「公式で申込みの落とし穴？」WiFiストア限定特典のお知らせ！WiFiストア経由で「WiFi革命セット」を申込むと、通常より5,000円増額で最大40,000円キャッシュバックに！12月19日より

株式会社ALL CONNECT（読み：オールコネクト、代表取締役社長：岩井 宏太、本社：福井県福井市）のグループ会社、株式会社Eleven（読み：イレブン、代表取締役：冨田 隆史、本社：福井県福井市）では、各社70以上のインターネット回線プランの中から、お客さまの生活スタイルに最適なインターネットを提案するWiFiストアを運営しています。





WiFiストアでは2025年12月19日より、 WiFiストア経由で「WiFi革命セット」を申し込むと、通常最大35,000円キャッシュバックが5,000円増額され、最大40,000円キャッシュバックでお得になる限定キャンペーンを開始しました。

■WiFi革命セットとは？

ホームルーターとポケット型WiFiのいいとこどりを目指して生まれた誰にでも最適なWiFiで、2台セットがWiFi 1契約分程度の料金だけでご利用できるサービスです。



家でも外でもWiFiを利用している方には大変おすすめです。



2025年5月15日よりホームルーターが新端末のAirターミナル6にアップグレードされ、最大2.7Gbpsの高速通信が可能となりました。

旧端末Airターミナル5の最大通信速度は2.1Gbpsのため、約1.25倍の最大通信速度になっています。

また、「あんしん乗り換え保証」という保証があり、乗り換え時の違約金を最大10万円補填してくれます。

■WiFiストアとは？

WiFiストアは、WiFiに関する情報メディアサイトです。

世の中はたくさんの通信サービス情報で溢れています。

選択肢が多いことはユーザーにとって良いことではありますが、その反面サービスが多すぎて、「自分に合うサービスを選ぶ事が難しい」という声をこれまでたくさん耳にしてきました。

そこでWiFiストアは、皆様のそのような悩みを解決するため、WiFi（WiMAX、ソフトバンク、docomo、auなど）に関する情報を分かりやすい記事にして監修しています。

おすすめのWiFiサービスをランキング形式で発表、各サービスの口コミやレビュー、メリットデメリットをご紹介しています。

また、本リリースでご紹介した「診断コンテンツ」以外でも、WiFiストア限定でお得になるキャンペーンを実施しています。WiFiストアを通して、皆様にぴったりのWiFiが見つかりますと幸いです。



WiFiストアは、こんな方におすすめです！

・今まさにWiFiを探している方

・これから生活環境が変わる方、WiFiの乗り換えを考えている方

・自分に合ったWiFiが分からない方

・固定回線orホームルーターorポケット型WiFiのどれを選べばいいのか分からない方

■会社情報

株式会社Eleven（イレブン）

