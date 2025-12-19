「大和インターネットIR表彰2025」において3年連続で「優秀賞」を受賞

株式会社JVCケンウッド

株式会社JVCケンウッドは、大和インベスター・リレーションズ株式会社（以下、「大和IR」）が主催する「大和インターネットIR表彰2025」において、3年連続で「優秀賞」を受賞しました。また同表彰の部門賞として、「サステナビリティ部門」において当社初となる「優秀賞」も受賞しています。

「大和インターネットIR表彰」は、大和IRの“企業IRはインターネットに包摂される”という「5T&C※」の考え方のもと、上場企業のIRサイトを独自の基準で採点・評価し、特に優秀なIRサイトを構築し、情報開示ならびにコミュニケーション活動で有効に活用している企業を選定するものです。今年度は、上場企業4,122社のうち158社（最優秀賞8社、優秀賞19社、優良賞131社）が受賞企業として選定されました。

※Timely（適時性）、Transparent（透明性）、Traceable（追跡可能性）、Trustworthy（信頼性）、Total（包括性）＋Communication（双方向性）

今年度の評価においては、統合報告が進展する中、開示情報の深化や昨今におけるIRサイトのトレンドなどを考慮し、採点項目の見直しが行われましたが、当社は総合評価点80点以上の企業から選定される「優秀賞」を3年連続で受賞しました。

また、「大和インターネットIR表彰2025」受賞企業の158社を対象に、サステナビリティサイトを6つの大項目（「トップページ」「全体方針」「環境」「社会」「ガバナンス」「サポート」）で審査する「サステナビリティ部門」において、24社（最優秀賞3社、優秀賞21社）が受賞企業として選定され、中でも当社は初めてとなる「優秀賞」を受賞しました。

当社は今後も、「資本コストや株価を意識した経営の実現」に向けて、当社公式ホームページ内のIR情報をはじめとする企業情報のさらなる充実と適切な情報開示を図り、より多くの株主・投資家の皆さまに当社への理解を深めていただけるよう取り組んでいきます。

・JVCケンウッド公式ホームページ 株主・投資家情報サイト：

https://www.jvckenwood.com/jp/ir.html

・関連ニュースリリース：大和IR「大和インターネットIR表彰2025」

https://www.daiwair.co.jp/news/internet_IR2025.html

当社リリースURL：https://www.jvckenwood.com/jp/press/2025/1219-01/