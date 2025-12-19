【 楽天大感謝祭 】12/19 ~ 12/26 期間中はセール開催！店内の全商品が10％OFF！【 シズカウィル 】
【 シズカウィル 】急速充電と転送に対応した USB / Type-C ケーブルで、快適なデジタルライフを。
スマートフォンアクセサリー専門店の山口コーポレーション株式会社（本社：山口県美祢市、代表取締役社長：山口 貴嗣）のブランド「シズカウィル」は、新商品として「 USB / Type-C 変換・延長ケーブル 」を発表、販売開始致しました。
楽天：https://x.gd/lYd52m
yahoo!ショッピング：https://x.gd/qg096(https://x.gd/qg096)
wowma：https://x.gd/1c6Vk(https://x.gd/1c6Vk)
【1本でまとめてこなせる基本性能】
充電とデータのやり取りを同時にこなせる設計で、日常使いのケーブルをこれ1本に集約。
スマートフォンの充電からパソコンとの接続まで、幅広いシーンで活躍します。
【準備いらずですぐ使える】
接続するだけですぐに使えるシンプルな仕様。
複雑な設定や追加作業が不要なので、初めて使う方でもスムーズに扱えます。
【毎日の使用を想定した耐久設計】
内部構造と接続部を見直し、折り曲げや引っ張りが加わりやすい場面にも配慮。
持ち運びや頻繁な抜き差しでも使い続けやすい設計です。
【扱いやすさと強さを両立】
編み込みナイロン素材を採用し、絡まりにくく手触りもなめらか。
摩擦やねじれに配慮し、日常使用での劣化を抑えます。
【接続部分まで考えたつくり】
熱がこもりにくいアルミ素材を端子部分に採用し、
抜き差しの多い場面でも使いやすさを保つ設計。
日常的な充電やデータ転送を想定した、バランスの取れた構造です。
【幅広い機器で使える汎用性】
USB・Type-C対応で、スマートフォンやタブレット、周辺機器まで対応。
使用シーンを選ばず、家庭でも外出先でも活用できます。
カラーバリエーション
全7色のカラーバリエーションを展開し、シーンや好みに合わせて選べます。
デスク周りや持ち運び用など用途別に使い分けやすく、見分けもしやすいのが特長です。
シンプルなカラーから差し色になるカラーまで揃え、毎日の使用を楽しく彩ります。
この機会に是非、シズカウィルでお得にショッピングしちゃいましょう！
《山口コーポレーション株式会社について》
会社名：山口コーポレーション株式会社
本社：〒759-2213 山口県美祢市大嶺町西分10667番地1
代表者：代表取締役社長 山口貴嗣
事業内容：スマートフォンアクセサリー通信販売（輸出入販売事業）、ホームページ制作、広告・印刷物制作
shizukawill 商標登録番号：第5883712号
公式サイト： https://yamaguchi-corp.com/
シズカウィル公式オンラインストア： https://shizukawill.co.jp/(https://shizukawill.co.jp/)