

第25-132号

2025年12月19日

全日本空輸株式会社 山陰支店

ANAあきんど株式会社 山陰支店

2025年度 「うっとり鳥取ANA」

今年も鳥取県内の素敵な魅力を発信中です！！



全日本空輸株式会社 山陰支店、ANAあきんど株式会社 山陰支店（支店長：松本 有司、所在地：鳥取県米子市）は、鳥取県の魅力発信および首都圏からの観光誘客を目的に昨年に引き続き「うっとり鳥取ANA」を展開しています。現在、取り組みの一環として鳥取県内の特産品が当たるキャンペーンを実施中です。詳しくは下記URLより詳細をご覧ください。この機会にぜひ、ANA便で鳥取県へお越しください！

◇鳥取県の魅力発信中！「うっとり鳥取ANA」公式サイト

https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/area/chushikoku/local_uttori-tottori/

■「うっとり鳥取ANA」鳥取県内中心の特産品が当たるキャンペーン

※画像はイメージです

・対象搭乗期間:2025年12月15日（月）～2026年2月28日（土）

・キャンペーン応募期間:2025年12月15日（月）～2026年2月28日（土）

※対象期間中にANA東京（羽田）＝鳥取線、東京（羽田）＝米子線にご搭乗いただき、かつキャンペーンに応募登録されたANAマイレージクラブ会員の方の中から抽選で鳥取県内中心の特産品をプレゼントいたします。

・賞品の一部をご紹介：＜鳥取県フライト賞＞

★松葉がに（冷凍 約700g） 1名様

ズワイガニのうち成長した雄を「松葉がに」と呼び、ぎっしりと詰まった身と上品な旨味が楽しめる、鳥取を代表する冬の味覚です。

★鳥取和牛サーロインステーキ（300g） 1名様

自然豊かな鳥取のきれいな空気や水で育った「鳥取和牛」は、肉質日本一に輝いたこともある、鳥取を代表するブランド 牛です。口溶けのよさやコクのある旨味が特徴です。

★鳥取県産 星空舞（5kg） 1名様

星のように輝くお米「星空舞」は、2018年に誕生した鳥取県のブランド米です。際立つツヤと透き通る甘みがあり、冷めてもおいしい自慢のお米です。

★三朝温泉「三朝館」ペア1泊2食付き 1名様

世界有数のラジウム含有量のある三朝温泉の「三朝館」は、三朝随一の湯量を誇り、地元素材を生かした旬の食材と落ち着きのある和の空間で心身ともに癒しのひとときをお楽しいただけます。

※画像はイメージです

・キャンペーン詳細や注意事項等はこちらをご確認ください。

■その他お知らせ■

今年も鳥取県内人気宿泊プラン「ANA美食にうっとりキャンペーン」も実施中です！！

鳥取の美食と伝統の品を心ゆくまでお楽しみください！

・対象期間：2025年12月1日（月）～2026年3月19日（木）

・キャンペーン詳細や注意事項等はこちらをご確認ください。

ANAグループでは、これからもANA国内線のネットワークを活かした関係人口創出による観光振興や、さらなる地域の魅力発見・活性化に向けて、継続的に取り組んでまいります。

