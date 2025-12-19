【待望のニューアイテムを初お披露目】最新モデル展示＆お得な特価販売を実施　カスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」に出展

写真拡大 (全9枚)

セルスター工業株式会社





2025年 12月


ニュースリリース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セルスター工業株式会社



【待望のニューアイテムを初お披露目】最新モデル展示＆お得な特価販売を実施カスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」に出展



自動車関連エレクトロニス製品の開発・製造販売を主業務とするセルスター工業株式会社（本社：神奈川県大和市、代表取締役社長：勝永 直隆）は、2026年1月9日(金）～11日（日）に幕張メッセで開催される世界最大級のカスタムカーと関連製品の展示会「東京オートサロン2026」に出展いたします。






「セルスター工業ブース」


ホール９（北ホール）ブース番号：936




東京オートサロンとは


世界最大級のカスタムカーとチューニングの総合イベントで、国内外のメーカーやショップが最新の技術・パーツ・車両を披露する祭典です。一般ユーザーから業界関係者まで幅広く集まり、新型車の発表、デモカー展示、パフォーマンス、限定商品の販売など、多彩なコンテンツが楽しめる自動車ファン必見のイベントです。




セルスター工業では


待望のニューアイテムを初お披露目



【セーフティレーダー 2026年モデル】


新型取締機NTG-962対応でさらに進化した新商品を先行公開！


ASSURA誕生から20年！過去の製品など歴史を振り返るメモリアル展示も





【ドライブレコーダー 新商品】


前後２カメラスタンダードモデルの他、業務用車両に最適なモデルも発表





【バッテリー充電器 新商品】


多種類のバッテリー充電に対応しデジタルLEDディスプレイ搭載、防塵防水でより使い勝手が向上したDRCシリーズがリニューアル！






弊社がスポンサードしているトヨタモビリティ神奈川 DTEC TEAM MASTER ONE（神奈川トヨタ自動車株式会社）のGR86/BRZ Cup 2025シリーズに参戦し


第４戦で優勝した車両を展示いたします。





http://www.dtec.jp/kt86c/





また、毎年好評のセーフティレーダー＆ドライブレコーダーなどの会場限定大特価販売や、ステッカーなどのグッズ販売も実施いたします。





さらに「オートサロン2026」の出展を記念して“セルスター公式SNS”X（旧twitter）やInstagramにて一般招待券が抽選で当たるプレゼントキャンペーンを実施します。


ぜひご応募していただき、セルスターブースへお越しください。



「オートサロン2026」チケットプレゼント応募はこちらから







セルスターの製品は


日本製・自社工場生産・3年保証


すべてのドライバーに安心と安全をお届けします。



【「東京オートサロン2026」公式サイト】


https://www.tokyoautosalon.jp/2026/



セルスター工業株式会社


https://www.cellstar.co.jp/


〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野 7-17-32


TEL：046-273-1100（代表）


FAX：046-273-1106



※本ニュースリリースに記載された内容は掲載現在のものです。その後変更される場合があります。