組織をAIネイティブに。AI人材を最短即日マッチングする、新サービス「AI Ops Manager (エーアイオプスマネージャー)」を正式リリース。

AsaB株式会社

AsaB株式会社（本社：京都市下京区、代表取締役：森井駿介）は、生成AI時代における新しい組織課題を解決するため、新サービス「AI Ops Manager」 の提供を正式に開始しました。

サービスコンセプト

本サービスは、即戦力のAI(DX)推進担当・責任者を最短即日マッチングすることをコンセプトに、AIを前提とした業務設計・実務運用・定着までを一気通貫で支援する、AI人材のマッチングサービスです。

AI Ops Manager とは

「1社に1人、AI推進の右腕を。」

AI Ops Managerは、欧米を中心に広がっている組織と業務をAI化を推進する役職です。業務を理解し、AIで代替・自動化できるポイントを特定し、実際に手を動かし組織に定着させる── コンサルでも、ツールベンダーでもない組織に入り込む実行型のAI推進担当です。

なぜ今「AI Ops Manager」なのか（市場データ）

サービス開始直後から、すでに多くの相談が寄せられています

AIは導入ではなく、運用こそがキー海外- AI関連求人は前年比60%以上で増加- 「AI Operations Manager」「AI Ops Manager」などAI運用・業務設計を担う職種が急増- AI活用はPoC（実験）から実運用・成果創出フェーズへ🇯🇵 日本- 日本では 「AIオペレーションマネージャー」 という職種名が浸透し始めており、実際に採用・実務導入を進める企業が増加- AI活用はIT部門ではなく経営・業務オペレーションの中核テーマになっています

サービス公開からわずか1ヶ月で、

- 大手交通会社- 大手旅行会社- 大手広告代理店- 人材・HR関連企業- 成長中のSaaS・スタートアップ

など、業界を問わず多数の企業から

「社内のAI推進を任せたい」「実務レベルで入ってほしい」という相談が寄せられています。

これは、AI活用が“検討フェーズ”から“実行フェーズ”へ移行していることの表れです。

そのような潜在的な課題により近く寄り添いたいという想いから、サービス公開特典として、先着10社10時間無料のご相談を実施いたします。

先着10社・無料相談 (10時間分) :https://app.spirinc.com/t/9G4oMu3x79cPZ6UDcmA1S/as/A61q3qFxMcpofsglZfhUO/confirm

今、このような課題はありませんか？

- AI活用を任されたが、何から着手すべきかわからない- DX推進担当として現場と経営の板挟みになっている- AIツールを導入したが、業務はほとんど変わっていない- 社内にAIの専門人材がいない

その課題、AI Ops Manager / AIオペレーションマネージャーが解決します。

導入事例（一部）

コンサルでも、研修でもなく「内製化を前提とした、AI人材のマッチング」

▼ 営業

- 商談準備～議事録をAIで半自動化- 120分 → 20分／商談（▲83%）- 成約率・提案品質向上、月100h削減

▼ 経理

- 請求・仕訳をAI-OCRで自動化- 月160h → ほぼ0h（1人月分の削減）- 年間400万円以上の人件費削減

▼ マーケティング・採用

- 音声→MEO・SNS・求人原稿を量産- 制作3h → 30分（▲83%）- 広告費0円で予約2倍・採用成功

▼ オペレーション（会議）

どんな人材が支援するのか（AI Opsタレント）

- 議事録・要約・タスク抽出を完全自動化- 月50h → 0h- 会議人件費 約20%削減

AI Ops Managerには、

大企業・有名ベンチャー・スタートアップでAI/DX推進を実務で担ってきた人材が集まっています。

トップレベルのAI/DX人材が続々と集まっています。2026年内に1000名まで募集予定。(審査有)専門領域 × AI Ops- エンジニア × AI Ops- セールス × AI Ops- マーケティング × AI Ops- バックオフィス（経理・税務）× AI Ops- デザイン × AI Ops- カスタマーサポート × AI Ops

ニーズに応じて最適な組み合わせでアサイン可能

「AIがわかる人」ではなく「手を動かしてAIを使える人」

企業相談が急増中にて、人材を募集しています

AI Ops Managerとして組織を改革するフリーランス・副業人材を募集しております。(※審査あり)

提供内容 (一部)

【先着10社限定】無償トライアル

サービス概要

人材登録はこちら :https://ai-ops-manager.com/recruitment- 業務棚卸し・課題特定- AI活用余地・削減インパクト算出- 業務フロー再設計- ツール設計・実装（Notion / Slack / LLM / RPA 等）- 実務へのハンズオン導入- 再現性ある運用設計・ドキュメント化- 社内への定着支援・社内研修・教育- 10時間分・完全無料- 事前リサーチ- 課題特定- 実務レベルでのAI実装支援- サービス名：AI Ops Manager（商標出願済み）- 公式サイト：https://ai-ops-manager.com/- 提供会社：AsaB株式会社 (社名変更手続き中)- 料金：月額36万円～ (20時間稼働から)- 契約形態：業務委託契約 (職業紹介斡旋は行なっていません)- 内容：AI前提の業務設計・実務運用支援- お問い合わせ：https://ai-ops-manager.com/#calendar先着10社・無料相談 (10時間分) :https://app.spirinc.com/t/9G4oMu3x79cPZ6UDcmA1S/as/A61q3qFxMcpofsglZfhUO/confirm