÒ¸Ë¤¢¤¿¤êÌó2,000¾¦ÉÊ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÈó¾ï¤ËÉé²Ù¤Î¹â¤¤ÂÎÀ©
- ¥ì¥®¥å¥éー¾¦ÉÊ¤ÎÁý²Ã¤ä²ñ¼Ò»Üºö¤Îµ¨Àá¾¦ÉÊ¤ÎÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢´ÉÍý¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬¾å¾º
- È½ÃÇ´ð½à¤¬¡Ö·Ð¸³¡×¤È¡Ö´ª¡×¤ËÂç¤¤¯°ÍÂ¸¤·¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ô»ú¤Î½Ð¤·Êý¤äÈ½ÃÇ¤Ëº¹¤¬À¸¤¸¤ë
- È¯ÃíÃ´Åö¼Ô¤Î°ÛÆ°¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢¿·Ç¤¼Ô¤Î½¬½Ï¤ËÌó1Ç¯¤òÍ×¤¹¤ë¤Û¤ÉÂ°¿Í²½¤¬¿Ê¹Ô
- ºß¸Ë¤Î¡ÖÂ¿¤¤¡¿¾¯¤Ê¤¤¡×¤ÎÈ½ÃÇ¤â¿Í¤¬Êú¤¨¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢·çÉÊ¡¦²á¾êºß¸Ë¥ê¥¹¥¯¤ò¾ï¤ËÊú¤¨¤¿¾õÂÖ
¾¦ÉÊÅý³çËÜÉô ¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹Éô Ä´Ã£¶¡µë²Ý ·¸Ä¹¤ÎÆâËÙ ¹ä»á¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅö»þ¤Ï¡¢È¯Ãí¶ÈÌ³¤ÎÉé²Ù¤ÈÂ°¿Í²½¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£
È¯ÃíÃ´Åö¼Ô5Ì¾¤Ç1ÁÒ¸Ë¤¢¤¿¤êÌó2,000¾¦ÉÊ¤¢¤ëÁ´7ÁÒ¸ËÊ¬¤ÎÈ¯Ãí¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ð¸³¤È´ª¤ËÍê¤Ã¤ÆÈ¯Ãí¿ô¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ô»ú¤Î½Ð¤·Êý¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢·çÉÊ¤ä²á¾êºß¸Ë¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ã´Åö¼Ô¤¬°ÛÆ°¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¿·Ç¤¼Ô¤¬¶ÈÌ³¤Ë´·¤ì¤ë¤Þ¤ÇÌó1Ç¯¤òÍ×¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ØÆÃÄê¤Î¿Í¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¡×¡ÊÆâËÙ»á¡Ë
¢£ ¡Ö¦Á-È¯Ãí¡×Æ³Æþ¤Î·è¤á¼ê¡§2Ç¯¤ÇÌó20¼Ò¤È¾¦ÃÌ¡£100ÉÊÌÜ¥Æ¥¹¥È¤Ç¼ÂÎÏ¤òÈæ³Ó
ÆüÀ¶°åÎÅ¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¡Ö¿·¤·¤¤¼ûÍ×Í½Â¬¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂêÇ§¼±¤¬¤¢¤ê¡¢2022Ç¯½Õ¤è¤ê¡¢Ä´ºº¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ûÍ×Í½Â¬¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¡¢2Ç¯´Ö¤ÇÌó20¼Ò¤È¾¦ÃÌ¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é3¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¥Ç¥â²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢100ÉÊÌÜÊ¬¤Î¼ÂÀÓ¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î½Ð²Ù¡¦Æþ²Ù¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤ËAIÈ¯Ãí¿ô¤ò»»½Ð¤¹¤ë¡ÖÀÇ½Èæ³Ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¦Á-È¯Ãí¡×¤À¤±¤¬¡¢100ÉÊÌÜ¤¹¤Ù¤Æ¤Ç·çÉÊ¥¼¥í¤Î¿ä¾©ÃÍ¤ò½Ð¤»¤¿¤³¤È¤¬Æ³Æþ¤ÎÂç¤¤Ê·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÉÂ±¡¡¦»ÜÀß¸þ¤±¤Ë¿©ºà¤ò°ÂÄêÅª¤Ë¶¡µë¤¹¤ë¤¦¤¨¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö·çÉÊ¤·¤Ë¤¯¤µ¡×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤â¡¢Âç¤¤Ê°Â¿´ºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö100ÉÊÌÜ¤Î¼ÂÀÓ¥Çー¥¿¤ò»È¤Ã¤¿¸¡¾Ú¤Ç¡¢¡Ø¦Á-È¯Ãí¡Ù¤À¤±¤¬·çÉÊ¥¼¥í¤Ç¿ä¾©ÃÍ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥Ýー¥È¤ÎÃúÇ«¤µ¡¢½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¡¢¸½¾ì¤ÎÀ¼¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿³«È¯»ÑÀª¤¬¡¢Æ³Æþ¸å¤Î±¿ÍÑ¥¤¥áー¥¸¤ÈÈó¾ï¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Áí¹çÅª¤Ë¸«¤Æ¡¢¡Ø¦Á-È¯Ãí¡Ù¤¬ºÇ¤â¼«¼Ò¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊÆâËÙ»á¡Ë
¤³¤ÎÀÇ½Èæ³Ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤Ï¡¢¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉô¤¬¥Çー¥¿Ï¢·È¤ä¸¡¾Ú´Ä¶¤òÃúÇ«¤ËÀ°È÷¤·¡¢¼ÂÌ³¤Ë¶á¤¤·Á¤Ç¤ÎÈæ³Ó¸¡¾Ú¤¬¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ Æ³Æþ¥×¥í¥»¥¹¡§Ëè·î200SKU¤º¤ÄÃÊ³¬°Ü¹Ô¡£Åö½é·×²è¤ò¾å²ó¤ë¥¹¥Ôー¥É¤ÇAI±¿ÍÑ¤Ø
ÆüÀ¶°åÎÅ¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¦Á-È¯Ãí¡×Æ³Æþ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢Ãå¼Â¤ËAI±¿ÍÑ¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- Åö½é¤Ï¡¢Ëè·î200SKU¤º¤ÄÃÊ³¬Åª¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ëÊý¿Ë¤òºöÄê
- ¤Þ¤º¤Ï¼ûÍ×¤ÎÊÑÆ°¤¬Èæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤«¤é°Ü¹Ô¤·¡¢AI¿ä¾©ÃÍ¤Î·¹¸þ¤äÀºÅÙ¤òÃúÇ«¤Ë³ÎÇ§
- Æ³Æþ½é´ü¤Ë¤Ï¡¢°ìÉôSKU¤Ç¿ä¾©ÃÍ¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÀºÅÙ¤¬°ÂÄê
- ½ù¡¹¤Ë¡Ö¿ä¾©ÃÍ¤Î¾ÜºÙ³ÎÇ§¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÈ¯Ãí¤ËºÎÍÑ¤Ç¤¤ëSKU¡×¤¬Áý²Ã
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢°Ü¹Ô¥¹¥Ôー¥É¤ÏÅö½é·×²è¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¦Á-È¯Ãí¡Ù¤Î¿ä¾©ÃÍ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤Ë³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ê¤éÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¸½¾ì¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥éー¾¦ÉÊ¤ÎÌó80¡ó¤¬¡Ø¦Á-È¯Ãí¡Ù¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¨Àá¾¦ÉÊ¤Ê¤É¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤ò»Ä¤¹¤Ù¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤¨¤Æ¿Í¤¬Ã´Åö¤·¤Ä¤Ä¡¢AI¤Î¶¯¤ß¤òºÇÂç¸Â³è¤«¤¹¡È¥Ð¥é¥ó¥¹±¿ÍÑ¡É¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡ÊÆâËÙ»á¡Ë
Æ³Æþ¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤Îµ»½ÑÅª¤Ê»Ù±ç¤Ë²Ã¤¨¡¢¸½¾ì¤ÎÈ¯ÃíÃ´Åö¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Á°¸þ¤¤Ë°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é°Ü¹Ô¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¿»ÑÀª¤Ç¤·¤¿¡£
¢£ Æ³Æþ¸ú²Ì¡§Ã´Åö¼Ô5Ì¾¢ª4Ì¾¡¢È¯Ãí»þ´Öºï¸º¡¢ºß¸Ë¿å½à¤ÎÅ¬Àµ²½
¡Ö¦Á-È¯Ãí¡×Æ³Æþ¸å¡¢ÆüÀ¶°åÎÅ¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- È¯ÃíÃ´Åö¼Ô 5Ì¾ ¢ª 4Ì¾ÂÎÀ©¤Ø
¡ü ¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¹Ç¯5Ì¾ÂÎÀ©¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿È¯Ãí¶ÈÌ³¤¬¡¢¡Ö¦Á-È¯Ãí¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê4Ì¾ÂÎÀ©¤Ç¤â½½Ê¬±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë
¡ü ·Ð¸³¤È´ª¤Ë¶¯¤¯°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¶ÈÌ³¤«¤é¡¢AI¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿É¸½à²½¤µ¤ì¤¿¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Ø¥·¥Õ¥È
- È¯Ãí»þ´Ö¤ÎÂçÉýÃ»½Ì
¡ü ½¾Íè¡§ËèÄ«8»þ～15»þº¢¤Þ¤ÇÈ¯Ãí¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö
¡ü ¸½ºß¡§1Æü¤¢¤¿¤ê1»þ´Ö°Ê¾å¤ÎÈ¯Ãí»þ´Ö¤òºï¸º
¡ü Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³Éé²Ù¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢Ã´Åö¼Ô¤¬1Ì¾¸º¤Ã¤¿¸½ºß¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¾Ê¿Í²½¤ËÀ®¸ù
- ·îËöºß¸Ë¤Îºï¸º¤Èºß¸Ë¿å½à¤ÎÅ¬Àµ²½
¡ü ½¾Íè¡§·îËöºß¸ËÌÜÉ¸14ÆüÊ¬
¡ü ¸½ºß¡§ÎÉ¤¤·î¤ÇÌó20¡óºï¸º
¡ü ºß¸Ë¿å½à¤¬Å¬Àµ²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÁÒ¸ËÊÝ´ÉÎÁ¤äÆþ²Ùºî¶ÈÎÌ¤Îºï¸º¤Ë¤â´óÍ¿
- °Ü¹ÔÂÐ¾ÝSKU¤Î³ÈÂç¡ÊÁÛÄê70¡ó ¢ª ¼ÂÀÓ80¡ó¡Ë¡ü Åö½é¤Î·×²è¤Ç¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î70¡ó¤òAIÈ¯Ãí¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ëÁÛÄê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥ì¥®¥å¥éー¾¦ÉÊ¤ÎÌó80¡ó¤¬¡Ö¦Á-È¯Ãí¡×¤Ç±¿ÍÑ
¡ü µ¨Àá¾¦ÉÊ¤Ê¤É¡¢¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤ò»Ä¤¹ÎÎ°è¤ÈAI¤ËÇ¤¤»¤ëÎÎ°è¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ÈÌ³ÉÊ¼Á¤È¸úÎ¨¤òÎ¾Î©
- ¿´ÍýÅªÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤ÈÈ½ÃÇ¤ÎÉ¸½à²½¡ü AIÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ´Åö¼Ô¤´¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤Î¥Ð¥é¤Ä¤¤¬¸º¾¯
¡ü ¡Ö¿ô»ú¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¿Í¤¬Êú¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¸½¾ì¤Î¿´ÍýÅªÉéÃ´¤â·Ú¸º
¡ü ·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢·çÉÊ¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä²á¾êºß¸Ë¤ò¸º¤é¤¹±¿ÍÑ¤¬¹Ô¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎÉÂ±¡¡¦»ÜÀß¤Ø¤Î¿©ºà¶¡µë¤ò¡¢¤è¤ê°ÂÄê¤·¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤ë´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡ØAI¤¬¸å¤í¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤Ï¡¢¡È¿ô»ú¤ÎÀÕÇ¤¡É¤ò¸Ä¿Í¤¬Êú¤¨¹þ¤ß¤¬¤Á¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏAI¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿±¿ÍÑ¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¿Í¤¬¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¾¦ÉÊ¡¦¾ìÌÌ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡ÊÆâËÙ»á¡Ë
¢£ Æ±¤¸²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë´ë¶È¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¼ûÍ×Í½Â¬¤äAIÈ¯Ãí¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¿®Íê¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¼ÒÆâ¤òÀâÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë´ë¶È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÂ¾¼Ò¤ÎÈ¯ÃíÃ´Åö¼Ô¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ØAIÈ¯Ãí¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¾å»Ê¤òÀâÆÀ¤Ç¤¤ë¤«ÉÔ°Â¡Ù¡¢¡ØËÜÅö¤Ë¿®Íê¤·¤ÆÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ò¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¦Á-È¯Ãí¡Ù¤Ï¡¢Æ³ÆþÁ°¤ËÌµÎÁ¤ÇÈ¯Ãí¿ä¾©ÃÍ¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï°ìÅÙ¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¼«¼Ò¤Î¼ÂÀÓ¥Çー¥¿¤ÇAI¤ÎÀ®²Ì¤ò¡È¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤ë¡É¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤â¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ÆÆ³Æþ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊÆâËÙ»á¡Ë
¢£ ¼«Æ°È¯ÃíAI¡Ö¦Á-È¯Ãí¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¦Á-È¯Ãí¡×¤Ï¡¢¾®Çä¡¦²·¡¦EC¡¦¥áー¥«ー¡¦À½Â¤¶È¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÎÎ°è¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼«Æ°È¯ÃíAI SaaS¤Ç¤¹¡£
²áµî¤ÎÈÎÇä¡¦½Ð²Ù¼ÂÀÓ¤äµ¨ÀáÀ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍ×°ø¤Ê¤É¤òAI¤¬³Ø½¬¤·¡¢SKU¡¦»ÅÆþÀè¤´¤È¤Î¾ò·ï¤ò²ÃÌ£¤·¤¿ºÇÅ¬¤ÊÈ¯Ãí°Æ¤ò¼«Æ°À¸À®¡£²á¾êºß¸Ë¤È·çÉÊ¤òÆ±»þ¤ËÍÞÀ©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢È¯Ãí¶ÈÌ³¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¡¦¹©¿ô¡¦Àº¿ÀÅªÉéÃ´¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£
Æ³ÆþÁ°¤Ë¤Ï¡¢¼ÂÀÓ¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤¿ÌµÎÁ¤ÎAI¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢ºß¸Ë¹â¤Îºï¸º¤äºß¸Ë²óÅ¾¤Î²þÁ±¤Ê¤É¡¢´üÂÔ¤Ç¤¤ë¸ú²Ì¤ò»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢§¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È
URL:https://a-orders.com/
¢£ ÆüÀ¶°åÎÅ¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡³µÍ×
Ì¾¾Î ¡¡¡¡¡¡¡§ÆüÀ¶°åÎÅ¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Î©ÎÓ ¾¡Èþ
½êºßÃÏ¡¡ ¡¡¡§¢©100-6420 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ2-7-3 Åìµþ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°20³¬
ÀßÎ© ¡¡¡¡¡¡¡§1972Ç¯9·î25Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡ ¡§µë¿©¤Î¼õÂ÷¶ÈÌ³¡¿¿©ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¿ÊÛÅö¤ÎÈÎÇä
´ë¶È¥µ¥¤¥È ¡§ https://www.nifs.co.jp/
¢£ ³ô¼°²ñ¼Òinfonerv ³µÍ×
¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤ÎºÇÀèÃ¼¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤Æ¡¢ÁÏ¶È¤µ¤ì¤¿AI´ë¶È¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÂç³ØÀèÃ¼ÊªÎ®²Ê³Ø´óÉÕ¸¦µæÉôÌç¤ÇÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ë¹¾ºêµ®Íµ¤òÃæ¿´¤ËÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ºß¸Ë¤òÊú¤¨¤ë»ö¶È¼Ô¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Çー¥¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾Î ¡¡¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Òinfonerv
ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹¾ÅÄ ¸¦¿Í
½êºßÃÏ¡¡ ¡¡¡§ ¢©101-0048 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ»ÊÄ®£²ÃúÌÜ£±£°－£´¡¡£´³¬
ÀßÎ© ¡¡¡¡¡¡¡§ 2021Ç¯4·î1Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡ ¡§ AI SaaS»ö¶È
´ë¶È¥µ¥¤¥È ¡§ https://infonerv.com/