誰もが安全に暗号資産を学び、使える世界を作る「Crypto College」が、FiNANCiEにて関東・関西・東海・東北・北陸の全国五地域でコミュニティを一挙公開！

株式会社フィナンシェ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：國光 宏尚）は、安心・安全な暗号資産の学習環境を提供する「Crypto College」（運営：株式会社スマートリレーション）が、関東・関西・東海・東北・北陸の全国五地域にて公式コミュニティを立ち上げ、本日よりFiNANCiEにて公開したことをお知らせいたします。

【概要】

2021年より暗号資産に特化した学習情報を提供し続けてきた「Crypto College」（運営：株式会社スマートリレーション）は、Web3時代のトークンプラットフォーム「FiNANCiE」にて、地域ごとの認定パートナーを中心とした公式コミュニティを、全国５つの地域で同時にスタートさせました。本日より各コミュニティが公開となり、認定パートナーによるサポート体制の構築とともに、トークン発行型ファンディング（※）に向けたプロジェクトが本格始動いたします。

※ファンディングの実施時期や詳細につきましては、各コミュニティ内のお知らせにて順次発表予定です。

- Crypto College 関東：https://financie.jp/users/CCkanto- Crypto College 関西：https://financie.jp/users/CCkansai- Crypto College 東北：https://financie.jp/users/CCtohoku- Crypto College 東海：https://financie.jp/users/CCtokai- Crypto College 北陸：https://financie.jp/users/CChokuriku■Crypto Collegeとは？

Crypto Collegeは、2021年8月より暗号資産に特化したメールマガジン配信サービスとしてスタートしました。 創設以来、週5回のペースで最新の暗号資産ニュースや市場動向、世界のブロックチェーン・Web3関連の情報をリサーチし、情報の鮮度・正確性を重視しながら、初心者から上級者まで「正しい知識を継続的に学べる場」として支持を集めています。

■プロジェクトの目的：全国に「安心して学べる環境」を

今回、日本全国に「安心して暗号資産を学べる環境」を広げるため、各地域ごとに「認定パートナー制度」を導入いたしました。

認定パートナーは、各地域において以下の役割を担い、対面とオンラインの両面でサポートを行います。

- 初心者のウォレット作成・入金・ネットワーク切り替えなどの対面サポート- 詐欺対策・安全な資産管理に関するレクチャー- 地域ごとの学習会やミートアップの企画- 同地域のメンバーの質問窓口として機能- 暗号資産の健全な普及と教育の促進■認定パートナーからのメッセージ

Crypto Collegeでは、2021年8月の創設以来、常に最新の情報を提供し続けてきました。 私たちがこの認定パートナー制度を展開するのは、暗号資産を「正しく・安全に」学べる環境が、ネット上だけでなく「地域」にも必要だと強く感じたからです。

これから各都市において、ウォレット作成のサポートや基礎教育、詐欺・リスク対策の相談、そして地域の勉強会やオフ会の開催など、皆さまが暗号資産ライフを安心して始められるよう、全力でサポートいたします。

どうぞお気軽にご相談ください。そして、このFiNANCiEコミュニティ内でも気軽にコメント・交流いただければ嬉しいです。今後ともよろしくお願いいたします。

■株式会社スマートリレーションについて

＜運営会社＞

会社名 株式会社スマートリレーション

設立 2023年4月

本社所在地 東京都港区麻布十番1丁目5番26号 麻布シティマンション303号室

代表取締役 佐野 気理

■株式会社フィナンシェについて

フィナンシェは、トークンを活用した共創型コミュニティプラットフォーム「FiNANCiE」をはじめ、NFTの企画・発行支援事業、IEO支援事業などトークンを活用したエコシステムおよびコミュニティの形成を支援する事業を展開しています。現在、400以上ものスポーツチームやエンタメプロジェクト、個人などのトークンの発行・販売、企画・運用実績を有しており、トークンエコシステムの形成・拡張を一気通貫で支援する国内唯一のWeb3プラットフォームの確立を目指しています。

会社名 株式会社フィナンシェ

代表者 國光 宏尚

設立日 2019年1月

所在地 東京都渋谷区桜丘町26-1セルリアンタワー15F

お問い合わせ先 https://www.corp.financie.jp/contact