超高速100Gigaイーサネット対応、MPOコネクタ付きOM3/ OM4光ファイバケーブルを発売

写真拡大 (全10枚)

サンワサプライ株式会社


サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、100Gbps対応MPO光ファイバケーブル「HKB-MPO12M3Bシリーズ（OM3）」「HKB-MPO12M4Bシリーズ（OM4）」を発売しました。


1本のケーブルで12芯をまとめて接続でき、省スペースと高効率な配線を実現します。


データセンターや高帯域ネットワークに最適です。




【掲載ページ】

品名：MPO光ファイバケーブル（12芯、B配線）


品番：HKB-MPO12M3Bシリーズ / HKB-MPO12M4Bシリーズ


標準価格：47,630円（税抜き 43,300円）～132,000円（税抜き 120,000円）


製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=HKB-MPO12M3B-01




HKB-MPO12M3Bシリーズ（OM3）

HKB-MPO12M3Bシリーズ（OM3）


HKB-MPO12M4Bシリーズ（OM4）

HKB-MPO12M4Bシリーズ（OM4）


高密度配線・高速通信に最適

データセンター主幹線、フロア間配線、サーバールームなど、高密度配線・高速通信が求められる環境に最適な光ファイバケーブルです。





12芯一括接続で省スペース化

1本のケーブルで12芯を一括接続でき、省スペース化・施工時間の短縮を実現します。






Type B構成で40G/100Gに対応

両端の信号をクロス結線するType B構成を採用し、並列伝送システムや40G/100G（SR4など）規格に対応します。






LSZH採用による高い安全性

火災時の煙の発生を抑え、有毒なハロゲンガスを放出しない、LSZH（Low Smoke Zero Halogen：低煙ゼロハロゲン）シースケーブルを採用。


火災時の安全性に配慮したケーブルです。






二重検査とシリアル管理で高信頼性

工場生産時全数検査・出荷前全数検査の二重検査を実施。全ケーブルにシリアル番号を付与し、確実なトレーサビリティを実現します。






------------------------------------------------------------------------------------------------


【関連ページ】


光ファイバケーブル（MPOコネクタ・FCコネクタ他）


https://www.sanwa.co.jp/product/network/hikaricable/fcst.html




サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/HKB-MPO12M3B-01


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/HKB-MPO12M4B-01





■サンワサプライ WEBサイト


https://www.sanwa.co.jp/




■サンワサプライ Instagram


https://www.instagram.com/sanwasupply_official/




■サンワサプライ X


https://twitter.com/sanwainfo




■サンワサプライ Facebook


https://fb.me/SanwaSupplyJP




■YouTube公式チャンネル


http://sanwa.jp/youtube


------------------------------------------------------------------------------------------------




https://prtimes.jp/a/?f=d11495-5722-fcb3133e720a0964723b201a11fafc28.pdf