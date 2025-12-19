【2025年】「ITトレンド」年間ランキングを発表！

株式会社イノベーション

株式会社イノベーション（東証グロース 証券コード3970）のグループ会社である、株式会社Innovation & Co.が運営するIT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」が、「ITトレンド年間ランキング2025」を発表。2025年1月1日～11月30日までの資料請求数を元に、ITトレンドユーザーに最も支持されたIT製品はどの製品か、カテゴリー毎に紹介しました。

■ ITトレンド年間ランキング2025

ITトレンド(https://it-trend.jp)において、最もお問い合わせが多かった製品を発表するランキングです。

ランキング結果は、「勤怠管理・就業管理」や「販売管理」などの製品カテゴリーごとに2025年1月1日～同年11月30日の期間の資料請求数の合計数によって順位付けし、発表しています。

ランキングTOPはこちら :https://it-trend.jp/award/2025

■ 総評

※年間ランキングの対象となる資料請求数を元に分析しています。

今回のランキングには、給与前払いサービス、反社チェックツール、DX支援・コンサルティング・アウトソーシングなどの部門が新設されました。

・給与前払いサービス（https://it-trend.jp/award/2025/salary_prepayment_service(https://it-trend.jp/award/2025/salary_prepayment_service)）

正社員だけでなく、アルバイト／派遣／パートなど働き方の多様化・貯蓄が少ない若年層の増加、キャッシュレス決済サービスの拡大などから、「給与を必要なときに受け取る」ニーズが高まりました。人材不足もあいまって、企業側も働き手の多様なニーズに応えられるシステムを検討する機会が増えたと想定されます。

・反社チェックツール（https://it-trend.jp/award/2025/antisocial_check_tool(https://it-trend.jp/award/2025/antisocial_check_tool)）

企業の透明性の担保・社会的責任の重要性に注目が集まった1年でもありました。同時に、チェック対象が法人だけでなく「個人事業主・フリーランス」を対象とするサービスも登場しました。

・DX支援・コンサルティング・アウトソーシング（https://it-trend.jp/award/2025/dx_support(https://it-trend.jp/award/2025/dx_support)）

2025年現在、企業にとって「単なるシステム導入」ではなく、「事業モデルそのものの見直し」「新しい価値創造」が求められています。特に中堅・中小企業において、「PoC どまり」ではなく「実装・運用・本格活用」まで支援するサービスの需要が増加しました。

また、既存部門では、電子契約システム、AI契約書レビューサービス、多要素認証（MFA）ツールなどのカテゴリについて、お問い合わせ数が急上昇しました。

・電子契約システム（https://it-trend.jp/award/2025/electronic_contract_system(https://it-trend.jp/award/2025/electronic_contract_system)）

改正電子帳簿保存法の完全施行から1年が経過し、企業の法令遵守意識が一段と高まりました。電子取引データの保存義務違反に対しては重加算税（10%）が適用されるリスクがあり、信頼性の高い電子契約システムの導入が加速しています。

・AI契約書レビューサービス（https://it-trend.jp/award/2025/ai_contract_service(https://it-trend.jp/award/2025/ai_contract_service)）

2026年1月に施行予定の「下請法」改め「中小受託取引適正化法（取適法）」を受け、企業側の契約文言の遵守が一層求められるようになっています。同時に、法務部門のリソース不足により、AIを活用した「一次レビュー」を経て、最終判断を人が行うようなワークフローが拡大を見せています。ほか、AIライティングサービスや議事録作成ツール等、AIを活用した製品のニーズが更に高まっています。

・多要素認証（MFA）ツール（https://it-trend.jp/award/2025/mfa(https://it-trend.jp/award/2025/mfa)）

2025年、日本証券業協会や文部科学省などのガイドラインにて、多要素認証の必須化が言及されました。サイバー攻撃（フィッシング・不正送金）の頻発を受け、MFA導入がセキュリティ基準として多くの業種業態で必須となっています。

■ 今回新設された主なカテゴリーと上位受賞製品・サービス

※2025年12月19日時点の掲載情報です

・給与前払いサービス（https://it-trend.jp/award/2025/salary_prepayment_service(https://it-trend.jp/award/2025/salary_prepayment_service)）

第１位 給与前払いサービス CRIA（クリア）： 株式会社ペイメントフォー

第２位 給与前払いサービス「JOBPAY」 ： 株式会社JOBPAY

第３位 AirWork給与支払 ： 株式会社リクルート

・反社チェックツール（https://it-trend.jp/award/2025/antisocial_check_tool(https://it-trend.jp/award/2025/antisocial_check_tool)）

第１位 Risk Analyze ： KYCコンサルティング株式会社

第２位 RISK EYES ： ソーシャルワイヤー株式会社

第３位 アラームボックス ： アラームボックス株式会社

・DX支援・コンサルティング・アウトソーシング（https://it-trend.jp/award/2025/dx_support(https://it-trend.jp/award/2025/dx_support)）

第１位 ジョブカンBPO ： 株式会社DONUTS

第２位 ICTコンシェルジュ ： 株式会社テクニカ

第３位 業務デザインコンサルティング ： 株式会社マネーフォワード

本ランキングの発表を通じて、ITを活用した業務効率化を目指す企業様が、最適なIT製品を比較検討できるよう引き続きご支援してまいります。

■ ITトレンド（https://it-trend.jp/(https://it-trend.jp/)）とは

ITトレンドはイノベーションが2007年より運営している法人向けIT製品の比較・資料請求サイトであり、2025年5月時点で、累計訪問者数4,000万人以上、3,000製品以上を掲載しています。サイトを閲覧し利用する企業内個人であるユーザーは、掲載されている製品情報や口コミレビューなどを参考に、自社の課題に適したIT製品を複数の製品・会社から比較検討ができ、その場で資料請求が一括でできるサイトです。

【ITトレンドの特徴】

掲載企業は初回掲載時の初期費用のみで製品数やサービス数に関わらず掲載が可能。

資料請求(見込み顧客情報入手)の1件毎の成果報酬課金。

サイトへの集客は検索エンジンが中心。

サイトを閲覧し利用するユーザーは、無料で資料請求が可能

■ 株式会社Innovation & Co.について

株式会社Innovation & Co.は、“日本の明日をデザインする” をビジョンとして掲げ、法人営業・マーケティング分野に特化してサービス提供をおこなってきました。

親会社である株式会社イノベーション創業時より培ってきた「営業」、「マーケティング」の強みと「テクノロジー」を活用して、日本の「働く」にイノベーションを起こします。

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT 渋谷R ビル3F

設立 ： 2019年9月2日

代表取締役社長 ： 幸 哲史

URL ： https://www.innovation.co.jp/

事業内容 ： BtoBに特化した営業・マーケティング支援事業

■ 株式会社イノベーションについて

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT 渋谷R ビル3F

設立 ： 2000年12月14日

代表取締役社長 ： 富田 直人

URL ： https://www.innovation.co.jp/