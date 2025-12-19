『Football Manager 26』PC版初セール開催中！Jリーグ収録と進化したキャリア設定・監督作成で理想のクラブ運営を体験

株式会社セガ

株式会社セガは、サッカークラブ経営シミュレーション『Football Manager 26』（以下『FM26』）について、本日12月19日（金）よりPC版（Steam、Epic Game Store）の初セールを開催中です。

また、本作より刷新されたキャリア開始時の設定、監督作成システムについてご紹介します。

■『FM26』PC版初セール！

『FM26』PC版（Steam、Epic Game Store）の初のセールを開催中です。各ストアで10%オフとなっています。PC版『FM26』は、リーグ数・データベース規模・プレイ可能国がシリーズ最多となっており、Jリーグのデータベースも収録。本作ならではの奥深いキャリア体験を楽しめます。また、『FM26』ではキャリア期間が無制限のため、自分だけの長期プロジェクトをじっくり進めることができます。ぜひこの機会にお買い求めください。

※セールの終了日は各ストアよりご確認ください。また、タイトル販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします。

■『FM26』の新要素：キャリア開始時の体験を一新

『FM26』では、キャリア開始時の設定フローが大幅に見直され、「クイックスタート」と「詳細設定」の2つの方式から選べるようになりました。プレイヤーは、求めるプレイスタイルに応じて短時間で始めることも、細部まで作り込んだ世界を構築することも可能です。シリーズ最多となるプレイ可能国に加え、女子サッカーリーグや新たな公式ライセンスリーグが導入され、男子・女子のリーグ構成も自由に設定できます。

また、画面設定や移籍モードなど従来の細部設定も強化され、プレイヤーの理想とする「サッカー世界」をより柔軟に作り上げられるようになりました。

■『FM26』の新要素：監督アバターとプロフィール作成の全面刷新

本作では監督作成システムを一新し、外見・経歴・性格まで、監督の個性をより明確に表現できるようになりました。

外見のカスタマイズはプリセットの拡充と高精細なビジュアル強化により、髪型、顔の造形、服装の質感などをより細かく調整可能。服装の組み合わせ自由度も高まり、自分だけの監督像を自然な視点で作り込めます。経歴設定では、選手としての実績に加え、新要素としてコーチングやメディカル、審判経験など“プレイヤー以外の経歴”も選択でき、監督としてのバックグラウンドを多面的に構築できます。これらの選択はスタート時の評判や能力値にも影響し、キャリアの方向性を左右します。

さらに、コーチングスタイルや性格を選ぶことで、監督としての理念や指導方針がゲーム内に具体的に反映されます。これらはキャリアの進行によって変化し、経験に応じて“傾向”が身についたり失われたりするなど、長期にわたる成長と変化を感じられる設計になっています。

■『Football Manager 26』とは

『Football Manager（フットボールマネージャー）』は、セガと英国の開発会社 Sports Interactiveを代表する世界的に人気のシリーズです。2004年に発売された『Football Manager 2005』からシリーズがスタートし、これまでにさまざまな進化を続けています。

自分だけの監督プロフィールとバックストーリーを作成したら、世界中のサッカー大国から憧れのクラブを選び、リアルなサッカーの世界に飛び込んでいきます。地元のセミプロチームから世界有数の名門クラブまで、好きなクラブの全権監督としてチームをさらなる高みに押し上げていくことが目標の“比類なきリアルサッカーのシミュレーションゲーム”です。

【製品概要】

商品名：Football Manager 26（フットボールマネージャー26）

対応機種：PC（Steam/Epic Games Store/Windows）/ Mac

発売日：発売中（2025年11月5日（水） 発売）

希望小売価格：デジタル版 7,264円（税込7,990円）

商品名：Football Manager 26 Console（フットボールマネージャー26コンソール）

対応機種：PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S

発売日：発売中（デジタル版 2025年11月5日（水） 発売 / PS5(R)パッケージ版 2025年12月4日（木） 発売）

希望小売価格：7,264円（税込7,990円）

商品名：Football Manager 26 Touch（フットボールマネージャー26タッチ）

対応機種：Nintendo Switch(TM)

発売日：発売中（2025年12月4日（木）発売）

希望小売価格：パッケージ版・デジタル版 5,445円（税込5,990円）

商品名：Football Manager 26 Touch（フットボールマネージャー26タッチ）

対応機種：

Apple Arcade（※サブスクリプションサービスへの加入が必要）

Apple Arcadeに対応しているiPhone(R), iPad(R), Apple TV(R), Mac(R)

発売日：配信中（2025年11月5日（水） 配信）

希望小売価格：Apple Arcade利用料（月額900円）

商品名：Football Manager 26 Mobile（フットボールマネージャー26モバイル）

対応機種：Netflix（※サブスクリプションサービスへの加入が必要）

発売日：配信中（2025年11月5日（水） 配信）

ジャンル：サッカークラブ経営シミュレーション

プレイ人数：1人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C) Sports Interactive Limited 2025. Published by SEGA.

公式サイト：https://www.footballmanager.com/ja

公式X：https://x.com/fm_japan

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。