【新サービス】保育・教育・療育施設向け人員配置ICT 「KatagrMaエンゲージ」を正式リリース

株式会社カタグルマ

株式会社カタグルマ（本社：東京都千代田区、代表取締役：大嶽 広展）は、保育・教育・療育施設向け人員配置ICT 「KatagrMaエンゲージ」を12月18日より正式リリースいたしました。

詳細URL：https://service.katagrma.jp/engage(https://service.katagrma.jp/engage)

◆ 開発の背景：Excelや紙ベースでの配置検討に限界を迎える保育現場

現在、保育士の有効求人倍率は全職種平均の約3倍にあたる3.7倍を超え、深刻な人材難が続いています。また、女性職員比率が高い業界特性上、産休・育休による休職や、精神的不調による離脱も少なくありません。一方で、園経営においては「4歳以上児配置改善加算」や「処遇改善等加算」など制度が複雑化しており、「どの園に・誰を・どう配置すれば、法令を守りつつ加算を最大化できるか」という判断が極めて難しくなっています。

多くの法人では、これらをExcelや紙で管理し、資格・経験年数・相性・本人の希望などを考慮しながら、膨大な時間をかけて配置検討を行っています。これは本部・園長の長時間労働の要因となるだけでなく、計算ミスによる加算の取りこぼしリスクも招いています。

こうした課題を解決するため、職員の「意向」を汲み取りながら、データに基づいた「適正配置」を瞬時にシミュレーションできる「KatagrMaエンゲージ」を開発いたしました。

◆ 「KatagrMaエンゲージ」3つの特徴

１．職員の意向・面談記録を一元管理し、配置検討に反映できる

勤務継続・退職・休職・異動希望などの意向調査と、必要な面談記録をシステム上でまとめて管理できます。

収集した情報を配置検討へ反映させることで、判断に必要な情報の整理と共有がスムーズになります。

２．法定配置基準・加配加算・研修修了状況を自動チェックできる

作成した配置案に対し、

・法定配置基準の過不足

・加配加算の要件

・キャリアアップ研修（区分3）の対象人数

を自動で判定します。

複数条件の確認作業を効率化し、抜け漏れを防ぎます。

３．複数園の配置案を比較しながら、直感的に配置を作成できる

職員をドラッグ＆ドロップで移動し、複数園・複数クラスの配置を横並びで比較できます。

異動時の通勤時間の変化も自動算出されるため、職員の状況に配慮した配置検討が可能です。

◆ 「KatagrMa人財育成」「KatagrMa人事評価」との連携で、ミスマッチゼロの組織へ

「KatagrMaエンゲージ」は、既存シリーズである「KatagrMa人財育成」や「KatagrMa人事評価」とあわせて活用することでも、その真価を発揮します。「KatagrMa人財育成」による面談・自己評価・研修履歴などの「育成」の記録、「KatagrMa人事評価」による評価シート・評価結果・等級・報酬などの「評価」のデータを背景情報として活かしながら、「KatagrMaエンゲージ」による配置検討を行うことができます。

◆ 弊社代表取締役 大嶽 広展によるコメント

いま、保育業界はかつてない人材難に直面しており、『採用したい時に採用できる』状況ではなくなっています。それに加え、制度改正により複雑化する配置基準への対応は、もはや感覚や経験、そしてExcelでの管理だけでは限界を迎えています。

私たちは、『KatagrMaエンゲージ』を通じて、データに基づき効率的かつ公正な配置を可能にする仕組みこそが、これからの園経営の生命線になると確信しています。

本サービスが、複雑な業務に追われる経営者・園長の皆様の一助となり、『人材不足でも揺らがない園運営』の実現、ひいては先生方が安心して保育に向き合える環境づくりにつながることを願ってやみません。

◆会社概要

会社名：株式会社カタグルマ

事業内容：保育・教育関連業界のSaas企画・開発・販売

所在地：東京都千代田区神田岩本町4番地9 トゥルム神田4階

※2025年1月より移転

代表者名：大嶽広展

従業員数：29名（業務委託・アルバイト含む）

資本金：3,500万円（資本準備金含む）

URL： https://katagrma.jp/