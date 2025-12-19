AOKI銀座本店リニューアルオープンから2ヵ月を経て売上高・客単価ともに前年を超え好調に推移！

株式会社AOKI

株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）は、この秋新たにリニューアルオープンした銀座本店にて上質スーツを取り扱う『ロイヤルコーナー』を新設。AOKIが創業から培ってきた「ものづくり」に対する想いと技術力を集結させた「金のスーツ」やイタリア名門生地ブランドREDA社とコラボレーションしたスーツをはじめとした高価格帯のスーツが好調に推移しています。銀座本店のビジネススーツの売上高構成比の約60％をロイヤルスーツが占めており、銀座本店の売上高前年比は108.5％※とリニューアルオープン後も堅調に推移しております。※2025/10/4～12/7までの実績

■ビジネスパーソンから訪日外国人のお客様まで多様なニーズにお応えできる商品ラインナップ

AOKI銀座本店は、銀座線京橋駅から徒歩1分という場所に位置しており都内屈指のビジネス街でありビジネスパーソンはもちろん、銀座エリアという主要観光地でもあるため訪日外国人のお客様のご来店も全体の1割を超える店舗です。ご来店されるお客様の多様なニーズにお応えするべく、今秋全面改装を経てリニューアルオープンいたしました。

銀座本店独自の取り組みとして、インポート素材のスーツ・シャツ・ネクタイなど上質なアイテムを集めたロイヤルコーナーを新設。大切な1着を選ばれるビジネスパーソンの方にご支持いただいております。また、レディースアイテムの売場を約1.7倍に拡大し、広々とした空間に。全身のスタイリングが確認できる三面鏡をフィッティングルーム前に設置するなど、より女性のお客様がお買い物をしやすいよう工夫を施しています。人気のインナー・シャツは店舗中央に配置することで、お客様が販売員と会話をしながらお買い物を楽しんでいただける環境を整えました。お客様のニーズにお応えするべく商品・環境・接客を磨き上げた結果、開店から2ヵ月で売上高ならびに客単価も前年を超え好調に推移しております。

今後もAOKI銀座本店では、多様なお客様のご来店を加味して、外国語対応が出来るスタッフの配置や接客をはじめ、商品ラインナップ・売場環境を整え、更なるお客様満足を追求してまいります。

AOKI「金のシリーズ」商品概要

■REDAコラボレーションスーツ

１.イタリアREDA社とのコラボレーションによる高品質素材

160年の歴史を持つイタリアの名門REDA(レダ)社と開発したオリジナル素材(モビメント)を使用したハイグレードラインを展開。

上質さが際立つ、なめらかで柔らかな肌触り。見る角度によって表情を変える艶やかな光沢。汎用性が高く、機能性・革新性を兼ね備えた素材です。

２.AOKIが培ってきた技術力を結集した一着

AOKIが培ってきた立体縫製技術とアイロンワークで、体に吸い付くような快適な着心地を追求しました。表地をふんだんに使用した台場仕様により、内ポケットに名刺入れなどを入れても型崩れしづらい一着です。

３.パリコレデザイナー島田順子氏監修の美しいシルエット

「JUNKO SHIMADA JS homme」から展開された本スーツは、美しいシルエットと、着心地の良さを追求しました。

AOKI銀座本店リニューアル概要

「LIFE＆WORK STYLEのAOKI」を体現する場として生まれ変わったAOKI銀座本店のコンセプトは、「街の総合洋品店」です。街の中で人と人とが繋がるお店でありたいという願いと、お客様の仕事から人生まで幅広いライフステージで着る方を輝かせる商品・スタイリングを提供したいという想いが込められています。

■お見立てをサポートする「お見立て三面鏡」

フィッテイングルームにはAOKI店舗で初めて三面鏡を設置。普段ご自身では見ることが難しい背面などさまざまな角度からスタイリングが確認できます。AOKIは商品セレクトからスタイリングまで、スタイリストが隅々までサポートいたします。

■特別な空間ヘリテージラウンジ

重厚感のあるソファやインテリアに囲まれた静かな空間で優雅なひとときをお過ごしいただけます。国内外問わず、さまざまなお客様が行き交う「銀座」の街にふさわしい、落ち着きのある上質な空間を演出します。

※このリリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。

