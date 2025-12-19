【アンカー・ジャパン】経済産業省委託のリチウムイオン電池搭載製品の回収に向けた実証実験を開始　埼玉県内のAnker Storeにて他社製品を含む対象製品の回収を実施

アンカー・ジャパン株式会社

アンカー・ジャパンは経済産業省、合同会社デロイトトーマツ、埼玉県、松田産業株式会社、株式会社良品計画の6社共同の実証実験を実施。2025年12月22日（月）から1ヶ月の期間限定で、他社製品を含むリチウムイオン電池を内蔵したモバイルバッテリー、ワイヤレスイヤホンを埼玉県内のAnker Store 3店舗で回収します。

米国・日本・欧州を中心にデジタル関連製品でトップクラスの販売実績を誇るAnkerグループの日本法人、アンカー・ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：猿渡 歩）は、リチウムイオン電池内蔵製品の回収促進を目指し、2025年12月22日（月）より約1ヶ月間、他社製品を含むリチウムイオン電池を内蔵した使用済みのモバイルバッテリー（※）、ワイヤレスイヤホンを回収する実証事業を、埼玉県内のAnker Store 3店舗（Anker Store 越谷レイクタウン / Anker Store Outlet 入間 / Anker Store Outlet ふかや花園）にて実施いたします。

昨今、家電製品等を中心にリチウムイオン電池を使用した製品の導入が拡大しており、これに伴い適切な廃棄への対応が急務となっています。また、リチウムイオン電池には希少鉱物（レアメタル）が使用されており、国としてそれらを回収・再資源化させる意味でも、リチウムイオン電池の回収の重要度が高まっています。特に、リチウムイオン電池を内蔵したモバイルバッテリーは、2026年4月から「指定再資源化製品」に追加され、メーカーおよび輸入販売業者には自主回収・再資源化が義務化される見通しです。

本実証事業は、合同会社デロイトトーマツが経済産業省から受託した「令和７年度 資源自律経済確立産官学連携加速化事業費（小型リチウムイオン蓄電池の資源循環実現に向けた調査分析）」における、リサイクラーと製品製造者の連携によるリチウムイオン電池等回収実証事業の一環として実施されます。アンカー・ジャパンは、株式会社良品計画と共にこの度の実証実験の実施に民間企業として採用され、経済産業省と合同会社デロイトトーマツ、埼玉県、松田産業株式会社などの事業者と連携し、今回の回収事業に取り組みます。

今回、埼玉県内のAnker Store 3店舗（Anker Store 越谷レイクタウン / Anker Store Outlet 入間 / Anker Store Outlet ふかや花園）に、Ankerグループ製品のみに限らず、他社製品を含むリチウムイオン電池を内蔵した製品を回収するためのボックスを設置します。アンカー・ジャパンは、これまで実施していたAnker Store店舗での弊社モバイルバッテリーの回収をさらに加速させ、今回の実証実験を通じて、他社製品を含むリチウムイオン電池搭載製品を回収し、回収およびリサイクル促進に貢献して参ります。

（※）ポータブル電源を除く

実証事業（概要）

アンカー・ジャパンは、株式会社良品計画と共にこの度の実証実験の実施に民間企業として採用され、経済産業省、合同会社デロイトトーマツ、埼玉県、松田産業株式会社の計6社で共同の実証実験を実施いたします。2025年12月22日（月）から2026年1月23日（金）の期間限定で、Ankerグループ製品に加えて他社製品を含むリチウムイオン電池を内蔵した使用済みのモバイルバッテリー、ワイヤレスイヤホンを、埼玉県内のAnker Store 3店舗（Anker Store 越谷レイクタウン / Anker Store Outlet 入間 / Anker Store Outlet ふかや花園）にて回収いたします。

（1）実施期間・店舗

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16775/table/615_1_eddc73036d431ed6622ded091b5e444b.jpg?v=202512190551 ]

（2）主な役割

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16775/table/615_2_23b5df1b0ebacf3bed6a2d74620ce73f.jpg?v=202512190551 ]

（3）対象製品の回収からリサイクルまでの流れ（モバイルバッテリー、ワイヤレスイヤホン）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/16775/table/615_3_8c65418e38e76683029b9e1d75fdfe2d.jpg?v=202512190551 ]

