超高速100Gigaイーサネット対応、MPOコネクタ付きOM3/ OM4光ファイバケーブルを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、100Gbps対応MPO光ファイバケーブル「HKB-MPO12M3Bシリーズ（OM3）」「HKB-MPO12M4Bシリーズ（OM4）」を発売しました。
1本のケーブルで12芯をまとめて接続でき、省スペースと高効率な配線を実現します。
データセンターや高帯域ネットワークに最適です。
【掲載ページ】
品名：MPO光ファイバケーブル（12芯、B配線）
品番：HKB-MPO12M3Bシリーズ / HKB-MPO12M4Bシリーズ
標準価格：47,630円（税抜き 43,300円）～132,000円（税抜き 120,000円）
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=HKB-MPO12M3B-01
HKB-MPO12M3Bシリーズ（OM3）
HKB-MPO12M3Bシリーズ（OM3）
HKB-MPO12M4Bシリーズ（OM4）
HKB-MPO12M4Bシリーズ（OM4）
高密度配線・高速通信に最適
データセンター主幹線、フロア間配線、サーバールームなど、高密度配線・高速通信が求められる環境に最適な光ファイバケーブルです。
12芯一括接続で省スペース化
1本のケーブルで12芯を一括接続でき、省スペース化・施工時間の短縮を実現します。
Type B構成で40G/100Gに対応
両端の信号をクロス結線するType B構成を採用し、並列伝送システムや40G/100G（SR4など）規格に対応します。
LSZH採用による高い安全性
火災時の煙の発生を抑え、有毒なハロゲンガスを放出しない、LSZH（Low Smoke Zero Halogen：低煙ゼロハロゲン）シースケーブルを採用。
火災時の安全性に配慮したケーブルです。
二重検査とシリアル管理で高信頼性
工場生産時全数検査・出荷前全数検査の二重検査を実施。全ケーブルにシリアル番号を付与し、確実なトレーサビリティを実現します。
------------------------------------------------------------------------------------------------
【関連ページ】
光ファイバケーブル（MPOコネクタ・FCコネクタ他）
https://www.sanwa.co.jp/product/network/hikaricable/fcst.html
サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/HKB-MPO12M3B-01
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/HKB-MPO12M4B-01
■サンワサプライ WEBサイト
https://www.sanwa.co.jp/
■サンワサプライ Instagram
https://www.instagram.com/sanwasupply_official/
■サンワサプライ X
https://twitter.com/sanwainfo
■サンワサプライ Facebook
https://fb.me/SanwaSupplyJP
■YouTube公式チャンネル
http://sanwa.jp/youtube
------------------------------------------------------------------------------------------------
https://prtimes.jp/a/?f=d11495-5722-fcb3133e720a0964723b201a11fafc28.pdf