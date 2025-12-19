帝国ホテル 京都

12月18日（木）に竣工式を挙行





竣工式当日の様子

株式会社帝国ホテルは、2026年3月5日（木）に開業する帝国ホテル 京都の竣工式を2025年12月18日（木）に挙行いたしました。

帝国ホテル 京都は、祇園ならではの「非日常」の世界観と、帝国ホテルが考える「寛ぎ」を共存させ、京都、日本各地、世界から訪れるゲストとともに本物の文化と最も優れた商品・サービスを追求していく、新しい時代を担うラグジュアリーホテルです。国の登録有形文化財である弥栄会館の建築意匠を受け継ぎ、歴史的景観と調和するホテルとして、京都・祇園の文化や景観と響き合う滞在体験を提供いたします。

竣工式は、八坂神社を斎主に執り行われ、設計施工を担当した株式会社大林組の取締役会長 兼 取締役会議長 大林剛郎氏、ホテルに隣接する祇園甲部歌舞練場を運営する学校法人八坂女紅場学園の理事長 杉浦京子氏をはじめとする関係者や来賓にお集まりいただきました。また、竣工祝いとして、祇園甲部の芸妓による祝舞が披露されました。

□竣工にあたって（当日の挨拶より）

＜株式会社帝国ホテル 代表取締役 社長執行役員 風間淳＞

本日ここに多くの方々のご臨席のもと、帝国ホテル 京都の竣工式を無事に執り行うことができましたことを、心より御礼申し上げます。

帝国ホテル 京都は大阪以来30年ぶりとなる4つ目の拠点として、これまで培ったノウハウを結集し、最も優れたサービスと商品を追求してまいります。そして、地域の皆様との「共創」を目指し、日本文化を世界に発信する役割をこの京都 祇園の地から長きにわたり果たしていく所存でございます。

世界中のお客様に愛され、再び訪れたいと思っていただけるホテルとなるよう、社員一同、誠心誠意取り組んでまいります。

＜株式会社帝国ホテル 帝国ホテル 京都 総支配人 坂田玲子＞

この竣工の日を、お世話になっております皆様と共に迎えることができましたことを、心から感謝申し上げます。

地元の皆様から大切に守り続けられてきた建物を引き継ぎ、これから帝国ホテル 京都として50年100年とこの祇園の地で続けていけますよう、帝国ホテルのサービスで心を込めてお客様をお迎えしてまいります。

■帝国ホテル 京都 について

帝国ホテル 京都は、祇園甲部歌舞練場敷地内にある国の登録有形文化財「弥栄会館（やさかかいかん）」の一部を保存・活用したホテルです。その貴重なレガシーを継承しつつ、新たな息吹をもたらし未来に貢献することを目指しています。

内装は株式会社新素材研究所の榊田倫之氏が手掛け、弥栄会館の意匠を受け継ぎつつ、日本古来の自然素材などを用い、五感に訴えかける寛ぎの空間を創出しています。2025 年 4 月にはホテルコレクション「ザ リーディングホテルズ オブ ザ ワールド」（本社：米国ニューヨーク）に加盟いたしました。

※榊田氏の榊は＜木ヘンに神＞

【概 要】（2025年12月18日現在）

主要用途： 客室（55 室）、レストラン、バー、

ウェルネス施設（スパ、プール、フィットネスジム）

開業日： 2026年3月5日（木）

住 所： 〒605-0074 京都市東山区祇園町南側570-289

電 話： 075-531-0111

公式HP： https://www.imperialhotel.co.jp/kyoto