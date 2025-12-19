2026枚限定でデータsimが90％オフの198円（第２弾セール）！！ 2026年を先取り！チャージ式買い切りWiFi/SIMのリチャージモバイルが年末年始BIGセールを発表！
月額・契約・返却不要のリチャージモバイルは、データ通信を必要な分だけチャージして使える、
画期的な「買い切り式」のモバイル通信サービスです。
普段使いから、車載Wi-Fiとして、また、国内旅行・海外旅行や出張などの一時的な利用、またはサブ回線として、
「月額費用ゼロ」で携帯し続けられる点が、節約志向の高いユーザーや海外渡航者を中心に支持を得ています。
数字に徹底的にこだわった3段階の特別セールを開催いたします。
■ 第1弾：クリスマスセール
開催期間：2025年12月19日（木）～ 12月28日（日）
・SIMカード／eSIM（20GB/180日）
通常価格5,980円 → 特別価格2,026円（税込）
お試しできるスターターキット（500MB/30日）では試すには物足りないと思っていた方、
使い切りのプリペイドSIMを使っているけど、チャージ式に乗り換えたい方に！
リチャージ可能だから、再設定しなくていいのが◎！
・WiFiルーター・SIMなど
対象商品9種類 最大50％OFF
買い替えの方、初めてモバイルルーターを検討中の方、プリペイドSIMを検討中の方、
どこの会社のルーターを購入したら良いか迷っている方に！
契約がいらないから、迷わず簡単に使い始められるのが◎！
【リチャージモバイルをご利用している方向け】
・12月19日限定！！追加ギガ全種類 200円OFF
クーポンコード：2026x1219xOFF
リチャージWiFi、リチャージSIMをすでにご利用になっている方向けに
少し早いクリスマスプレゼント！
セール会場▼
https://www.rechargewifi.jp/view/category/ct41
■ 第2弾：年末年始セール
開催期間：2025年12月29日（月）～ 2026年1月4日（日）
・SIM・eSIMスターターキット
通常価格1980円がなんと198円（税込）！！☆90％オフ☆
クーポンコード：2026SIMOFF
※2,026枚限定・なくなり次第終了
リチャージモバイルの商品ブランドであるリチャージSIMは、１周年を迎えました！
すでに2万枚以上のSIMカード、eSIMが使用されています。
新しい年を迎えるにあたり、少しでも多くの方にリチャージを試してほしいと願っています！
・WiFiルーター・通信端末
対象商品 最大46％OFF
セール会場▼
https://www.rechargewifi.jp/view/category/ct72
■ 第3弾：新年セール
開催期間：2026年1月5日（月）～ 1月12日（月）
・全商品セール実施 最大46％OFF
買い忘れた方、希望の端末が安くなっていなかった方、年末年始に忙しかった方などに、
全製品を割引してお待ちしています！
【リチャージモバイルをご利用している方向け】
・1月12日限定追加ギガ全種類 200円OFF
クーポンコード：2026x0112xOFF
2026年初めての、追加ギガ割引を実施！
既存のお客様向けには、今後も様々な割引や企画を考えていきます。
引き続き、リチャージモバイルをよろしくお願いします！
セール会場▼
https://www.rechargewifi.jp/view/category/ct73
この機会に、月額費用に縛られない自由なモバイルライフをご体験ください！
リチャージモバイル公式ストア（https://www.rechargewifi.jp/）
