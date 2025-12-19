ECサイト構築サービス SHOPLINE、日本決済代行大手 ペイジェントと提携

SHOPLINE Japan株式会社

SHOPLINE Japan株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 大山廣貴、以下「SHOPLINE」）は、決済代行サービスを提供する株式会社ペイジェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 鈴木淳一、以下「ペイジェント」）と提携し、SHOPLINEを利用するマーチャントがペイジェントの決済代行サービスを利用できる新たな決済連携を2025年11月より開始いたします。

今回の提携により、SHOPLINE導入マーチャントは、クレジットカード決済手数料2.95%～という高いコスト競争力に加え、株式会社NTTデータと三菱UFJニコス株式会社の合弁会社であり、国内トップクラスの信頼性を誇るペイジェントの決済インフラを、より安心・安全な環境で利用できるようになります。

■ 提携の背景

日本国内のEC市場では、キャッシュレス決済比率が急速に高まり、クレジットカードに加え、特にQRコード決済の需要も拡大しています。

SHOPLINEは、越境ECから国内D2Cまで幅広く対応するEC構築プラットフォームとして、マーチャントの「運用効率」と「収益性」の両立を目指しています。

今回の提携により、SHOPLINEは「決済コストの最適化」と「信頼性の高いインフラ提供」を同時に実現するため、国内決済代行大手のペイジェントと提携いたしました。



■ 本提携による主なメリット

1. 競争力のある手数料体系の実現（クレジットカード決済手数料 2.95％～）

SHOPLINEプレミアムプランでは、クレジットカード決済手数料を本提携による特別な決済手数料（2.95％～）で提供します。マーチャントのコスト削減と利益率向上を強力に支援します。

2. 国内最高水準の信頼性を持つ決済インフラの提供

国内大手EC事業者や公的機関でも採用される高いセキュリティと安定稼働により、購入完了率・顧客満足度の向上に貢献します。

3. クレジットカード・QRコード決済へのワンストップ対応

国内の主要キャッシュレス決済を管理画面からスムーズに一括導入でき、販売機会の損失を防ぎます。

4. 導入から運用までの一貫したサポート体制

ペイジェントの全国的な営業体制（NTTデータ・三菱UFJニコスのネットワークを含む）とSHOPLINEのサポート体制を連携し、マーチャントの導入から運用までをスムーズに支援します。

■ 提携内容の概要

- 開始時期：2025年12月（予定）

- 対象：SHOPLINEを利用する国内マーチャント

- 主な提携内容：

- SHOPLINE管理画面内からペイジェント決済サービスの申込・設定が可能

- SHOPLINEおよびペイジェントによる導入・運用サポート体制を整備

- 提供プラン：

-クレジットカード決済手数料：2.95％～（SHOPLINEプレミアムプラン適用時）

-対応決済種別：クレジットカード、QRコード決済など

【各社コメント】

SHOPLINE Japan株式会社 代表取締役 大山 廣貴：

「ペイジェント様との提携により、SHOPLINEマーチャントの皆様はより信頼性が高く、コスト競争力のある決済環境を利用できるようになります。私たちは、EC事業者様の成長を支える“最も現場に強いプラットフォーム”として、引き続きサービス拡充に取り組んでまいります。」



株式会社ペイジェント 代表取締役社長 鈴木淳一：

「ペイジェントは、NTTデータと三菱UFJニコスの合弁会社として、高品質かつ安定した決済サービスを提供してまいりました。今回のSHOPLINE様との提携を通じて、EC事業者様により安心・安全なキャッシュレス決済環境をお届けできることを嬉しく思います。」





【会社概要】

SHOPLINE Japan株式会社

所在地：東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル

代表取締役：大山 廣貴

URL：https://jp.shopline.com

(https://jp.shopline.com)

株式会社ペイジェント

所在地：東京都渋谷区円山町19-1 渋谷プライムプラザ

代表取締役社長： 鈴木淳一

URL：https://www.paygent.co.jp