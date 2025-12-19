ゴマブックスで配信中の『子連れ狼（新装版）』が総ダウンロード数で80万ダウンロードを突破！
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、現在同社で配信中の『子連れ狼（新装版）』が総ダウンロード数で80万ダウンロードを突破（2025年12月19日12時時点）したことを発表いたします。これを記念して『子連れ狼（新装版）』は2025円12月19日から12月31日（23時59分）までキャンペーン価格で販売中です。
【キャンペーン詳細】
タイトル：『子連れ狼（新装版）』
期間：12月19日（金）～12月31日（水）
価格：1巻無料、2～28巻110円（税込）
商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B09TYJFV7F
【作品紹介】
タイトル：子連れ狼（新装版）』
著者：小池一夫；小島剛夕 （著）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337496&id=bodyimage1】
〈内容〉
全ての時代劇ファンの記憶に残る大傑作子連れ狼。今回、装いも新たに新装版でリニューアル！原作の小池一夫、作画の小島剛夕にとっても代表作なった。さらに＜大五郎！ちゃん！＞が流行語にまでになった萬屋錦之介主演のテレビシリーズが大ヒット、まさに一世を風靡した。江戸時代、柳生一族の陰謀により公儀介錯人の地位を追われ、妻をも殺された拝一刀 は残された幼子大五郎を連れ復讐の日々を送る。次々に送られてくる刺客に一殺五百両にて武士の魂を売り払うのであった。
会社名：ゴマブックス株式会社
代表者：代表取締役 赤井仁
所在地：東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL：03-5468-8370
FAX：03-5468-8371
URL：http://www.goma-books.com/
Twitter：@gomabooks
facebookページ：http://bit.ly/2zvgZ6C
事業内容：
出版業、書籍・雑誌・電子出版物・デジタルコンテンツの企画・編集・制作・販売、電子書籍コンテンツのアグリゲート事業、デジタルコンテンツのオーサリング事業
【本件に関するお問い合わせ】
ゴマブックス株式会社編集部宛
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
配信元企業：ゴマブックス株式会社
