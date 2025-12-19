【待望のニューアイテムを初お披露目】最新モデル展示＆お得な特価販売を実施　カスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」に出展

セルスター工業株式会社

2025年 12月

ニュースリリース セルスター工業株式会社

【待望のニューアイテムを初お披露目】最新モデル展示＆お得な特価販売を実施カスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」に出展

自動車関連エレクトロニス製品の開発・製造販売を主業務とするセルスター工業株式会社（本社：神奈川県大和市、代表取締役社長：勝永 直隆）は、2026年1月9日(金）～11日（日）に幕張メッセで開催される世界最大級のカスタムカーと関連製品の展示会「東京オートサロン2026」に出展いたします。

「セルスター工業ブース」

ホール９（北ホール）ブース番号：936

東京オートサロンとは

世界最大級のカスタムカーとチューニングの総合イベントで、国内外のメーカーやショップが最新の技術・パーツ・車両を披露する祭典です。一般ユーザーから業界関係者まで幅広く集まり、新型車の発表、デモカー展示、パフォーマンス、限定商品の販売など、多彩なコンテンツが楽しめる自動車ファン必見のイベントです。

セルスター工業では

待望のニューアイテムを初お披露目

【セーフティレーダー 2026年モデル】

新型取締機NTG-962対応でさらに進化した新商品を先行公開！

ASSURA誕生から20年！過去の製品など歴史を振り返るメモリアル展示も

【ドライブレコーダー 新商品】

前後２カメラスタンダードモデルの他、業務用車両に最適なモデルも発表

【バッテリー充電器 新商品】

多種類のバッテリー充電に対応しデジタルLEDディスプレイ搭載、防塵防水でより使い勝手が向上したDRCシリーズがリニューアル！

弊社がスポンサードしているトヨタモビリティ神奈川 DTEC TEAM MASTER ONE（神奈川トヨタ自動車株式会社）のGR86/BRZ Cup 2025シリーズに参戦し

第４戦で優勝した車両を展示いたします。

http://www.dtec.jp/kt86c/

また、毎年好評のセーフティレーダー＆ドライブレコーダーなどの会場限定大特価販売や、ステッカーなどのグッズ販売も実施いたします。

さらに「オートサロン2026」の出展を記念して“セルスター公式SNS”X（旧twitter）やInstagramにて一般招待券が抽選で当たるプレゼントキャンペーンを実施します。

ぜひご応募していただき、セルスターブースへお越しください。

「オートサロン2026」チケットプレゼント応募はこちらから

セルスターの製品は

日本製・自社工場生産・3年保証

すべてのドライバーに安心と安全をお届けします。

【「東京オートサロン2026」公式サイト】

https://www.tokyoautosalon.jp/2026/

セルスター工業株式会社

https://www.cellstar.co.jp/

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野 7-17-32

TEL：046-273-1100（代表）

FAX：046-273-1106

