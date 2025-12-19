スタンド付き片引き巻き取り式Type-Cケーブルを家電量販店で販売開始

株式会社オウルテック

株式会社オウルテック（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：山本哲也）は、スタンド付き片引き巻き取り式（katamaki）USB Type-C to Type-Cケーブルを、家電量販店にて販売開始いたします。

本製品は、必要な長さだけを引き出して使えるkatamaki構造と、デスクに固定できるスタンドを組み合わせることで、日常の充電環境をすっきりと整えることを目指したモデルです。今回の店頭展開により、より多くの方に本製品を知っていただく機会を広げてまいります。

【製品特長】

取り回ししやすい片引きの巻取り式

片方のケーブルだけが伸縮するからリール部分が邪魔にならず、デスク周りや外出先など多くのシーンで活躍します。手のひらに収まるサイズにケーブルを収納できるので持ち運びにも最適。

より使いやすい長さの1.2ｍ

お客様からの「もう少し長くして欲しい」というご要望にお応えして従来の90cmから1.2ｍに延長し、日常の使用シーンに、より一層活躍する長さになりました。ケーブル収納時は従来品とほぼ同サイズの使いやすいサイズです。

スムーズな引き出しで静音性も抜群

ケーブルを引き出す際の抵抗感を少なくすることで、軽い力でするする伸びる感覚とリールのカチカチ音の軽減を実現。電車やバス、オフィスなどの静かな場所でも気にせず使えます。

PD60W高速充電& データ転送に対応

USB Power Delivery（PD）に対応しており、最大60W充電に対応。ハイパワーな充電器と併用すれば、充電時間の短縮が可能です。

温度センサー（PTC）搭載

コネクター部分に温度センサー（PTC）を搭載しているので、万が一異常な発熱が生じた場合も接続機器への電流をストップして過熱を防止します。

付属の固定スタンドで“定位置化”

本体を付属スタンドで固定しておけば、いつもの場所からサッと引き出して使える。デスク上をスッキリ整頓でき、毎日の充電が快適にスムーズに行えます。

安心の1年保証

本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。

【製品仕様】

OWL-CBKRDCC12-WH (ホワイト)

JANコード：4942322049120

■ケーブル全長：

約 1.2m

■コネクタ形状：

USB Type-C (USB-C)(オス) - USB Type-C (USB-C)(オス)

■出力仕様：

最大60W充電対応（20V/3A）、USB PD（Power Delivery）対応

※充電環境により供給される電流値は異なります。

※USB PDで充電を行う場合は、端末や充電器がPD対応であるかをご確認ください。

■製品ページ：

https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_cable/cat_cable-type-c-type-c/cbkrdcc/

株式会社オウルテック

https://www.owltech.co.jp/

神奈川県海老名市に本社を構えるデジタルアクセサリーメーカー。設計・開発・製作・検査などのために必要な設備機器を自社内に備えており、すべてのお客様からのご要望にお応えできるよう、製品の不具合や問題に対応できる検査/試験設備環境を整備しております。変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、メーカーとして培ってきた技術やノウハウを発展・向上させ、安心感のある企業を目指していきます。