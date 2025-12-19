MSI、MEG GODLIKEマザーボード 10周年を記念した数量限定生産の特別モデル「MEG X870E GODLIKE X EDITION」を発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、最新のAMD Ryzen(TM) 9000シリーズプロセッサー対応のX870Eチップセット搭載マザーボード「MEG X870E GODLIKE X EDITION」を、2025年12月24日（水）より発売いたします。価格は税込259,980円です。本製品は数量限定生産モデルのため、再生産の予定はございません。ぜひ、この機会をお見逃しなく！

【MEG X870E GODLIKE X EDITION】 税込259,980円

■製品URL：https://jp.msi.com/Motherboard/MEG-X870E-GODLIKE-X-EDITION

【MEG X870E GODLIKE X EDITIONの主な特徴】

- 10周年モデル限定の意匠を凝らした数量限定生産モデル- M.2 Shield Frozrには1~1000までのいずれかのシリアルナンバー入り- シリアルナンバー入りのM.2 Shield Frozrを美しく飾ることができるコレクターズスタンド付き- ブラックラッキー君ぬいぐるみをはじめとした本モデル限定デザインの付属品を同梱- 大容量64MB BIOS ROM搭載により、将来の最新AM5 CPUへの完全な互換性を確保- 3.99インチEZ DASHBOARDにより、簡単にシステムモニタリングやトラブルシューティングを実行可能- 背面コネクタ(PZ)シリーズからインスピレーションを受けた、簡単ケーブルマネジメント機能「EZ LINK」を搭載

「MEG X870E GODLIKE X EDITION」は、最先端の機能を詰め込んだMSIが誇るフラッグシップシリーズ「GODLIKE」の10周年を記念した数量限定生産の特別モデルです。マザーボード本体だけでなく、付属品までも本モデル限定デザインとなっており、「GODLIKE」の10年の歴史と進化を体現した、まさにコレクターズアイテムです。

本モデルは、24+2+1フェーズ 110A SPSの強靭な電源回路とウェーブフィンヒートシンク+クロスヒートパイプによりCPU性能を最大限まで引き出すだけでなく、デュアルPCIe 5.0スロット、M.2 Gen5、USB4といった超高速インターフェース、さらにリアルタイム情報を提供する3.99インチのDynamic Dashboard IIIや10G/5GデュアルLANなど、未来を見据えた最高峰の機能を搭載しています。

