【待望のニューアイテムを初お披露目】最新モデル展示＆お得な特価販売を実施 カスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」に出展
2025年 12月
ニュースリリース セルスター工業株式会社
【待望のニューアイテムを初お披露目】最新モデル展示＆お得な特価販売を実施カスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」に出展
自動車関連エレクトロニス製品の開発・製造販売を主業務とするセルスター工業株式会社（本社：神奈川県大和市、代表取締役社長：勝永 直隆）は、2026年1月9日(金）～11日（日）に幕張メッセで開催される世界最大級のカスタムカーと関連製品の展示会「東京オートサロン2026」に出展いたします。
「セルスター工業ブース」
ホール９（北ホール）ブース番号：936
東京オートサロンとは
世界最大級のカスタムカーとチューニングの総合イベントで、国内外のメーカーやショップが最新の技術・パーツ・車両を披露する祭典です。一般ユーザーから業界関係者まで幅広く集まり、新型車の発表、デモカー展示、パフォーマンス、限定商品の販売など、多彩なコンテンツが楽しめる自動車ファン必見のイベントです。
セルスター工業では
待望のニューアイテムを初お披露目
【セーフティレーダー 2026年モデル】
新型取締機NTG-962対応でさらに進化した新商品を先行公開！
ASSURA誕生から20年！過去の製品など歴史を振り返るメモリアル展示も
【ドライブレコーダー 新商品】
前後２カメラスタンダードモデルの他、業務用車両に最適なモデルも発表
【バッテリー充電器 新商品】
多種類のバッテリー充電に対応しデジタルLEDディスプレイ搭載、防塵防水でより使い勝手が向上したDRCシリーズがリニューアル！
弊社がスポンサードしているトヨタモビリティ神奈川 DTEC TEAM MASTER ONE（神奈川トヨタ自動車株式会社）のGR86/BRZ Cup 2025シリーズに参戦し
第４戦で優勝した車両を展示いたします。
http://www.dtec.jp/kt86c/
また、毎年好評のセーフティレーダー＆ドライブレコーダーなどの会場限定大特価販売や、ステッカーなどのグッズ販売も実施いたします。
さらに「オートサロン2026」の出展を記念して“セルスター公式SNS”X（旧twitter）やInstagramにて一般招待券が抽選で当たるプレゼントキャンペーンを実施します。
ぜひご応募していただき、セルスターブースへお越しください。
「オートサロン2026」チケットプレゼント応募はこちらから
セルスターの製品は
日本製・自社工場生産・3年保証
すべてのドライバーに安心と安全をお届けします。
【「東京オートサロン2026」公式サイト】
https://www.tokyoautosalon.jp/2026/
セルスター工業株式会社
https://www.cellstar.co.jp/
〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野 7-17-32
TEL：046-273-1100（代表）
FAX：046-273-1106
