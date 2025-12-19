2026枚限定でデータsimが90％オフの198円（第２弾セール）！！　2026年を先取り！チャージ式買い切りWiFi/SIMのリチャージモバイルが年末年始BIGセールを発表！

株式会社カウスメディア

月額・契約・返却不要のリチャージモバイルは、データ通信を必要な分だけチャージして使える、

画期的な「買い切り式」のモバイル通信サービスです。

普段使いから、車載Wi-Fiとして、また、国内旅行・海外旅行や出張などの一時的な利用、またはサブ回線として、

「月額費用ゼロ」で携帯し続けられる点が、節約志向の高いユーザーや海外渡航者を中心に支持を得ています。





この度、リチャージモバイルは、お客様への感謝を込めて、「2026」の数字に徹底的にこだわった3段階の特別セールを開催いたします。

■ 第1弾：クリスマスセール

開催期間：2025年12月19日（木）～ 12月28日（日）

・SIMカード／eSIM（20GB/180日）

通常価格5,980円 → 特別価格2,026円（税込）

お試しできるスターターキット（500MB/30日）では試すには物足りないと思っていた方、

使い切りのプリペイドSIMを使っているけど、チャージ式に乗り換えたい方に！

リチャージ可能だから、再設定しなくていいのが◎！

・WiFiルーター・SIMなど

対象商品9種類 最大50％OFF

買い替えの方、初めてモバイルルーターを検討中の方、プリペイドSIMを検討中の方、

どこの会社のルーターを購入したら良いか迷っている方に！

契約がいらないから、迷わず簡単に使い始められるのが◎！

【リチャージモバイルをご利用している方向け】

・12月19日限定！！追加ギガ全種類 200円OFF

クーポンコード：2026x1219xOFF

リチャージWiFi、リチャージSIMをすでにご利用になっている方向けに

少し早いクリスマスプレゼント！

セール会場▼

https://www.rechargewifi.jp/view/category/ct41



■ 第2弾：年末年始セール

開催期間：2025年12月29日（月）～ 2026年1月4日（日）

・SIM・eSIMスターターキット

通常価格1980円がなんと198円（税込）！！☆90％オフ☆

クーポンコード：2026SIMOFF

※2,026枚限定・なくなり次第終了

リチャージモバイルの商品ブランドであるリチャージSIMは、１周年を迎えました！

すでに2万枚以上のSIMカード、eSIMが使用されています。

新しい年を迎えるにあたり、少しでも多くの方にリチャージを試してほしいと願っています！

・WiFiルーター・通信端末

対象商品 最大46％OFF



セール会場▼

https://www.rechargewifi.jp/view/category/ct72

■ 第3弾：新年セール

開催期間：2026年1月5日（月）～ 1月12日（月）

・全商品セール実施 最大46％OFF

買い忘れた方、希望の端末が安くなっていなかった方、年末年始に忙しかった方などに、

全製品を割引してお待ちしています！

【リチャージモバイルをご利用している方向け】

・1月12日限定追加ギガ全種類 200円OFF

クーポンコード：2026x0112xOFF

2026年初めての、追加ギガ割引を実施！

既存のお客様向けには、今後も様々な割引や企画を考えていきます。

引き続き、リチャージモバイルをよろしくお願いします！



セール会場▼

https://www.rechargewifi.jp/view/category/ct73

この機会に、月額費用に縛られない自由なモバイルライフをご体験ください！

リチャージモバイル公式ストア（https://www.rechargewifi.jp/）

公式SNSで最新情報など配信中です！是非チェックしてみてください！

■X（https://x.com/ReChargeWiFi）

■Instagram（https://www.instagram.com/recharge_mobile_wifi_sim/）

■YouTube（https://www.youtube.com/@WiFi-eq4ep）

■TikTokでドラマを配信中！（https://www.tiktok.com/@rechargedrama）

「リチャージモバイル / リチャージWiFi / リチャージSIM は、株式会社カウスメディアの登録商標です。」