【クリエイター＆エンジニア向け】デュアル4K環境で2台のPCを快適に切替操作 ― HDMIデュアルディスプレイKVMP(TM)スイッチ「CS742H」が販売開始

KVMおよびAV/IT接続・管理ソリューションのリーディングプロバイダーであるATENジャパン株式会社（取締役社長：訒 鴻群［Hans Teng］）は、4K60p デュアルディスプレイに対応した、2ポート USB HDMI KVMP(TM)スイッチ「CS742H」の販売を開始しました。

KVMスイッチとは？ >>> 動作や活用方法を解説(https://www.aten.com/jp/ja/resources/feature-articles/what-is-a-kvm-switch/)（関連ページ）

CS742H(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/CS742H)は、1組のコンソール（USBキーボード・マウスおよびHDMIディスプレイ）で、2台のPCを切り替えながら操作できる、4K60p対応の2ポートUSB HDMIデュアルディスプレイKVMP(TM)スイッチです。

ホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、リモートポートセレクターによる直感的な切り替え操作に対応し、作業の流れを止めることなく、スムーズなPC切り替えを実現します。

周辺機器の接続性にも優れ、2ポートUSB 2.0ハブを内蔵。Webカメラ、ストレージ、ペンタブレットなどのUSBデバイスを2台のシステム間で共有でき、追加のドッキングステーションを用意する必要はありません。

さらに、ATEN独自のVideo DynaSync(TM)テクノロジーを搭載。

ディスプレイ切り替え時に最適な解像度を自動設定し、KVM切り替え時も安定した画面表示を維持することで、ウィンドウ配置や作業環境の乱れを抑えます。

Video DynaSync機能がない場合、画面切り替え時に表示が乱れてしまうことも・・・

CS742H(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/CS742H)は、同時表示と高精度な操作が求められるコンテンツ制作やポストプロダクション、ソフトウェア／システム開発などのエンジニアリング用途に最適です。

また、Windows、Mac、Linuxに対応するマルチプラットフォーム設計により、さまざまな業務環境へスムーズに導入できます。

デュアル4K環境を、すぐに使える

HDMIケーブル×4、USB 2.0 A to Bケーブル×2、電源アダプター、リモートポートセレクターを同梱。配線から使用開始まで最短3分。導入の手間をかけず、すぐに快適な作業環境を構築できます。

必要なケーブルは同梱済み：わずか3分でセットアップ完了

≪ Point ≫

・高精細な映像表示：デュアルディスプレイで4K（4096×2160@60Hz）表示に対応

・マルチプラットフォーム対応：Windows、Mac、Linuxに対応し、多様な業務用途で活躍

・ATENテクノロジー Video DynaSync(TM)対応：ディスプレイ切替時に最適な解像度を自動設定

・USB 2.0ハブ：外付けHDD、USBメモリー、プリンターなどのUSBデバイスを簡単に共有

・柔軟な切替操作：本体プッシュボタン、ホットキー、マウスホイール、リモートポートセレクターにより、用途に合わせた切替が可能

・アナログスピーカー対応

・必要なケーブルは同梱済み：わずか3分でセットアップ完了

・3年間の長期保証

製品詳細はこちら :https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/CS742HATEN 公式オンラインストアはこちら :https://www.shopaten.jp/shopdetail/000000001178

≪ 製品画像 ≫

CS742H

フロントリア構成図

※ 表示性能および動作は、接続機器や使用環境により異なる場合があります。

※ 掲載画像は使用イメージです。

※ 製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります。

ATENについて

1979年に設立されたATEN International Co., Ltd. (TWSE:6277)は、KVMとAV/ITのコネクティビティーおよびマネージメントソリューションのリーディングカンパニーです。1,000を超えるKVM、Pro AV、USB、ラック、インテリジェント電源製品を提供するATENは、企業・政府・教育・医療・製造・放送・メディア・交通環境におけるAV/IT機器の接続・管理・最適化を行います。ATENは650以上の国際特許を発行し、革新的なソリューションの絶え間ない流れを生み出し、世界中で利用可能な製品の包括的なポートフォリオを可能にするグローバルR&Dチームとなりました。

ATEN International Co., Ltd. は台湾に本社を構え、中国、日本、韓国、ベルギー、オーストラリア、米国、英国、トルコ、ポーランド、インド、ルーマニア、南アフリカ、インドネシア、メキシコに子会社および地域オフィスを展開しています。また、台湾、中国、カナダにR&Dセンターを設置し、技術開発を推進しています。

ATENについての詳細は、こちらをご参照ください。

https://www.aten.com/jp/ja/aten-info/about-aten/brand/