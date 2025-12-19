ヤマダオリジナル調理家電シリーズ「COOFE」誕生　第一弾「17L電子レンジ」発売！

株式会社 ヤマダホールディングス

株式会社ヤマダホールディングス（本社：群馬県高崎市、代表取締役会長 兼 CEO：山田 昇、以下、ヤマダホールディングス）は、2025年12月25日（木）に、オリジナル調理家電シリーズ「COOFE(クーフェ)」を展開し、その第一弾として17L電子レンジを全国のヤマダデンキ店舗（一部店舗を除く）およびヤマダウェブコム（ECサイト）にて発売いたします。

■ヤマダオリジナル調理家電シリーズ「COOFE（クーフェ）」

ヤマダホールディングスは、最も多くのお客様と店舗での接点を持つ家電専門店として、お客様のニーズに応えるヤマダオリジナルモデルの開発に取り組んでいます。今回新たに、機能・価格・品質にこだわった調理家電シリーズ「COOFE（クーフェ）」を展開します。「COOFE」は、「COOK（料理）」と「LIFE（生活）」を掛け合わせ、毎日の料理を通して暮らし全体を心地よくすることを目指したブランド名です。

その第一弾として、ヘルツフリー・3年保証で長期間お使いいただける17L電子レンジを発売します。

■製品の特長

1. 全国どこでも使える、ヘルツフリー

50Hzと60Hzの両方に対応しているため、お住まいの地域が変わってもそのままお使いいただけます。

※50Hzは最大500W、60Hzは最大600W出力となります。

2. いつものあたためが自動調理で使いやすい

よく使う「ごはん」「冷凍ごはん」「コーヒー」「ミルク」のあたためを自動メニューキーで簡単操作。また、クイックスタートキーで30秒単位の加熱設定ができます。

※クイックスタートは最長5分まで設定できます。

3. 外して洗えるターンテーブル

食品を回してさまざまな角度からあたためができるターンテーブル方式を採用しています。

ターンテーブルは外してお手入れが可能です。

4. 設定時間、残時間がわかるタイマー表示

白色発光の表示部で、設定時間や加熱時の残時間を確認しながら調理できます。

5. 消音・チャイルドロック機能

操作音の消音機能と、操作パネルの誤作動を防ぐチャイルドロック機能を搭載しています。

使用環境に合わせて便利かつ安全にお使いいただけます。

6. 選べる2色

インテリアに合わせて選べる白・黒の2色をラインアップしています。

7. 安心の3年保証

安心して長期間ご使用いただけるよう、本体保証を3年としています。

【製品仕様】

型番 ：YMW17TN

定格電圧 ：AC 100V

定格周波数 ：50/60Hz

定格消費電力 ：50Hz：850W 60Hz：1150W

定格高周波出力 ：50Hz：500W 60Hz：600W

外形寸法 ：約W455×D313（350※）×H263mm

※ドア取っ手を含む奥行き寸法

加熱室有効寸法 ：約W300×D280×H175mm

庫内容量 ：17L

ターンテーブル直径 ：245mm

質量（重量） ：約11.4kg

電源コード長 ：約1.4m

年間消費電力量 ：60.0kWh/年

付属品 ：丸皿、回転ローラー、丸皿受け

価格 ：12,800円（税抜）/14,080円（税込）

製品詳細はヤマダウェブコムをご参照ください。

ヤマダウェブコム： https://www.yamada-denkiweb.com/433165024/