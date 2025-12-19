ニセコ東急 グラン・ヒラフ新レストラン「NEST813」に日本初、リゾート施設でのAIセルフレジ実証実験として「VISION CHECK-OUT」を提供

株式会社ファインダーズAIジャパン

株式会社ファインダーズAIジャパン（本社：東京都港区、代表取締役：李 知萊、以下「ファインダーズAIジャパン」）、東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：星野 浩明、以下「東急不動産」）、東急リゾーツ＆ステイ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：粟辻 稔泰、以下「東急リゾーツ＆ステイ」）は、ニセコ東急 グラン・ヒラフに2025年12月に開業する新レストラン「NEST813」において、画像認識AIセルフレジ「VISION CHECK-OUT」を提供し、実証実験を開始いたします。

「NEST813」に設置された2台の「VISION CHECK-OUT」

本実証実験では、ファインダーズAIが提供する画像認識AIセルフレジ「VISION CHECK-OUT」を活用し、会計業務の効率化による回転率向上と、スタッフが接客など付加価値の高い業務に専念できる環境づくりを目指します。

【 ニセコから発信するスマートリゾート体験 】

ニセコエリアは、世界各国から「JAPOW（Japan+Powder+Snowの造語）」を求めたお客様の増加、また雄大な自然環境や四季折々の美しい景観、多様な文化が交差する国際的リゾートとして、近年ますます注目を集めています。一方で昨今の社会環境変化により、人手不足は深刻化しており、より効率的かつ快適なサービスの提供が求められています。グラン・ヒラフではこうした課題解決を解決するため、新しい技術やサービスを導入し、すべての来場者に特別な体験価値の提供を目指してします。「NEST813」では、有人・無人の利点を融合した先端的なAIセルフレジ「VISION CHECK-OUT」を導入し、スムーズな決済を実現することで、食事や滞在を心ゆくまで楽しめる環境を整えてまいります。

■ 次世代型AIセルフレジ「VISION CHECK-OUT」について

画像認識AIセルフレジ「VISION CHECK-OUT」は、Fainders.AIが開発した日本初360度型画像認識AIセルフレジです。バーコードやRFIDスキャンの必要がなく、商品を台に載せるだけで７台のステレオカメラが360度から商品を認識し、高精度なAI画像認識によって約99%以上の確度で品目を判別。約10秒で精算が完了し、一度に複数商品でも迅速に決済できるなど、従来のセルフレジに比べて利便性・快適性が大きく向上しています。また、機械操作に不慣れな方でもシンプルな操作でストレスなくご利用いただけるほか、混雑時の待ち時間短縮、従業員の業務負荷軽減にも寄与します。本実証実験では、お客様の利用状況やフィードバックをもとにサービス改善を図り、国際的マウンテンリゾートにふさわしい“新しいおもてなし”の実現を目指します。

■事業パートナーについて

東急不動産株式会社

東急不動産は、東急不動産ホールディングス株式会社の中核企業として渋谷に拠点を有する総合デベロッパーです。東急不動産ホールディングス株式会社が2021年 5 月に発表したグループ指針となる長期ビジョン「GROUP VISION2030」と2025年5月に発表した「中期経営計画2030」の実現に向け、多様なソリューションメニューに基づく豊富な実績や、幅広い事業領域を活かしたグループ連携、パートナーとの共創により、ありたい姿である「価値を創造し続ける企業グループへ」の実現を目指しています。都市事業、住宅事業、インフラ・インダストリー事業、ウェルネス事業、海外事業などを幅広く展開しており、長期経営方針のテーマとして「環境経営」を掲げ、社会に貢献する不動産会社として、都心だけでなく地方での事業展開にも注力しています。

東急リゾーツ＆ステイ株式会社

東急リゾーツ＆ステイは、東急ステイや東急ハーヴェストクラブをはじめ、ホテル・ゴルフ・スキー・EC事業など、全国に広がる運営施設を展開しています。1960年代から別荘管理やゴルフ場の運営を手がけ、1980年代にはスキー場の運営や東急ハーヴェストクラブの運営受託を開始。1990年代には「東急ステイ」を立ち上げるなど、長年にわたり多彩な施設運営を行ってきました。現在、当社が運営する施設では国内のみならず世界中から多くのお客様を受け入れており、年間利用者数は約680万人にのぼります。

こうした実績とノウハウ、地域・行政・お取引先との長期的な関係構築や新たなことへの挑戦する姿勢を強みとして、出会うすべての人へ日本各地の魅力を伝え、”楽しい”を提供していくことを目指しています。

株式会社ファインダーズAIジャパン(親会社：Fainders.AI Inc. (韓国）)

ファインダーズAIは、画像認識AIを活用したリテールソリューションを提供するテクノロジー企業です。2020年にサムスン出身のエンジニアたちによって韓国・ソウルで創業され、AI無人店舗とAIセルフレジの開発・運用を通じて高度な技術基盤を築き、アジア各国へ事業を拡大してきました。2025年には日本法人を設立。日本の省人化と業務効率化のニーズに応えるべく、AIセルフレジ「VISION CHECK-OUT」を中心としたソリューションを展開し、スタッフがより価値ある業務に専念できる環境づくりと、来店者に新たな購買体験をもたらす取り組みを進めています。

株式会社ファインダーズAIジャパン (親会社：Fainders.AI Inc. (韓国）)

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル 7階

設立：2025年

代表取締役：李 知萊

事業内容：画像認識AI技術を活用した小売ソリューションの開発・提供

製品・サービス：画像認識AIセルフレジ「VISION CHECK-OUT」、AI無人店舗「WALK THROUGH」

公式サイト：https://fainders.ai/jp

■ お問い合わせ先

<プレスリリース及びソリューションに関するお問い合わせ>

Email: contact_jp@fainders.ai