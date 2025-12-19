動画生成AI「NoLang」、全18言語への多言語対応を開始。日本語のプレゼン資料から「自身のAIアバター」が流暢に喋る海外顧客向けの営業動画を即座に生成

株式会社Mavericks

日本発・国内最大級（※1）の動画生成AIサービス「NoLang（ノーラン）」を提供する株式会社Mavericks（本社：東京都文京区、代表取締役社長：奥野 将太）は、企業のグローバル展開を強力に支援するため、日本語の資料（PDF/PPTX）から全18言語（英語、中国語、スペイン語等）の動画を即座に自動生成する新機能をリリースいたしました。 本機能は、ただ言語を翻訳するだけでなく、営業担当者自身の姿と声を再現した「AIアバター」および「クローンボイス」を活用することで、まるで本人が現地語でプレゼンテーションを行っているかのような動画を作成可能です。これにより、従来海外営業の課題であった「言語による壁」「時差による商談ができないことの機会損失」「商談やプレゼンにかかる通訳コスト」などを解消します。

（※1 日本国内の動画生成AIサービスの登録者数において。2025年12月時点、自社調べ）

動画生成AI「NoLang」、全18言語への多言語対応で、日本語資料から「自身の顔と声」で語る海外向け営業動画を瞬時に自動生成

動画生成AI「NoLang」は、テキストやPDF資料、WebサイトのURL、さらには画像や音声・動画ファイルを入力するだけで、最短数秒で動画を生成できる日本初（※1）の動画生成AIサービスです。2024年7月のリリース以来、登録ユーザー数は15万人を突破しました。現在では60社以上の法人に導入されるなど、数多くの日本企業で活用されており、日本発の生成AIプロダクトとして日本最大級（※2）の規模を誇ります。

動画生成AI「NoLang」は今回の、中国語やスペイン語をはじめとする全18言語への多言語対応という大幅アップデートによって、お手持ちの日本語の製品紹介資料や提案書（PDF/PPTX）を活用し、海外顧客に向けた営業動画を瞬時に作成・配信できるソリューションを提供します。さらに、本ソリューションの最大の特徴は、単なる資料の多言語化にとどまらず、営業担当者自身の「顔（アバター）」を用いて、まるで本人がプレゼンテーションを行っているかのような動画を完全自動で生成できる点にあります。

従来、海外向けの営業活動においては、言語の壁によって意図や真意が正しく伝わらないといったコミュニケーションの齟齬や、時差による商談設定の困難さ、そして海外出張による渡航費や通訳コストの増大といった課題が常につきまとっていました。また、一般的な字幕付き動画や音声のみの動画では、熱量や信頼感が伝わりづらく、エンゲージメントを高めることが難しいという側面もありました。

NoLangを活用することで、日本語の資料さえあれば、英語や中国語をはじめとする全18言語に対応した、ネイティブレベルの発音によるプレゼンテーション動画を即座に作成することが可能です。さらに、自分自身の姿を再現したAIアバターが語りかけることで、デジタルでありながら「人」の介在感を感じさせる信頼性の高い動画を作成することができます。これにより、海外顧客が自社の都合のよい時間に製品説明を視聴できる環境を整え、商談前の事前理解を促進します。結果として、初回説明にかかる工数や再説明の手間を抑えながら、複数言語・複数地域への情報提供をスピーディーに拡張できるようになります。

（※1）当社調べ（動画生成AIの機能において）

（※2）2025年12月時点、自社調べ（動画生成AIの登録者数において）

NoLangで瞬時に海外顧客向けの営業動画を作成する手順

専門的な動画編集スキルや語学力は一切不要です。以下の3ステップで、あなた自身が登場し、流暢な外国語でプレゼンを行う動画が完成します。

1. アバター作成機能で自分の写真からアバターを作成

まず、営業担当者ご自身の写真を1枚アップロードします。「リアルアバター」機能を用いれば、動画でそのまま自分自身が喋っているかのように動くアバターを簡単に作成することができます。実写さながらの口の動き（リップシンク）やまばたきまで再現され、本人が実際に話しているかのような高い臨場感を演出できます。

写真一枚からリアルなアバターが作成可能2. 300種類以上の豊富なプリセット音声と、1分で作成できる自分だけのクローンボイス

ナレーションとなる「声」は、ニーズに合わせて大きく2つの方法から選択可能です。

■ 事前に搭載された300種類以上の音声から選択が可能

NoLangには、あらかじめ300種類以上の高品質なAI音声が搭載されています。さまざまな声質やトーンが用意されているため、信頼感を重視したい商談や、親しみやすさを演出したいシーンなど、商談の雰囲気や相手企業との信頼関係に合わせて最適な声を使い分けることが可能です。

300種類以上のボイスを使用可能

■ 1分間の録音から、録音した音声の言語の動画の作成が可能

さらに、わずか1分程度の音声ファイルがあれば、あなた自身の「クローンボイス」を作成できます。日本語の音声ファイルからは日本語のボイス、英語の音声ファイルからは英語のボイスを作成するなど、自分自身の声を再現したアセットを即座に生成可能です。一度1分間の音声ファイルからボイスを作成すれば、その後は都度録音をする必要はありません。テキストを入力するだけで、NoLangがあなたの代わりに、あなたの声でずっと喋り続ける営業動画を量産することが可能になります。

3. 資料をアップロードして、アバター・ボイスを設定して、言語を作りたい動画の言語に設定すれば完了

準備が整えば、あとは動画生成画面で「日本語のプレゼン資料（PDFやPPTX資料）」をアップロードするだけです。まず初めに、出力したい言語（英語、ベトナム語、スペイン語など全18言語から選択可能）を選択します。その後に、資料から生成ボタンを押して、PDFモードに切り替えます。

動画を作成する手順１.

その後、動画にしたいファイルをアップロード。アップロードが完了したら、動画を生成ボタンを選択します。

動画を作成する手順２.

そのあと、設定画面で、先ほど作成したアバターと作成したボイスもしくは、搭載されているボイスの中の一つを選択して動画を生成。 AIが資料の内容を解析・翻訳し、構成から台本作成、そしてあなたのアバターによるナレーションまでを全自動で行い、数秒～数分で海外顧客向けの営業動画が完成します。

動画を作成する手順３.

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QfR4mTD4J0I ]

サンプル動画はこちら

4. 特定の言語の動画からボタンひとつで他の言語に対応させることが可能

さらに、一度作成した動画は、ボタンひとつで瞬時に他の言語へ変換・生成することが可能です。 視聴画面にある「縦横比/言語を変換」ボタンから、変換したい言語を選択して生成ボタンを押すだけで、動画の内容やタイミングを保ったまま、別の言語のナレーションと字幕に切り替わった動画が自動生成されます。これにより、例えば「英語で作った営業動画を、次は中国語やスペイン語のお客様向けに展開したい」といった場合でも、資料の再アップロードや複雑な再編集を行うことなく、即座に多言語展開が可能になります。

今後の展望

ボタンひとつで多言語動画へと変換可能

株式会社Mavericksは、今後NoLangの多言語対応能力をさらに強化してまいります。また、CRM（顧客管理システム）やMAツールとのAPI連携を深め、海外顧客ごとの興味関心に合わせて内容を個別最適化した動画を自動配信するなど、グローバルセールスの自動化・効率化をインフラレベルで支えるプラットフォームへと進化させてまいります。

会社概要

会社名：株式会社 Mavericks

本社所在地：〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目 43-16 コア本郷ビル1階A室

代表者：奥野 将太

設立：2023年9月12日

事業内容：様々な業種・ 業態で展開可能なシステム・プロダクトの開発

リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」などの提供

最新のAI情報を届けるメルマガ「Mavericks AI ニュース」の提供

URL：https://www.mvrks.co.jp/

株式会社Mavericksは、プロダクトアウト型の生成AIスタートアップです。リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」など、先端的な自社プロダクトを多数保有しています。

生成AI時代の開発現場の先端をキャッチアップしている、開発力に特化したチームです。

