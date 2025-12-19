【 楽天大感謝祭 】12/19 ~ 12/26 期間中はセール開催！店内の全商品が10％OFF！【 シズカウィル 】

山口コーポレーション株式会社

【 シズカウィル 】急速充電と転送に対応した USB / Type-C ケーブルで、快適なデジタルライフを。

スマートフォンアクセサリー専門店の山口コーポレーション株式会社（本社：山口県美祢市、代表取締役社長：山口 貴嗣）のブランド「シズカウィル」は、新商品として「 USB / Type-C 変換・延長ケーブル 」を発表、販売開始致しました。

【1本でまとめてこなせる基本性能】

充電とデータのやり取りを同時にこなせる設計で、日常使いのケーブルをこれ1本に集約。

スマートフォンの充電からパソコンとの接続まで、幅広いシーンで活躍します。

【準備いらずですぐ使える】

接続するだけですぐに使えるシンプルな仕様。

複雑な設定や追加作業が不要なので、初めて使う方でもスムーズに扱えます。

【毎日の使用を想定した耐久設計】

内部構造と接続部を見直し、折り曲げや引っ張りが加わりやすい場面にも配慮。

持ち運びや頻繁な抜き差しでも使い続けやすい設計です。

【扱いやすさと強さを両立】

編み込みナイロン素材を採用し、絡まりにくく手触りもなめらか。

摩擦やねじれに配慮し、日常使用での劣化を抑えます。

【接続部分まで考えたつくり】

熱がこもりにくいアルミ素材を端子部分に採用し、

抜き差しの多い場面でも使いやすさを保つ設計。

日常的な充電やデータ転送を想定した、バランスの取れた構造です。

【幅広い機器で使える汎用性】

USB・Type-C対応で、スマートフォンやタブレット、周辺機器まで対応。

使用シーンを選ばず、家庭でも外出先でも活用できます。

カラーバリエーション

全7色のカラーバリエーションを展開し、シーンや好みに合わせて選べます。

デスク周りや持ち運び用など用途別に使い分けやすく、見分けもしやすいのが特長です。

シンプルなカラーから差し色になるカラーまで揃え、毎日の使用を楽しく彩ります。

《山口コーポレーション株式会社について》

会社名：山口コーポレーション株式会社

本社：〒759-2213 山口県美祢市大嶺町西分10667番地1

代表者：代表取締役社長 山口貴嗣

事業内容：スマートフォンアクセサリー通信販売（輸出入販売事業）、ホームページ制作、広告・印刷物制作

shizukawill 商標登録番号：第5883712号

公式サイト： https://yamaguchi-corp.com/

シズカウィル公式オンラインストア： https://shizukawill.co.jp/(https://shizukawill.co.jp/)