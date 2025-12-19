【実績報告】ショートドラマ「LUMIO」切り抜き動画が累計20万再生を突破

株式会社CLIP

株式会社CLIP（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本真司）は、中国発のショートドラマプラットフォーム「LUMIO」関連作品の切り抜き動画施策を展開し、累計20万再生を突破したことをお知らせいたします。

本施策は、中国国内で急成長を遂げているLUMIOの日本市場への進出を見据えたプロモーションの第一弾として実施されました。CLIPは、LUMIO作品の魅力を日本向けに最適化し、切り抜き動画とキャプション設計を組み合わせた形で展開することで、短期間での再生数獲得を実現しました。

■ 20万再生突破の背景：日本向けキャプション設計の最適化

ショートドラマは、短尺でストーリーが進み、引きが非常に強いという特性から、切り抜き動画との相性が極めて高いコンテンツジャンルです。本施策では、以下の要素を組み合わせることで、露出の少ないスタートから累計20万再生突破という成果につなげました。

・シーン選定：感情が最も動くクライマックスや、次の展開が気になってしまう“引き”の強いシーンを中心に再編集を実施。

・キャプション設計の強化：セリフの意味が直感的に伝わる要約型キャプション。日本の視聴者の感情表現に合わせた言い回しや、続きが気になる煽り文の組み合わせ。

・運用のポイント：単なる名場面紹介ではなく、ショートドラマとしての没入感と中毒性を高める編集設計が再生数の底上げに寄与しました。

■ 日本進出を見据えたプロモーション支援の役割

本プロジェクトは、LUMIOの日本市場進出を見据えたプロモーション支援として実施されています。

CLIPは、以下の施策を通じて、日本市場における視聴者との最初の接点を作る役割を担っています。

・ローカライズ：日本ユーザーの視聴傾向に合わせた切り抜き設計。

・文脈補足：日本語キャプションによる文脈補足と、国内主要SNSプラットフォームへの最適化配信。

・入口コンテンツの提供：中国発ショートドラマという新ジャンルのIPを、切り抜き動画とキャプションという“入口コンテンツ”から認知させます。

■ 今後の展開

CLIPは今後、LUMIOの日本市場における本格展開に向けた支援を段階的に拡大していく予定です。

・再生数拡大：20万再生を起点としたさらなる追加切り抜きの量産。

・事業展開：作品別アカウントの立ち上げ、日本向けオリジナルショートドラマ展開の検討。

・収益化：スポンサー・広告連動型プロモーションの実施。

■ 代表コメント

株式会社CLIP 代表取締役 山本真司

「ショートドラマは、切り抜き動画との相性が非常に高く、1本の動画が“次の視聴”を自然に生み出す力を持っています。

LUMIO様の作品は物語の引きが強く、切り抜きとキャプション設計によって、日本の視聴者にも十分に届く手応えを感じています。

20万再生突破は、日本進出に向けた良い第一歩だと考えています。」

■ 株式会社CLIP 会社概要

株式会社CLIPは、AIを活用した切り抜き生成とIP権利管理を統合的に提供する、マルチフォーマット対応の次世代コンテンツプラットフォームです。

主な提供機能

・YouTube／Twitchの動画、ラジオ音声、ドラマ、さらに漫画・写真・新聞・小説などの活字コンテンツまで多様なフォーマットから“見どころ”を抽出するAI自動切り抜き生成

・ショート動画を軸とした切り抜き動画マーケティング支援

・IPの権利処理・収益分配・管理を一元化する権利管理基盤



同社は、あらゆるコンテンツの魅力を最適な形で再編集して届ける新たな体験づくりを進めており、映像・音声・活字・漫画・画像といった多様なIPの流通と価値最大化を実現する“次世代の総合コンテンツ流通インフラ”の構築を加速しています。

株式会社CLIP：HP

https://clip.dev/