アイエスエフネット、2030年までに「5つの日本一」を目指す

株式会社アイエスエフネット

株式会社アイエスエフネット（本社：東京都港区/代表取締役：渡邉幸義、以下アイエスエフネット）は、2030年末までにITサービスプロバイダーや大手SIer、通信キャリアのビジネスパートナーとして「5つの日本一」を目指す新たな成長戦略を発表しました。

アイエスエフネットの成長戦略では、アイエスエフネットで働くエンジニアの一人ひとりが将来、生活に不安を抱えることなく安心してキャリアを築き、自らの成長を実感できる企業を目指します。

エンジニアの働き方の自由度拡大を実現させるために人事制度のみならず働く環境においても向上させ、「5つの日本一」の実現のためにエンジニアを育成し、経験者の採用も強化することで若手エンジニアとのシナジーを加速させます。

■2030年末までに達成を目指す「5つの日本一」- ビジネスパートナーにおけるITインフラエンジニアの社員数- 中上級レベルのITインフラエンジニアの社員数- 商談、派遣実績の件数- ITインフラエンジニアの育成人数- ITインフラエンジニアの働き方の自由度

アイエスエフネットは、ITサービスプロバイダーや大手SIer、通信キャリアのビジネスパートナーとして既にITインフラエンジニアの社員数と中上級レベルのITインフラエンジニアの社員数で国内トップレベルの企業です。2000年に創業し、これまで延べ1万社のお客様のIT基盤を支えてまいりました。今後はその強みをさらに発展させ、「商談、派遣実績の件数」「ITインフラエンジニアの育成人数」「ITインフラエンジニアの働き方の自由度」において日本一を目指します。これにより、エンジニア一人ひとりが将来、生活に不安を抱えることなく安心してキャリアを築き、自らの成長を実感できる企業を目指します。

■「5つの日本一」について

1．ビジネスパートナーにおけるITインフラエンジニアの社員数

アイエスエフネットのITインフラエンジニアは、ITサービスプロバイダーや大手SIer、通信キャリア、データセンター運営者など、約50社の主要なお客様へ派遣しています。ITシステムの運用管理に加え、ITシステムのネットワーク、クラウドシステム、セキュリティに関する提案、設計を行うITエンジニアです。

現在、アイエスエフネットは2,300名を超えるITインフラエンジニアが在籍していますが、2030年末には2,500名を超えるITインフラエンジニアの在籍を目指します。

なお、エンジニアの安定したキャリア形成を可能にするため、2025年からは年2回の評価制度を導入し、努力や成果を適切に反映する仕組みを整備しています。これにより、業績連動賞与を含む報酬改定やキャリアアップの機会をより公正に提供していきます。

2．中上級レベルのITインフラエンジニアの社員数

アイエスエフネットでは、中上級レベルのITインフラエンジニアを、ネットワーク、クラウドシステム、セキュリティ領域における提案、設計、プロジェクトマネジメントを担えるエンジニアと定義しています。

現在、アイエスエフネットには150名を超える中上級レベルのITインフラエンジニアが在籍していますが、2030年末には育成の強化と経験者採用により、1,000名を超える体制の実現を目指します。

なお、2026年からは、これまで行ってきたエンジニアのための社内イベント「アイキャリアフォーラム」に中上級レベルのエンジニアを対象とした社内イベント「アイキャリアフォーラム・アドバンス」を年2回追加開催し、経営方針や市場動向、技術トレンドを共有し、リーダーとしての視座を高め、組織全体の専門性と一体感の強化を図ってまいります。

3．商談、派遣実績の件数

アイエスエフネットは、現在、年間延べ500件の商談を受注し、延べ10,700社へITインフラエンジニアを派遣しています。2030年末までに、これらの商談数および派遣実績において日本最大級の規模となることを目指しています。

2026年からは、IT以外の事業会社への直接派遣を強化することで、エンジニアに、さまざまな業種で成長できる機会を提供・拡充していきます。また、「成長意欲を持てば、アイエスエフネットでITスキルを磨き、3～5年で中上級のエンジニアにまで成長できる」というキャリアモデルの確立を進め、エンジニア一人ひとりのキャリア開発をより体系的に支援してまいります。

4．ITインフラエンジニアの育成人数

アイエスエフネットではエンジニアの品質維持・向上のため、多くのエンジニアがAWS認定資格、Azure認定資格、ネットワークスペシャリスト、シスコ社の提供する資格、マイクロソフト認定資格、情報セキュリティマネジメントなど、幅広い専門資格を取得しています。

今後は、教育投資や研修制度を強化・拡充し、次世代リーダー育成のための戦略的プログラムを社内実施します。加えて、部門横断の人材育成プロジェクトを実施し、若手・中堅・リーダー層が互いに学び合う企業文化の醸成を目指します。

OJTや社内勉強会、シニアエンジニアから若手エンジニアへのスキルシェアにより、キャリアレベルに応じた成長の機会を提供します。さらに、育成基盤を強化するため、2030年までにシニア・ミドル層200名の採用を行い、若手へのスキルシェアリングを加速し、プロジェクトマネージャー（PM）およびプリセールスエンジニア（※）を、2030年までに計300名育成する計画です。これにより、エンジニア一人ひとりが長期的に活躍できるスキル基盤を構築してまいります。

※プリセールスエンジニア：アイエスエフネットのITインフラエンジニアが、パートナー様のソリューションをパートナー様の営業に代わり、ソリューション提案を行います。

5．ITインフラエンジニアの働き方の自由度

アイエスエフネットは、エンジニアが安心して働ける環境を実現するため、多様な働き方に対応した人事制度を整備しています。2030年末までにこれらの人事制度に加え、エンジニアのスキルに応じて働き方を選択できる「自由度の高いキャリアモデル」の構築を目指します。

アイエスエフネットのエンジニアは日本国内のみならず、韓国、シンガポール、中国などのアイエスエフネットの海外拠点でのITビジネスに参加することが可能です。さらに、エンジニア自らがプロジェクトを企画し、キャリア形成につながる社内プロジェクトに挑戦できる機会も提供しています。

加えて、プロジェクトマネージャー（PM）育成の強化や教育投資を通じ、エンジニアがリーダーシップを発揮し、キャリアの選択肢を拡げられる環境づくりを推進します。これにより、場所や時間に縛られない働き方だけでなく、自らの意思でキャリアの方向性を選択できる「自由度の高い働き方」を実現していきます。

アイエスエフネットは、2006年より韓国および中国大連で、2023年よりシンガポールでITエンジニア派遣ビジネスを展開しており、今後もグローバルな活躍の機会を拡大してまいります。

■5つの日本一を目指す背景

デジタルトランスフォーメーション（DX）の加速、AI・クラウド技術の急速な普及により、国内外で深刻なITインフラ人材不足が続いています。なかでもインフラ領域では、企業の基盤システムの安定稼働を支えるエンジニアの確保が企業経営に直結する課題となっています。

一方で、高いスキルを持つエンジニアが適正な評価や十分な成長機会を得られないという構造的な問題も存在します。こうした課題に対し、アイエスエフネットは創業以来掲げる「人財育成会社」という理念のもと、“安心して働き、成長し続けられる環境づくり”を最優先に取り組んでいます。

2030年に向けて掲げる「5つの日本一」は、こうした社会課題の解決と、エンジニア一人ひとりが長期的に活躍できる未来を実現するための指針です。キャリアパスの明確化、公正な評価制度、教育投資の強化を通じて、処遇改善を持続的に推進し、エンジニアが安心してキャリアを築ける社会の実現を目指します。

■代表コメント

株式会社アイエスエフネット 代表取締役 渡邉幸義

「アイエスエフネットは、“エンジニアが安心して働き、必ず成長する会社”として取り組んでいます。

これまで私たちは、ビジネスパートナーとしてITインフラエンジニアの社員数で国内トップレベルの地位を築いてきましたが、これからは育成人数、派遣案件数、そして働き方の自由度において日本一を目指してまいります。社員一人ひとりが日々の努力を通じてスキルを磨き、公正に評価され、その結果として処遇が向上していく循環を確実に実感できる環境をつくり上げることが、私たちの責務です。

エンジニアが自分の未来に安心と希望を持てる企業であり続けるため、これからも挑戦を続けてまいります。」

■今後の展望

アイエスエフネットは、「ITインフラエンジニア数」「育成数」「案件数」「働き方の自由度」という成長軸において業界随一の地位を確立し、ITインフラエンジニアが「ここで働きたい」「ここで成長したい」と心から思えるユートピアの実現を目指します。

エンジニア一人ひとりが力を発揮できる環境づくりは、企業のみならず社会全体のデジタル基盤の強化にもつながります。アイエスエフネットは、次の5年間をさらなる飛躍の期間と位置づけ、新たな価値の創出に挑戦してまいります。

◆株式会社アイエスエフネットについて

アイエスエフネットは、クラウド、サーバー、ネットワークセキュリティを中心にソリューションを提供するITインフラ企業です。約2,300名のエンジニアが在籍し、日本国内14拠点に加え、中国、韓国、シンガポールにも拠点を展開しています。「人財育成会社」を企業ブランドとし、ITインフラエンジニアの育成に力を入れています。

アイエスエフネットHP：https://www.isfnet.co.jp/isfnet/

