【アンカー・ジャパン】海外旅行のフライト前にスマホを急速チャージ！関西国際空港　国際線出発ゲート前、30箇所に充電スポットを設置

関西国際空港の国際線、出発ゲート前30箇所に充電スポットを設置いたします。海外旅行や出張等での国際線のフライト前に最大67W出力でスマートフォンやタブレットを充電でき、充電切れの心配なくフライト中や現地到着後に機器をご使用いただけます。

米国・日本・欧州を中心にデジタル関連製品でトップクラスの販売実績を誇るAnkerグループの日本法人、アンカー・ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：猿渡 歩）は2025年12月26日（金）より、関西エアポート株式会社（本社：大阪府泉佐野市、代表取締役社長CEO：山谷佳之）が運営する、関西国際空港 第1ターミナル 国際線出発エリア内の30箇所に充電スポットを設置いたします。

これまでアンカー・ジャパンはAnkerグループ製品のあるスマートで豊かな暮らしを全ての方に提供していきたいという思いから、タクシーやホテル、飲食店等、生活における様々なシーンで製品を手にとっていただける機会を創出して参りました。今回、さらに多くの方に旅行時にもスマートに機器を充電いただけるよう新たにアンカー・ジャパンとして初となる空港での充電スポットを設置いたします。海外旅行や出張等への出発を控えた方々が気軽にスマートフォンやタブレット端末を急速充電できるスポットをご用意することで、充電切れを心配することなく映画や音楽を機内で楽しんだり、渡航先で機器を使用したりすることが可能になります。

充電スポットには、ケーブルの外装にシリコン素材を採用することで、従来のケーブルにはないしなやかさを実現した絡みにくいケーブル「Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル」を設置します。ケーブルはAnkerの電源タップを内蔵した充電ボックスに接続されており、最大67W出力でスマートフォンやタブレット端末を急速充電することが出来ます。

アンカー・ジャパン株式会社 代表取締役CEO 猿渡歩のコメント：

2024年度は2,500万人を超えるお客様が国際線を利用した、まさに西日本の空の玄関口といえる関西国際空港にて、アンカー・ジャパンとして初となる空港での充電スポットの設置を実現できたことを大変嬉しく思います。空港にたどり着くまで、そしてフライト中でも「充電切れの不安」がないよう、お客様の充電が万全の状態を整え、安心して世界への旅をスタートさせる一助となることを願っております。

関西国際空港に充電スポットを設置（概要）

年間約2,500万人を超える国際線利用者を誇る、西日本の空の玄関口・関西国際空港 第1ターミナル 国際線出発エリア内の30箇所に充電スポットを設置。アンカー・ジャパンとして初の空港での充電スポットの設置となる本取り組みでは、海外旅行や出張等へ出発を控えた方々が気軽にスマートフォンやタブレットを急速充電できるスポットをご用意し、渡航先にて充電切れなくスムーズに機器を使用できるようサポートいたします。

● 充電ボックスの特徴

Ankerの最大67W出力に対応した電源タップを内蔵した什器を設置し、スマートフォンやタブレット等を急速充電できます。

● 充電ケーブルの特徴

ケーブルの外装にシリコン素材を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現した「Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル」を設置。絡みにくく、巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、繰り返しの使用でも安心して充電いただけます。

設置箇所一覧

関西国際空港 国際線出発ゲート前の以下30箇所にて、12月26日（金）に設置予定。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16775/table/616_1_d2ba633da71c5ae3f3a02487e416c116.jpg?v=202512190551 ]

企業情報 | Ankerグループおよびアンカー・ジャパンについて

Ankerグループは「Empowering Smarter Lives」をミッションに、世界No.1モバイル充電ブランド（※）「Anker」、オーディオブランド「Soundcore」、スマートホームブランド「Eufy」等を米国・日本・欧州を中心とした世界100ヶ国以上で展開するハードウェアメーカーです。2011年の創業時より、お客様の声に基づいてスピーディーに製品の開発・改善を行うものづくりを実践し、安心のサービスと高機能・高品質のプロダクトを提案し続けています。

アンカー・ジャパン株式会社（概要）

本社： 〒101-0063東京都千代田区神田淡路町2-101 ワテラスタワー9階

代表者： 代表取締役CEO 猿渡歩

設立： 2013年1月

資本金： 1億6,000万円

TEL： 03-4455-7823（アンカー・ジャパン カスタマーサポート）

事業内容： デジタル製品の開発・製造・販売（Ankerグループの日本法人）

ECサイト： https://www.ankerjapan.com

コーポレートサイト： https://corp.ankerjapan.com/

※出典：ユーロモニターインターナショナル

2020-2024年の小売販売額ベース、2025年6月に実施された調査に基づく。

モバイル充電ブランドは、小売売上の75%以上を携帯電話充電器製品が占めるブランドと定義する。

携帯電話充電器製品には充電器、ワイヤレス充電器、 モバイルバッテリー、充電ケーブルが含まれ、これらの製品は、他の家電機器にも使用可能なものとする。