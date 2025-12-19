川田工業株式会社が「Kencopa工程AIエージェント」β版を導入

株式会社KENCOPA

建設現場の省人化・自動化に挑む株式会社KENCOPA（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：安村 荘佑、以下 KENCOPA）は、川田工業株式会社（本社：東京都北区、代表取締役社長：川田 忠裕、以下 川田工業）において、当社が開発する建設業務特化型AIエージェント「Kencopa工程AIエージェント」β版の導入が開始されたことをお知らせします。

導入の背景

川田工業様では、工程表の作成が担当者の専門性や経験に大きく依存しやすく、特に見積段階では利用できる情報が限られることから、工程検討に多くの時間と労力を要するという課題を抱えていました。加えて、計画図、計画工程、実施設計図書、総合工程表といった工程情報が段階ごとに分断され、十分にデータとして蓄積・再活用できていない状況が続いていました。

こうした課題を背景に、設計図書などの既存資料から工程表の叩き台を自動生成できる点や、AIの推論過程を可視化することで工程検討の根拠を確認・レビューできる点を評価いただき、当社「Kencopa工程AIエージェント」β版の導入を決定いただきました。今後は、AIを活用した工程検討の高度化と業務効率化・省人化の実現に向け、KENCOPAと川田工業様が連携しながら取り組みを推進してまいります。

KENCOPAとの取り組み概要

Kencopa工程AIエージェント」は、工程表作成・実施工程運用をAIが支援する“業務特化型AIエージェント”です。設計図書（図面・仕様書・見積調書）をアップロードするだけで、自社歩掛を学習したAIが工程案を生成。蓄積される設計・工程データにより、省人化と技術継承を同時に実現します。川田工業様ではβ版の活用を通じ、以下の効果を目指しています。

川田工業株式会社 建築事業部 事業推進室 主任 五十嵐透 様からのコメント

- 見積もり段階における工程検討の高度化・迅速化- 計画工程と実施工程をつなぐ一貫した工程検討- 過去工事・歩掛データを活かした社内ナレッジの蓄積- 若手教育・技術継承の強化KENCOPAは引き続き、川田工業様とともに建設現場の生産性向上モデルの構築に取り組みます。

このたび、株式会社KENCOPA様と工程生成AIβ版導入に取り組む運びとなりました。

建設業界は人手不足が顕著であり、先達の技術を余さず伝承させていくことは非常に重要な課題の一つです。弊社は、工期はお客様に提供する重要な価値の一つであると考えておりますが、その価値を実現するために必要な工程の検討は、現場での経験や知識が必要となるため、脱属人化や効率化が重要と捉えております。倉庫や工場など用途に特化した建物の設計施工を続けてきた弊社は、生成AIへの学習効率が非常に高いと考えており、今回のβ版利用では、現場での実運用まで考慮して、脱属人化や効率化の糸口が見つかることを期待しております。

川田工業株式会社 会社概要

会社名: 川田工業株式会社

所在地: 東京都北区滝野川1丁目3番11号

創業: 1922年

事業内容: 土木工事、建築工事、舗装工事、その他建設関連業務

URL: https://www.kawada.co.jp

Kencopa工程AIエージェントについて

「Kencopa工程AIエージェント」は、業務特化型AIエージェントとして、工程表作成・実施工程運用にかかる時間の短縮のみならず、活用の中で自動で蓄積される設計図書と工程データを合わせた会社独自ナレッジデータベースの蓄積により、省人化と技術継承を同時で実現します。

設計図書 (図面、仕様書、見積調書)をアップロードするだけで、自社歩掛を学習したAIが工程表を対話生成します(特許申請中)。AIが生成した工程表をたたき台に、そのままアプリ上で編集、特定フォーマットでの出力が可能です。開発にあたっては、最先端のAI知見と現場経験を有するメンバー、及び、ゼネコン現役所長らが結集し、フィードバック・改善を繰り返しながら開発しております。

Kencopa工程AIエージェント サービスサイトURL：https://kencopa.com/service-azuchi-3

お問い合わせ: https://kencopa.com/contact

■特徴機能 (一部機能において特許申請中)

AIシミュレーション

これまで人力では実現しなかった、複数プランでのAIシミュレーションを提供。工期優先型、歩掛優先型、並行工程型といった様々な条件に基づく工程表を生成、比較検討に活用。

類似工事AI検索

新規工事を作成する際に、アップロードされた設計図書と、独自の検索手法にに基づき類似度の高い過去工事データを提案

AIアシスタント

実施工程作成・運用において個別工事に応じてAIが工程、品質、安全に関する内容をアドバイス。チャットベースで工程表を操作、詳細化することも可能となり、細かい工程の作成・修正作業から解放

その他: 実施工程作成機能、自由な描画スタイル、任意のフォーマットでのPDF出力機能、過去工事・歩掛の自動蓄積・分析機能、実績入力機能 (出来高曲線、イナズマ線)、他

※上記記載の内容は、一部製品版提供予定機能を含みます。

現在、一部のゼネコン様に限定しβ版利用が進んでいます。

先行導入、製品版利用にご興味がある企業様はこちらよりご連絡下さい。

https://kencopa.com/contact

■ 株式会社KENCOPAについて

株式会社KENCOPAは、「Copilot for Construction」をミッションに、建設現場の省人化・自動化の実現に挑戦する建設専門のAIスタートアップです。「Kencopa工程AIエージェント」「Kencopa建設AIエージェント」の提供を通じて、図面・仕様書・歩掛・施工データなど、これまで暗黙知に依存していた現場業務をAIが理解・処理し、工程作成・書類作成・知識検索まで自動化します。また、日々の利用を通じてデータが会社独自データが自然蓄積され、若手教育・技術継承に貢献します。

また、自社プロダクトの提供に加え、個社特有のニーズに合わせた共同研究・開発の「i-Con2.0共創」モデルも展開しています。これらの取組を通じて、建設業の未来に本気で挑戦します。

会社情報

代表者: 代表取締役CEO 安村 荘佑

本社所在地:東京都渋谷区広尾1丁目11-2 BLOCKS 恵比寿

設立: 2024年3月

累計調達額: 2.1億円

事業内容: 「Kencopa工程AIエージェント」「Kencopa建設AIエージェント」の開発・提供、建設専門のDX・AIの共同研究、共同開発

コーポレートサイト: https://kencopa.com/

受賞・採択実績:

大阪産業局主催関西スタートアップインキュベーションプログラム「起動」第3期

総務省主催研究開発支援プログラム「ICTスタートアップリーグ2025」

トライアングルエヒメ2.0「全国共創拠点連携枠」

Microsoft for Startups、Manus for Startups