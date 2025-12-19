【ニトリ】ニトリ初の大型冷蔵庫（410L）が10万円を切る価格で登場！業界最薄（※1）の奥行59cmで奥まで取り出しやすい！

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2025年12月下旬から一部ニトリ店舗およびニトリネットにて販売を開始した「410L 4ドアファン式冷凍冷蔵庫」をご紹介します。（ホワイトは1月下旬発売予定）【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400056312s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400056312s/)

（※1）2025年12月時点。国内家庭用冷凍冷蔵庫（定格内容積400L以上のクラスにおいて）当社調べ

ニトリは「暮らしの豊かさを世界の人々に提供する。」というロマンのもと、家電商品の開発・販売を強化しています。従来は少人数世帯向け商品が中心でしたが、2024年11月に販売開始した10万円を切るドラム式洗濯乾燥機を皮切りに、65インチで10万円を切る4K対応液晶テレビ、2027年度の省エネ基準をクリアした2.2kWモデルのエアコンなどファミリー層向け大型家電のラインアップ拡大を進めてきました。

そしてこのたび、ニトリ初の大型モデルとなる410Lの冷凍冷蔵庫を発売しました。

本商品は、業界最薄（※1）となる奥行約59cmの薄型設計で、奥の食材も取り出しやすく、キッチン内での動線も確保しやすいのが特長です。整理しやすい引き出し式クリア6BOX冷凍庫や、週末のまとめ買いに便利な「急冷蔵」「急冷凍」モード、自動製氷機能など充実の機能を備え、さらに5年間の無償保証付きで税込99,900円という価格を実現しました。今までの常識を変える大型冷蔵庫です。

■商品特徴

１. 大容量410Lでも業界最薄（※1）奥行59cmの薄型設計！

本体奥行は約59cmと、業界最薄（※1）。奥に入れた食材も取り出しやすく、キッチンのスペースを有効活用できます。定格内容積は410L（冷蔵室：273L、冷凍室：137L）とたっぷり収納が可能です。

２. 整理しやすい！引き出し式クリア6BOX冷凍庫

冷凍室は一般的な1室大容量ではなく、6つの引き出し式を採用。大量の冷凍食品やホームフリージングした食材も整理しやすく、使いたいものがすぐに見つかります。数多くの冷蔵庫収納商品を企画・販売してきたニトリならではの視点で開発しました。

３. 週末の買いだめも安心の「急冷蔵」機能

まとめ買いした食品を一度にたくさん追加した際に便利な、庫内の温度を一気に下げる「急冷蔵」機能を搭載。庫内の温度上昇を防ぎます（※2）。

（※2）急冷蔵：冷蔵室の温度レベル設定を「2」にし、約2時間後に元の温度レベルに戻ります。

４. -32℃以下の冷気（※3）で、食材をすばやく凍結（※4）させる「急冷凍」機能

6BOX冷凍庫の右上には、食材の熱を直接吸収するアルミプレート付き急冷凍専用トレーを配備。-30℃以下の冷風が通風口から直接当たる設計で、効率よく冷凍できるため鮮度や風味、食感を失わずに冷凍したいときに便利です。さらに、冷気は冷凍室全体にも行き渡るため、作り置きや買いだめした食品もまとめて素早く冷凍できます。（※3）。

（※3）冷凍トレー部への冷気吹き出し温度。

（※4）アルミプレートの上に牛ステーキ肉約１８０ｇをラップに包んで置き、最大氷結晶生成帯（-1～-5℃）の通過時間を当該機の通常冷凍と比較。

（※5）急冷凍：冷凍室の温度設定レベルを「-32」にし、約24時間後に元の温度レベルに戻ります。

５. 保存したい食品に合わせて温度設定可能な「切替室」搭載

冷蔵室内最下段の「切替室」は、食品に合わせて3段階（0、2、4）に温度設定が可能（※6）です。チルドルームや野菜室などとしてお使いいただけます。

（※6）冷蔵庫の周囲温度が約32℃で食品を入れずにドアを閉め、温度が安定した時の温度目安です。冷蔵庫の周囲温度や食品の収納状態、ドアの開閉により変動することがあります。

日々の暮らしに便利な自動製氷機能も搭載。給水タンクに水を入れた状態で自動製氷をオンにすると、約2時間ごとに10個ずつ氷が出来上がります（※7）。また、急いで氷を作りたい時には「急製氷」も可能。約1時間ごとに10個ずつ氷が出来上がります（※8）。

（※7）氷ができるまでの時間の目安：周囲温度25℃、冷凍実の温度レベル-19、ドアの開閉なし、急冷蔵・急冷凍機能オフ、庫内が十分に冷えた状態。

（※8）約24時間後に、通常の製氷に戻ります。通常の製氷よりも電力を消費します。

さらに、購入後も安心してお使いいただける5年間の無料保証付き（※9）です。

（※9）メーカー（ニトリ）の保証期間（1年間）終了後も自然故障*（製品暇疵）による機器故障について「無償修理」が受けられるサービスです。

*「自然故障」とは、取扱い説明書やメーカー保証規定に沿った使用環境で適切に使用している中で発生した故障 （製品そのものに起因する電気的・機械的な故障）で、部品交換を伴う故障です。

ニトリの「大容量410L薄型冷蔵庫」で毎日をちょっと便利にしませんか？

ニトリグループは、今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】410L 4ドアファン式冷凍冷蔵庫(TL2G01)

【価格】99,900円

【カラー】シルバー/ホワイト ※ホワイトは1月下旬発売予定

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400056312s/

【定格電圧】AC100V

【定格周波数】50Hz/60Hz

【定格消費電力】電動機：140W、電熱装置：200W

【年間消費電力量】267kWh/年

【定格内容積】全定格内容積：410L 冷蔵室：273L 冷凍室：137L

【外形寸法（約）】幅753mm×奥行590mm×高さ1900mm

【質量（約）】98kg

【コードの長さ（約）】1.9m

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。