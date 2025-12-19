ネオジャパン、『desknet′s NEO』と『AppSuite』が「ITトレンド 年間ランキング2025」カテゴリー急上昇部門でそれぞれ1位を獲得

株式会社ネオジャパン

株式会社ネオジャパン（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：齋藤 晶議）は、株式会社Innovation & Co.（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：幸 哲史）が運営する法人向けIT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」において、「ITトレンド年間ランキング2025」の「【急上昇】グループウェア 」部門と「【急上昇】ノーコード・ローコード開発」部門においてそれぞれ第1位を受賞したことをお知らせいたします。




■受賞製品


部門：【急上昇】グループウェア部門　　　　　　　第1位　「desknet's NEO」


部門：【急上昇】ノーコード・ローコード開発部門　第1位　「AppSuite」



■【ITトレンド 年間ランキング2025】


2025年、ITトレンドでユーザーから最もお問い合わせが多かった製品を発表する「ITトレンド 年間ランキング2025」。 最も支持されたIT製品はどの製品か、各カテゴリー毎に紹介しています。


※ランキング結果は2025年1月1日～11月30日までの期間の資料請求数をもとに集計しています。


https://it-trend.jp/award/2025



日頃から弊社製品をご愛顧いただいているお客さまのお声が、今回の受賞につながったことに心より感謝申し上げます。



今後もネオジャパンは、お客さまのニーズに合った商品開発・改善と、技術力を活かした先進的な取り組みで、より多くの方にご満足いただける製品開発とサービスを提供してまいります。



【desknet's NEOについて】


組織の情報共有とコミュニケーションの改善、業務効率化に役立つ多彩なアプリケーションを搭載したグループウェアです。ノーコードによる業務アプリ作成機能で活用範囲を無限に広げられることから、働き方改革・テレワーク・DX推進などを目的に、中小・大企業から自治体・官公庁まで、あらゆる業種・規模の組織や団体が活用しています。1999年の市場参入から、2025年5月時点で530万ユーザー以上の販売実績※を誇り、「機能性の高さ」と「使いやすさ」が評価されています。※クラウド版契約ユーザー数とパッケージ版販売累計ユーザー数の合計


製品サイトURL：https://www.desknets.com/







【AppSuiteについて】


紙やFAX、メール、表計算ソフトなどで行われている非効率な業務処理・管理を、マウス操作で誰でも簡単にウェブシステム化できる業務アプリ作成ツールです。豊富なテンプレートをもとに、自社の業務に合わせてカスタマイズして利用もできます。「AppSuite」で作ったアプリはグループウェア「desknet's NEO」の一機能として動作。システム設計から構築・運用まで、現場主導での業務改善を実現します。


製品サイトURL：https://www.desknets.com/neo/appsuite/







【ネオジャパン 会社概要】


会社名　： 株式会社ネオジャパン（コード：3921、東証プライム市場）


代表者　： 代表取締役社長　齋藤 晶議


所在地　： 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー10F


営業所　： 大阪、名古屋、福岡


設立　　： 1992年2月


URL　 ： https://www.neo.co.jp/



