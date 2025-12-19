Ｓｋｙ株式会社が「大阪府行政AIエージェントコンソーシアム」に参画

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は、大阪府におけるスマートシティの実現に向けて、新たに設立される「大阪府行政AIエージェントコンソーシアム」に参画します。

AIエージェントを活用して行政業務の効率化を図ることで、府民サービスの充実や行政サービスの高度化の取り組みを支援いたします。

■大阪府行政AIエージェントコンソーシアムとは

全国をけん引する「大阪モデルのスマートシティの実現」に向けた取り組みを推進してきた大阪府が、AIエージェント分野の現状を調査・分析し、今後の展開可能性について具体化を図るための取り組みとして新たに設立するのが「大阪府行政AIエージェントコンソーシアム」です。

■設立式について

詳細は大阪府報道発表資料をご覧ください。

https://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/fumin/o060020/prs_50857.html

■Ｓｋｙ株式会社の概要

Ｓｋｙ株式会社は、業務系システム開発をはじめ、自動車やデジタル複合機などの製品に組み込まれるソフトウェアの開発や検証業務に携わっています。AI・画像認識技術など、先進技術を活用したソリューションも開発・提供しており、ご提案から保守までシステム構築を一貫してサポートするSI事業も展開しています。また、自治体や民間企業向けの情報漏洩対策ソフトウェアや営業名刺管理サービス、文教市場向けのICT活用教育を支援するソフトウェアなど、自社商品の企画・開発・サポートおよびICT環境整備なども行っており、幅広い分野でソフトウェア技術を提供しています。

Ｓｋｙ株式会社 Webサイト

https://www.skygroup.jp/

