「ガチャカード」がライブ・エンターテイメントEXPOに出展決定！

株式会社GGLコミュニケーションズ（本社：東京都足立区、代表取締役：津村 豊和）は、2026年1月21日（水）～23日（金）に開催される日本最大級のライブ・エンターテイメント総合展「第13回 ライブ・エンターテイメントEXPO」に出展いたします。

■展示会情報

会場では実際の「ARアクリルスタンド」の動作デモや、販売スキームの詳細なご説明を行います。ぜひ弊社ブースへお立ち寄りください。

名称： 第13回 ライブ・エンターテイメントEXPO

期間： 2026年1月21日（水）～23日（金）10：00～17：00

場所： 幕張メッセ

公式サイト： https://www.livent-expo.jp/

出展ブース： グッズ特別出展コーナー 小間番号 B3

■ARアクリルスタンド

本展示会では、当社が運営するサービス「ガチャカード」の新たな展開として、カードにスマートフォンをかざすとカードからAR演出が浮かび上がる『ARアクリルスタンド』を公開いたします。

■ガチャカードとは？

「ガチャカード」は、ガチャを回すような感覚で楽しめるダウンロードカードでのデジタルコンテンツ提供サービスです。イラストや写真、音声、動画など、さまざまなデジタルコンテンツを「ダウンロードカード」として販売できます。

■初期費用ゼロ・在庫リスクゼロのカードショップも同時リリース

ガチャカードグッズ製造とは別にもう１つサービスを提供開始します。

「グッズを作りたいが在庫を抱えたくない」「発送作業が大変」という課題に対し、当社が製造・販売・発送の全てをワンストップで代行するサービスをご提供します。販売サイト（https://shop.digi-sta.link/）を活用し、カードを販売いたします。カードの製造費用も不要です。販売するカードおよびデジタルコンテンツを決定するだけで販売が可能です。

※申込時に一定の審査がございます

＜カードショップの特長＞

初期費用ゼロ・在庫リスクゼロ： 受注生産または当社リスクでの製造となるため、ご依頼者様による事前の在庫保有は不要です。

高水準の収益還元： 販売代金の3割を毎月精算にてお戻しいたします。

(例) 販売価格1,500円のARアクスタカードアクリルスタンドの場合、1個あたり500円をお戻しします。

発送対応不要： 面倒な梱包・発送業務はすべて当社が担当します。

当社は、デジタルコンテンツの企画・開発・運営を行っております。「ガチャカード」をはじめとするサービスを通じて、エンターテイメントの新しい形を提案し続けていきます。

会社名： 株式会社GGLコミュニケーションズ

代表者： 代表取締役 津村 豊和

所在地： 東京都足立区竹の塚1-40-15 庄栄ビル5階

事業内容： IT支援/監査支援/メディア事業/Webサイト制作



事業内容： IT支援/監査支援/メディア事業/Webサイト制作

※掲載されている情報は、発表日現在のものであり、予告なく変更される場合があります。